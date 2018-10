Leute kompakt

Prinzessin Mette-Marit hat chronische Lungenkrankheit

OSLO (dpa) - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (45) leidet an einer chronischen Lungenkrankheit.



Die Lungenfibrose werde ihre Arbeitskraft künftig einschränken, teilte das norwegische Königshaus am Mittwochabend mit. Sie leide seit einigen Jahren unter Beschwerden, erklärte Mette-Marit in der Sendung «Dagsrevyen» im staatlichen Fernsehen NRK. Nun sei sie erleichtert, die Ursache zu kennen. Sie und ihr Mann, Kronprinz Haakon, hätten sich entschlossen, die Öffentlichkeit zu informieren, weil sie wegen der Krankheit zeitweise weniger offizielle Termine wahrnehmen werde. Die Krankheit der Prinzessin verlaufe langsam, erklärte ihr Arzt Kristian Bjøro vom Osloer Rikshospitalet.

Ex-Kunstberater Helge Achenbach schreibt seine Memoiren

DÜSSELDORF (dpa) - Helge Achenbach (66) arbeitet an seinen Memoiren. Die Autobiografie solle eine «offene und umfassende Aufarbeitung» seines Lebens werden, sagte der ehemalige Kunstberater der Deutschen Presse-Agentur.



«Es soll nicht um Selbstrechtfertigung und Schuldzuweisungen gehen. Die Wahrheit soll auf den Tisch. Das bin ich mir selbst schuldig.» Achenbach hatte den 2012 gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht beim Kauf von Kunst und Oldtimern durch versteckte Preisaufschläge betrogen. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Anfang Juni kam er nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe frei.

«Bild»: Bärbel Schäfer arbeitet an neuem Talk-Format

MÜNCHEN (dpa) - Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer (54) arbeitet an einem TV-Comeback. «Wir pilotieren mit ihr ein Talk-Magazin», sagte eine Sat.1-Sprecherin der «Bild»-Zeitung (Donnerstag).



Dem Bericht zufolge entwickelt Schäfer derzeit ein wöchentliches Format. Eine Pilotierung bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die aufgezeichnete Show auch ausgestrahlt wird. Die 54-Jährige moderierte zwischen 1995 und 2002 auf RTL ihre werktägliche Talkshow «Bärbel Schäfer». Nach mehreren Formaten auf N24 oder RTL II hat sie seit 2009 auf dem Sender hr3 ihre eigene Radio-Talksendung.

«Bergdoktor» Hans Sigl arbeitet für «Verstehen Sie Spaß?»

BADEN-BADEN (dpa) - Der ZDF-«Bergdoktor» Hans Sigl (49) hat sich von der ARD-Unterhaltungsshow «Verstehen Sie Spaß?» verpflichten lassen.



Für einen Filmstreich mit der versteckten Kamera stellte er seinem Schauspielerkollegen und Freund Mark Keller (53) eine Falle, wie der für die Sendung verantwortliche Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden am Donnerstag mitteilte. Sigl, der in der ZDF-Serie «Der Bergdoktor» die Titelrolle spielt, zog in der österreichischen Fernsehsendung «Willkommen Österreich» über den ebenfalls anwesenden Keller her. Gezeigt wird der Film in der Herbstausgabe von «Verstehen Sie Spaß?». am Samstag (27. Oktober, 20.15 Uhr) live im Ersten.

Schauspieler Thomas Rühmann kann Serienrolle «gut aushalten»

MAGDEBURG/LEIPZIG (dpa) - Schauspieler Thomas Rühmann hat kein Problem damit, über lange Distanz ein Serien-Darsteller zu sein.



«Ich bin wahrscheinlich ein wiederholender Typ, der eine Serie gut aushalten kann», sagte er der «Magdeburger Volksstimme» (Donnerstag). Rühmann ist als Dr. Roland Heilmann seit 20 Jahren in der ARD-Erfolgsserie «In aller Freundschaft» dabei. Er habe das Problem nicht, nur auf seine Serien-Rolle festgelegt zu sein, weil er daneben genug andere Sachen mache - TV, Theater, Musik. «Wenn das alles nebeneinander existiert, etwas Besseres gibt es nicht. Ich bin jeden Tag gefordert und jedes hat einen anderen Reiz», sagte er der Zeitung.

Wie gehe ich mit Promis um? Hoeneß-Knigge für Hotel-Angestellte

MÜNCHEN (dpa) - Da steht auf einmal Manuel Neuer oder Jérôme Boateng vor einem. Wie gehe ich in so einem Fall mit einem Promi um?



Für den einen oder anderen Angestellten in einem Hotel oder Restaurant stellt sich diese Frage schon mal. Nach Ansicht von Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß muss man zumindest nicht eingeschüchtert reagieren. «Wir sind ganz normale Burschen. Ab und zu ein Foto oder mal ein paar Worte wechseln ist kein Problem. Autogrammkarten haben wir dabei», wurde Hoeneß in einem Interview der «Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung» zitiert. Der Rat des 66-Jährigen lautet daher: «Dezent freundlich, nicht aufdringlich» solle man den Promis begegnen. Von Selfies hält Hoeneß allerdings wenig.

Ärzte: Niki Lauda kann nach Reha normales Leben führen

WIEN (dpa) - Niki Lauda wird nach seiner Lungentransplantation nach Angaben seiner Ärzte voraussichtlich wieder ein normales Leben führen können.



«Der Motor brummt wieder, am Fahrgestell müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber dann wird es für einen Sieg sicher reichen», sagte Professor Walter Klepetko vom Allgemeinen Krankenhaus in Wien am Donnerstag, einen Tag nach der Entlassung der Formel-1-Legende aus dem Krankenhaus. Mit Blick auf die schwierige Situation Laudas vor der Lungentransplantation habe sich die Situation «optimalst» entwickelt, sagte der Arzt. Der 69-Jährige hatte Anfang August eine Spender-Lunge erhalten, nachdem sich sein Zustand wegen einer Entzündung der Lungenbläschen dramatisch verschlechtert hatte. Das Immunsystem hatte begonnen, die Lunge zu attackieren.

Mercury-Darsteller Rami Malek: Freddie war die größte Herausforderung

LONDON (dpa) - Für US-Schauspieler Rami Malek war die Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury im Film «Bohemian Rhapsody» ein hartes Stück Arbeit.



Denn der 37-Jährige war nach eigener Aussage nicht sehr musikalisch. «Ich hab mich nie als Sänger gesehen, ich habe vorher auch nie ein Klavier angefasst», gestand Malek der Deutschen Presse-Agentur. «Es war ein steiniger Weg für mich, ich musste Unterricht nehmen und alles lernen. Inzwischen sitze ich aber gern am Klavier, sehr sogar.» Als Queen-Frontmann haut er in «Bohemian Rhapsody» unter anderem beim gleichnamigen Kultsong in die Tasten. «Ich glaube, das war die größte Herausforderung, die ich jemals angegangen bin», sagte Malek.

Polizei bestätigt: «Friends»-Star Schwimmer hat kein Bier geklaut

NEW YORK (dpa) - «Friends»-Star David Schwimmer (51) hat mit einem witzigen Video jegliche Beteiligung an einem Bierdiebstahl in Großbritannien bestritten.



«Kommissare: Ich schwöre, ich war es nicht. Wie Sie sehen können, war ich in New York», twitterte der US-Schauspieler am Mittwoch (Ortszeit). Dazu postete er einen Clip, in dem er mit einer Palette Dosenbier durch einen Supermarkt rennt. Einen Tag zuvor hatte die Polizei im britischen Blackpool das Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht, das einen Mann in einer ähnlichen Situation zeigt. Er werde wegen eines Diebstahls in einem Restaurant gesucht. Der Täter sieht Schwimmer äußerst ähnlich, was zahlreichen Twitter-Nutzern auch auffiel. «Danke an alle für die schnellen Reaktionen. Wir haben in der Sache gründlich recherchiert und können bestätigen, dass David Schwimmer zu der Zeit in Amerika war», schrieben die Beamten.

Keine Maut bezahlt - Rapper Ice-T von Polizei gestoppt

NEW YORK (dpa) - US-Rapper und Schauspieler Ice-T (60) ist in New York kurzzeitig festgehalten worden, weil er an einer Brücke keine Maut bezahlt hatte.



Das berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei. «Die Cops wollten etwas mehr. Sie hätten auch nur einen Strafzettel schreiben können», schrieb der Musiker später auf Twitter. Er finde es gut, dass die Menschen davon ausgehen, er bekomme von der Polizei eine Sonderbehandlung - nur weil er in der Fernsehserie «Law & Order» einen Kriminalbeamten spiele. Früher hatte Ice-T ein schwieriges Verhältnis zur Polizei - so spielte er vor 30 Jahren mit der Band Body Count den Song «Cop Killer» ein.

Neues Filmprojekt für Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio

LOS ANGELES (dpa) - Nach mehreren Oscar-Erfolgen arbeiten US-Regisseur Martin Scorsese (75) und Schauspieler Leonardo DiCaprio (43) erneut zusammen.



Wie der «Hollywood Reporter» am Mittwoch (Ortszeit) berichtete, wollen die beiden das Sachbuch «Killers of the Flower Moon» aus dem vergangenen Jahr verfilmen. Darin geht es um die Morde an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er Jahren in Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. «Als ich das Buch von David Grann gelesen habe, sah ich es direkt vor mir. Die Leute, die Kulisse, die Action. Ich wusste, dass ich daraus einen Film machen muss», erklärte Scorsese in einem Statement.

Käthe-Kollwitz-Preis für Hito Steyerl

BERLIN (dpa) - Die Künstlerin Hito Steyerl wird mit dem Käthe-Kollwitz-Preis 2019 geehrt. Die mit 12.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Februar von der Berliner Akademie der Künste verliehen.



Damit verbunden ist eine Ausstellung am Pariser Platz. Steyerl, 1966 in München geboren, ist Professorin für Experimentalfilm und Video an der Universität der Künste in Berlin. Ihre Werke waren unter anderem auf der Biennale in Venedig und im Museum of Modern Art in New York zu sehen. Mit Steyerl würdigt die Akademie laut der Mitteilung vom Donnerstag eine internationale Künstlerin, deren besonderes Interesse den Medien, der Technologie und der Verbreitung von Bildern gilt.

Mariss Jansons sagt Konzerte ab

MÜNCHEN (dpa) - Mariss Jansons hat wegen Krankheit all seine Konzerte im November abgesagt. Der Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters ist nach einer Virusinfektion zwar auf dem Weg der Besserung, wie der Bayerische Rundfunk am Donnerstag in München mitteilte.



Die Ärzte hätten dem 75-Jährigen aber dazu geraten, auf die bevorstehenden Konzerte des Orchesters in München und auf der Tournee in Taiwan, Japan und Korea zu verzichten. Simone Young, Cristian Macelaru und Manfred Honeck werden Jansons' Vertretung übernehmen und die Konzerte in München dirigieren, Zubin Mehta übernimmt die Gastspielkonzerte in Asien.

Sadr Haghighian gestaltet Biennale-Pavillon - unter Pseudonym

BERLIN (dpa) - Natascha Sadr Haghighian gestaltet den deutschen Pavillon auf der Kunst-Biennale in Venedig 2019.



Für ihre Präsentation wählte die an der Hochschule für Künste Bremen als Professorin für Bildhauerei lehrende Künstlerin den Namen Natascha Süder Happelmann. Bei der Vorstellung am Donnerstag in Berlin verbarg Happelmann ihren Kopf unter einer an einen riesigen Stein erinnerenden Skulptur. Sie ergriff nicht selbst das Wort, sondern ließ eine Sprecherin für sich reden. Das Spiel mit Identitäten gehöre zum Kunstkonzept von Natascha Sadr Haghighian, sagte ein Sprecher der Bremer Hochschule.