Leute kompakt

Designer Kretschmer würde (fast) nie etwas am Lindenberg-Look ändern

BERLIN (dpa) - In seiner neuen TV-Show «Guidos Masterclass» gibt Designer Guido Maria Kretschmer jungen Modemachern Tipps - bei Musiker Udo Lindenberg ist er damit mal gescheitert.

«Ich war mal mit ihm auf einer Kreuzfahrt in Brasilien, es war ganz heiß und Udo kam raus und wollte im üblichen Outfit an Land gehen», erzählte Kretschmer (53) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Er habe Lindenberg (72), zu dessen Markenzeichen Hut und enge Röhren gehören, geraten, etwas Leichteres anzuziehen. Der Deutschrocker sei in die Kabine gegangen, aber im gleichen Look zurückgekommen - nur mit umgekrempelten Hosenbeinen. Der Musiker habe ihm erklärt: «Weißt du Guido, mehr Sommer kann ich nicht.»

Spott und Mitleid im Netz nach Geburtstags-Foto für Melania Trump

WASHINGTON (dpa) - Ein zum Geburtstag von Melania Trump (49) vom Weißen Haus getwittertes Foto hat viel Spott und Mitleid in sozialen Medien ausgelöst.

Das am Freitag verschickte Bild zeigt die Frau von US-Präsident Donald Trump (72) mit ernster Miene in einem grünen Mantelkleid allein auf einem cremefarbenen Sofa des Oval Office, umringt von etlichen Fotografen, die aber offensichtlich ein ganz anderes Ziel im Blick haben. «Sieht nach lustiger Geburtstagsparty aus», lautete ein Twitter-Kommentar. «Das ist das größte Geburtstagsgeschenk, das Donald Trump jemandem machen kann. Seine Abwesenheit», hieß es auch. Nutzer platzierten in Fotomontagen den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder andere Prominente neben die einsam wirkende First Lady, andere statteten die 49-Jährige mit Partyhütchen und Luftballons aus.

Königreich in Orange - Niederländer feiern Willem-Alexander

AMERSFOORT (dpa) - Mit Volksfesten, Flohmärkten und viel Musik haben die Niederländer am Samstag den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander gefeiert.

Zu Ehren des populären Monarchen, der am selben Tag 52 Jahre alt wurde, waren Land und Leute in Orange geschmückt - der Farbe des Königshauses. Schauplatz des offiziellen «Koningsdag»-Umzugs war in diesem Jahr die historische Altstadt von Amersfoort in der Provinz Utrecht. Tausende Menschen säumten die Straßen, um Willem-Alexander und Königin Máxima (47) sowie ihre Töchter zu begrüßen, die Prinzessinnen Amalia (15), Alexia (13) und Ariane (12). Vor laufenden Kameras schüttelte der König immer wieder Einwohnern von Amersfoort die Hände. «Amersfoort und die umliegende Region zeigen, wie alle verschiedenen Kulturen auf eine positive Art zusammenleben können», sagte der König Reportern des Fernsehsenders NOS. «Das ist ein großes Fest, ein richtig großes Wir-Gefühl.»

Weinstein-Prozess von Juni auf September verschoben

NEW YORK (dpa) - Aufschub im Weinstein-Prozess: Das Strafverfahren gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe soll erst im September beginnen, wie US-Medien am Freitag berichteten.

Dies habe Richter James Burke nach Angaben der Filmportale «Variety» und «Deadline.com» bei einer Anhörung in New York verkündet. Zunächst war der Prozessauftakt für Juni geplant gewesen. Weinstein ist in New York unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. Zwei Frauen werfen dem 67-Jährigen in dem Strafverfahren sexuelle Übergriffe vor. Insgesamt haben Dutzende Frauen Vorwürfe öffentlich vorgebracht, darunter namhafte Schauspielerinnen. Der Ex-Filmmogul behauptet, jegliche sexuelle Handlungen hätten einvernehmlich stattgefunden.

Davin Herbrüggen gewinnt 16. «DSDS»-Staffel

KÖLN (dpa) - Altenpfleger Davin Herbrüggen aus Oberhausen hat die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar (DSDS)» gewonnen. Der 20-Jährige setzte sich am Samstagabend im Kölner «DSDS»-Studio gegen drei weitere Finalisten der 16. Staffel durch.

Mit jeweils zwei Liedern - einem Coversong und einem eigenen Titel - traten Davin und seine Konkurrenten Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Joana Kesenci (17) aus Gronau und Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca (Spanien) in der Live-Show an. Die Jury um Musiker Dieter Bohlen gab ihr Urteil ab, über den Gewinner entschied das Zuschauervoting. «Leute, ich liebe euch!», rief der neue «Superstar» dem Publikum zu, bevor er noch einmal seinen Song «The River» präsentierte.

«Mein Herz bubbert» - Ulrich Matthes ist aufgeregt für andere

BERLIN (dpa) - Schauspieler Ulrich Matthes (59) fühlt nach eigenen Worten oft mit Kollegen mit - auch bei deren Premieren.

«Ich bin jemand, der sich sehr mit anderen und für andere freuen kann. Ich bin auch sehr aufgeregt für andere», sagte Matthes der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er sei auch bei Kino- oder Theaterpremieren von anderen immer irre aufgeregt, auch wenn er nicht mitspiele. «Weil ich weiß, wie es den anderen geht. Mein Herz bubbert.» Matthes ist seit Februar Präsident der Deutschen Filmakademie. Am Freitag (3. Mai) verleiht er in Berlin beim Deutschen Filmpreis die Goldene Lola. Matthes ist auch Ensemblemitglied des Deutschen Theaters in Berlin.

Sophia Thomalla folgt ihrem Freund in die Türkei

BERLIN (dpa) - Model Sophia Thomalla (29) ist der Liebe wegen an den Bosporus gezogen. Ihr Freund, Fußballtorwart Loris Karius (25), ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen.

«Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen», sagte Thomalla der «Bild»-Zeitung (Samstag). Da müsse sie als Spielerfrau Abstriche machen. Die Türkei sei wunderschön, es gebe tolle Restaurants und nette Menschen. Ihr Aufenthaltsstatus sei zunächst für ein Jahr gültig. «Dann werden wir weitersehen. Es kommt darauf an, wie lange Loris hier spielt.» Ab Sommer wolle sie auch Türkisch lernen: «Ich bin jetzt quasi Halbtürkin.»

Partnerin von Hallervorden kannte seine Filme vorher nicht

BERLIN (dpa) - Dieter Hallervorden (83, «Honig im Kopf») kennen die meisten für seine Fernseh-Sketche - nicht so seine jetzige Lebensgefährtin Christiane Zander.

In der «Bild am Sonntag» verriet die 49-Jährige: «Ich habe ihn nicht im Fernsehen verfolgt, und seine Kinofilme habe ich auch nicht gesehen.» Erst nach dem persönlichen Kennenlernen habe sie gelesen, wie viele Film- und Fernsehprojekte ihr Partner in vergangenen Zeiten produziert und daran mitgewirkt habe. «Ich war sehr beeindruckt!» Um sich für seine Christiane fitzuhalten, treibt der Komiker regelmäßig Sport. Jeden Morgen setze er sich aufs Trimm-dich-Rad oder gehe eine halbe Stunde schwimmen, berichtete Zander. Hallervorden dazu: «Ich wusste schnell: Für diese Frau muss ich mich fithalten.»

Oberbürgermeister verliert TV-Quiz und holt Pilawa nach Freiburg

FREIBURG (dpa) - Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (34) plant nach seiner Premiere als Kandidat in der ARD-Quizshow «Ich weiß alles!» keine dauerhafte Fortsetzung.

«Ich werde nun nicht durch Fernsehshows oder Quizsendungen tingeln», sagte der parteilose Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur: «Es war eine Aktion, die inhaltlich und zeitlich gepasst hat. Aber es wird mit Sicherheit nicht meine Lebensaufgabe - obwohl es großen Spaß gemacht hat.» Sein Ziel, als «Botschafter Freiburgs» Werbung für die Stadt und deren Jubiläum im nächsten Jahr zu machen, habe er erreicht. Zudem sei ihm gelungen, Quizmaster Jörg Pilawa (53) zum 900-jährigen Bestehen der Stadt nächstes Jahr für einen Auftritt nach Freiburg zu holen. «Das war meine Geheimmission», sagte Horn: «Super, dass es geklappt hat.»

Von Trotta: Schauspielerinnen lassen sich für Rollen liften

BERLIN (dpa) - Filmregisseurin Margarethe von Trotta (77) findet es nach eigenen Worten schrecklich, dass sich Schauspielerinnen liften lassen.

«Man hat die Frauen dazu gebracht, ihre Gesichter bearbeiten zu lassen, damit sie überhaupt eine Rolle bekommen», sagte von Trotta der «B.Z. Am Sonntag». Das habe in Hollywood angefangen, sie sehe das aber auch in Deutschland und Frankreich. «Die Frauen wollen diese Operationen gar nicht unbedingt, sie wollen einfach nur arbeiten können.» Zu altern habe man Frauen lange Zeit nicht zugestanden. «Mit 40 war es eigentlich aus mit den Rollen, es sei denn, sie spielten Großmütter.»

Iris Berben engagiert sich für Musikdrama über NS-Zeit

FRANKFURT (dpa) - Schauspielerin Iris Berben, bekannt für ihr Engagement gegen Antisemitismus, setzt sich in einem ungewöhnlichen Theaterprojekt gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen ein.

Sie ist Schirmherrin des Musikdramas «Die Kinder der toten Stadt», das am Frankfurter Musiktheater Papageno zurzeit erstmals aufgeführt wird. «Seit fünf Jahrzehnten beschäftige ich mich mit diesem Thema, denn es gehört zu unserer Identität, unsere Geschichte zu kennen und damit umzugehen», sagte die 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Wir befinden uns europaweit in einer Situation, die rückwärtsgewandt ist. Und wir haben aufgrund unserer Geschichte noch einmal eine besondere Verantwortung.»

Shannen Doherty kehrt als «Beverly Hills, 90210»-Star zurück

LOS ANGELES (dpa) - Sechs Stars der früheren TV-Kultserie «Beverly Hills, 90210» hatten bereits im Februar ihre Rückkehr angekündigt - nun macht auch Shannen Doherty (48) bei der geplanten Fortführung der Serie beim US-Sender Fox mit.

«Ja, es ist offiziell», gab die Schauspielerin am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt. Die Frage sei nur, ob sie noch diese Outfits tragen werden, schrieb Doherty zu einem Foto, das die «90210»-Stars in den 90er Jahren in für die Zeit typischen Jeans und T-Shirts zeigt. Neben Doherty in ihrer früheren Rolle als «Brenda Walsh» sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei.

Status-Quo-Frontmann Rossi sollte eigentlich Eisverkäufer werden

OSNABRÜCK (dpa) - Der Frontmann der Rockband Status Quo, Francis Rossi (69), wäre nach eigenen Worten um ein Haar in einem ganz anderen Beruf gelandet - wenn es den Hit «Pictures of Matchstick Men» 1968 nicht gegeben hätte.

«Wenn dieser Song damals nicht gezündet hätte, wäre ich heute wohl Eisverkäufer», sagte Rossi der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag). «Ich stamme aus einer italienischen Großfamilie im Süden Londons, in der nahezu jeder mit dem Eisgeschäft zu tun hatte. Wir hatten einen Lieferwagen und es gab auch ein Eiscafé, in dem jeder mit anpackte», sagte der Sänger und Gitarrist. «Für mich war eigentlich auch der Weg ins Eis-Business vorgezeichnet, aber Gott sei Dank kam ja Ende der 60er Jahre der Erfolg mit der Musik», sagte der Gründer der Kultband.

Beginn zehntägiger Feiertage anlässlich des Thronwechsels in Japan

TOKIO (dpa) - Japaner erfreuen sich dank des bevorstehenden Kaiserwechsels einer ungewöhnlich langen Serie von Feiertagen. Am Samstag begann die sogenannte Goldene Woche, eine Reihe nationaler Feiertage, die in diesem Jahr einmalig auf zehn Tage verlängert wurde.

Anlass ist der historische Wechsel auf dem Chrysanthementhron in der kommenden Woche: Kaiser Akihito (85) tritt am 30. April ab. Am 1. Mai wird sein ältester Sohn Naruhito (59) neuer Monarch. Akihito ist der erste Kaiser der ältesten Erbmonarchie der Welt seit rund 200 Jahren, der zu Lebzeiten seinem Nachfolger weicht. Der im Volk höchst beliebte Monarch, dessen Regentschaft den Namen «Heisei» («Frieden schaffen») trägt, bat aus gesundheitlichen Gründen um diesen Schritt.

Nach Oscar-Sieger «Green Book» nächster Film für Peter Farrelly

LOS ANGELES (dpa) - Nach seinem Oscar-Gewinn mit dem Rassismus-Drama «Green Book - Eine besondere Freundschaft» packt der amerikanische Regisseur Peter Farrelly (62) das nächstes Projekt an.

Der Filmemacher will die wahre Geschichte des Amerikaners John «Chickie» Donohue inszenieren, der 1967 von New York nach Vietnam reiste, um dort alte Freunde aus seiner Kindheit zu besuchen, die als Soldaten in dem Kriegsgebiet Dienst taten. Vorlage für den noch titellosen Film ist das Buch «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» von Donahue und Joanna Molloy, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Freitag berichteten.