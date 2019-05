Leute kompakt

Neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern will heiraten

WELLINGTON (dpa) - Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern will heiraten. Die 38-Jährige und ihr Lebensgefährte Clarke Gayforde (41) sind bereits seit Ostern verlobt, wie die Regierung in der Hauptstadt Wellington am Freitag offiziell bestätigte.

Zuvor war aufgefallen, dass die Premierministerin bei einem Termin am Vormittag einen neuen Diamantring am Mittelfinger trug. Vermutet wird, dass Gayforde, ein Journalist, den Antrag machte. Auf die Frage, ob sie ihren Partner selbst um die Heirat bitten würde, hatte Ardern kürzlich in einem Interview geantwortet: «Nein. Ich würde nicht fragen. Absolut nicht. Ich will, dass er sich selbst mit dieser Frage quält, durch den Schmerz und durch die Folter geht.» Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Neve. Sie wird im Juni ein Jahr alt. Meist kümmert sich Gayford um die Erziehung. Ardern war 2018 die erste Regierungschefin seit fast drei Jahrzehnten, die im Amt ein Kind zur Welt brachte.

Kelly Clarkson lässt sich nach Billboard Awards Blinddarm entfernen

LOS ANGELES (dpa) - US-Sängerin Kelly Clarkson (37) hat sich nur wenige Stunden nach der Moderation der Billboard Awards den Blinddarm entfernen lassen.

«Ich bin direkt nach dem Event nach Hause geflogen, habe die Operation am frühen Morgen hinbekommen und fühle mich jetzt fantastisch», twitterte Clarkson am späten Donnerstagabend. Die Sängerin («Since U Been Gone») hatte am Abend zuvor zum zweiten Mal die Preisverleihung des Magazins «Billboard» moderiert und dabei zwei Songs gesungen. «Bye-Bye Blinddarm. Die Show muss weitergehen», twitterte Clarkson weiter.

Justin Bieber arbeitet am geheimen YouTube-Projekt

NEW YORK (dpa) - Der kanadische Popstar Justin Bieber (25) arbeitet an einem Projekt mit der Videoplattform YouTube.

Das kündigte das US-Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Event in New York an. Das Bieber-Projekt sei «streng geheim» und soll im kommenden Jahr kostenlos und mit Werbeeinbindungen zu sehen sein. Der Musiker («Sorry») stellte einst als Kind eigene Coversongs bei YouTube ins Internet, wurde entdeckt und später weltberühmt. Die Plattform kündigte bei der Veranstaltung für Werbekunden weitere Projekte an, etwa eine von Paris Hilton mitproduzierte Dokumentation über das Leben der 38-Jährigen und eine dritte Staffel der von YouTube selbst produzierten Serie «Cobra Kai». Die Serien und Filme sollen künftig nicht mehr auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst laufen, sondern frei verfügbar sein.

Blake Lively zeigt auf dem roten Teppich Babybauch

NEW YORK (dpa) - US-Schauspielerin Blake Lively (31) hat sich mit einem deutlichen Babybauch auf dem roten Teppich gezeigt.

Der frühere «Gossip Girl»-Star trug bei der Premiere des Films «Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu» am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York ein gelbes Kleid, unter dem eindeutige Wölbungen zu sehen waren. Mit ihrem Mann Ryan Reynolds (42) lächelte Lively für die Fotografen. Eine offizielle Bestätigung für die erneute Schwangerschaft gab es zunächst nicht. Das Hollywood-Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits zwei gemeinsame Töchter. James ist mittlerweile vier Jahre alt, Inez zwei.

Manuel Cortez lässt sich mit Eigenplasma verschönern

BERLIN (dpa) - Schauspieler Manuel Cortez, Co-Moderator im «ZDF-Fernsehgarten on tour», nutzt Eigenplasma, um gegen lichte Stellen im Haar anzukämpfen.

Das sagte der 39-Jährige am Rande des New Faces Awards am Donnerstagabend in Berlin. «Ich fühle mich wohl, bin aber fast 40 und möchte vermeiden, so einen hohen Haaransatz wie mein Vater zu bekommen. Also lass ich mir Eigenplasma unter die Kopfhaut spritzen, um volleres Haar zu bekommen.» Für ihn seien kleine Schönheitshilfen erlaubt - solange sie nicht chirurgisch vorgenommen werden.

Tim Morten Uhlenbrock reiste mit Sabine Postel durch Indien

BERLIN (dpa) - Schauspieler Tim Morten Uhlenbrock (33, «Dr. Klein») ist mit Kollegin Sabine Postel durch Indien gereist und hat dort den Hinduismus für sich entdeckt.

Das sagte er am Rande des New Faces Awards am Donnerstagabend in Berlin. «Sabine Postel spielte in der Traumschiff-Folge 'Sambia', die gerade im ZDF lief, meine Mutter. Für den Dreh sind wir von Dubai nach Singapur geschippert. Indien fand ich am faszinierendsten. Während der Drehpausen haben Sabine und ich mit den heiligen Kühen am Strand gechillt und mit dem Taxi Goa abgefahren. Das war toll. Ich würde auch gerne noch mal länger nach Goa, denn ich finde den Hinduismus sehr spannend.»

Küchenchef Haas verlässt 2020 Münchner Sterne-Restaurant «Tantris»

MÜNCHEN (dpa) - Ende einer Ära in Münchens Nobelgastronomie: Der Sternekoch Hans Haas (62) verlässt am Jahresende 2020 den Gourmet-Tempel «Tantris».

Kurz vor dem 50. Geburtstag des «Tantris» sei ein «genialer Zeitpunkt» aufzuhören und in den Ruhestand zu gehen, sagte Haas am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Über den Abschied hatten zuvor mehrere Medien berichtet. Haas ist seit 1991 Küchenchef des Zwei-Sterne-Lokals. «Außerdem habe ich auch noch ein paar andere Interessen.» Zu seinen Leidenschaften gehöre etwa die Kunst. Haas hat sich als Hobby-Bildhauer einen Namen gemacht. Auch wolle er in seinem Ruhestand mehr Sport treiben. Neben Radfahren gehöre dazu vor allem Skifahren. «Hier ist vieles zu kurz gekommen. «Alles das will ich künftig ohne Druck und ohne Stress machen.»

Sebastian Fitzek liest vorm Einschlafen

BERLIN (dpa) - Autor Sebastian Fitzek (47) liest gerne vor dem Einschlafen. Es gebe ja den bekannten Schlager «Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett» - «so auch ich», sagte der Schriftsteller der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Ich kann gar nicht einschlafen, ohne vorher noch was gelesen zu haben.» Der Autor ist für seine Thriller bekannt, stand zuletzt aber auch mit dem Sachbuch «Fische, die auf Bäume klettern» auf den Bestsellerlisten. Gerade hat er die Idee für ein Hörspiel bei Audible und das dazugehörige Buch von Vincent Kliesch geliefert: «Auris» erzählt von einem Mann, der anhand von Stimmen und Geräuschen ein Profil von Menschen erstellt.

Jochen Schropp will mehr Rollen, aber nicht als «Klischee-Schwuler»

BERLIN (dpa) - Jochen Schropp will wieder mehr Rollen im Theater und Fernsehen spielen, allerdings keinen «Klischee-Schwulen».

Das sagte der Moderator («Sat.1-Frühstücksfernsehen») und Schauspieler am Rande des New Faces Awards in Berlin. «Ich habe gerade drei Monate Theater gespielt und gemerkt, dass mein Herz sehr stark an der Schauspielerei hängt. Ich würde definitiv auch einen schwulen Mann spielen, ich glaube allerdings, dass ich als schwuler Mann bei einer schwulen Rolle sehr viel wählerischer wäre als bei einer heterosexuellen», sagte der 40-Jährige. «Ich habe zwar schon Klischee-Liebhaber gespielt, und das auch sehr gerne, aber einen Klischee-Schwulen würde ich nicht spielen wollen. Da muss dann schon mehr Tiefgang da sein.» Eine Traumrolle wäre für den Schauspieler auch ein Dreh auf dem ZDF-«Traumschiff». Schropp hatte im vergangenen Jahr seine Homosexualität öffentlich gemacht.

Für Luna Wedler ist Unsicherheit etwas Schönes

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Luna Wedler («Das schönste Mädchen der Welt») sieht in der vermeintlichen Schwäche Unsicherheit auch etwas Gutes.

Die Gewinnerin des New Faces Awards (Beste Nachwuchsschauspielerin) sagte am Rande der Preisverleihung in Berlin: «Wenn ich unsicher bin, ist das okay, es ist etwas Schönes. Durch den Dreh zum hier ausgezeichneten Film habe ich mich mehr akzeptiert so wie ich bin, und bin selbstbewusster geworden.» Für sie sei wichtig: «Man darf sich in der Internetwelt nicht verlieren, da ist so viel Schein.» Luna Wedler, Jahrgang 1999, spielte die Hauptrolle im Kinofilm «Das schönste Mädchen der Welt» und war außerdem in der zweiten Staffel der internationalen TV-Serie «The Team» zu sehen.

Axel Milberg schrieb seinen ersten Roman mit zwei Daumen

MÜNCHEN (dpa) - Der Schauspieler und Neu-Schriftsteller Axel Milberg (62/«Tatort») hat seinen ersten Roman «Düsternbrook» auf eher unkonventionelle Weise zu Papier gebracht.

«Ich habe das ganze Buch auf dem iPad geschrieben - mit zwei Daumen», sagte er am Donnerstagabend in München bei der Buchpremiere. Er sei selbst überrascht gewesen, wie schnell das bei ihm gegangen sei mit dem Schreiben. Er habe sich zwar extra «was gemietet im Süden» - dann aber gemerkt, dass er gar nicht so viel Zeit brauche und ohnehin meistens nachts schreibe, weil er einen unruhigen Schlaf habe. Wenn er dann später gelesen habe, was er nachts aufs Tablet brachte, habe er oft gedacht: «Wer hat denn das geschrieben? Das ist gar nicht schlecht.»

Otto Waalkes hat noch große Projekte vor sich

STUTTGART (dpa) - Otto Waalkes hat das gesetzliche Rentenalter schon überschritten - aber der Ruhestand ist nicht in Sicht. «Leider kommen wieder große Projekte auf mich zu», sagte der Komiker am Donnerstagabend in Stuttgart.

Nach 50 Jahren in der Unterhaltungsbranche gebe ihm sein Beruf nach wie vor Energie - «weil mir die Arbeit Spaß macht». Das gelte auch für seine Synchronrollen in Filmen wie «Ice Age» oder «Der Grinch»: «Im Studio vor der großen Leinwand mit Kopfhörern, das hält nicht besonders jung. Aber später, wenn du unterwegs bist auf Kinotour und dann siehst du dein Publikum - die Jungen, die Alten, die dazwischen -, das gibt dir einen Schub.» In diesem Jahr wird Waalkes wieder als Schauspieler vor der Kamera stehen. «Ich spiele Catweazle, das ist ein alter Magier aus dem Mittelalter.» Der Film basiert auf einer britischen Serie aus den 1970er Jahren.

Steffen Henssler zu TV-Misserfolg: «Ich hätte es wissen müssen»

OSNABRÜCK (dpa) - TV-Koch Steffen Henssler (46) sieht die Schuld für sein Scheitern als Nachfolger von Stefan Raab bei sich selbst: «Ich hätte es wissen müssen», sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag).

«Der Zuschauer wollte mich in dieser Form nicht sehen - auch wenn's wehtut. Das muss ich hinnehmen.» Henssler kehrt nach seinem rund einjährigem Ausflug zu ProSieben auf seinen Stammplatz beim Sender Vox zurück. Dort startet er an diesem Sonntag (5. Mai) um 20.15 Uhr eine Neuauflage seiner Show «Grill den Henssler». «Bei «Schlag den Henssler» ist das Korsett sehr eng; da konnte ich mich nicht so entfalten wie bei «Grill den Henssler», wo ich viel spontan mache», sagte der Hamburger Koch und Gastronom der Zeitung. «Natürlich ist es immer blöd, wenn etwas nicht funktioniert. Am Ende ist es aber nur Fernsehen. Ich musste keine Fabrik schließen und 500 Leute in die Arbeitslosigkeit schicken.»

Schauspieler Dieter Hallervorden: «Ruhestand hat etwas von Aufgeben»

AUGSBURG/BERLIN (dpa) - Schauspieler Dieter Hallervorden (83) denkt nicht ans Aufhören: «Ruhestand hat ja etwas von Aufgeben.

Ich kenne viele Leute, die den Ruhestand herbei gesehnt haben, dann aber plötzlich sehr viel Zeit hatten, aber nicht mehr wussten, was sie mit der Zeit anfangen sollen», sagte der Intendant des Schlosspark Theaters Berlin der «Augsburger Allgemeinen». «Und ich habe keine Lust, kleine Segelboote in Weinflaschen zu stecken oder mit einer Nagelschere die Grasnarbe im Garten zu beschneiden.» Zum Erholen fährt Hallervorden nach Frankreich - auf seine eigene Insel. «Es gibt einen Makler für Inseln. Das ist ein ehrenwerter Mann, der in seinem Leben weltweit über 2.000 Inseln verkauft hat. Ich habe mir einige angesehen und mich dann für eine Insel vor Frankreich entschieden», erzählte der Schauspieler. «Einmal, weil ich sehr frankophil bin, zum anderen, weil es keinen Zweck hat, sich zu weit von seinen kulturellen Wurzeln zu entfernen. Außerdem macht es keinen Sinn, eine Insel zu kaufen, die in der Nähe Neuseelands liegt. Das würde mich zu viel Reisezeit kosten.»

DJ Bobo über Elton John: «Wow, so möchte ich auch abtreten»

BERLIN (dpa) - DJ Bobo würde seine Karriere gerne so beenden wie der britische Sänger und Pianist Elton John. «Ich war vor ein paar Tagen in Miami auf einem Abschiedskonzert von Elton John.

Da habe ich mir gedacht: Wow, so möchte ich auch abtreten. Mit Ansage und einem Tränchen im Auge», sagte DJ Bobo (51) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitag). «Elton John trat mit einer großen Dankbarkeit auf, dass er das so lange machen durfte. Es war unglaublich demütig von ihm, und die Zuschauer haben sich ihm gegenüber auch sehr erwachsen und respektvoll benommen», so der Schweizer Sänger. «Das ist ein Vorbild, wie man eine lange Karriere würdevoll beenden kann.»