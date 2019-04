Ex-Skistar Felix Neureuther veröffentlicht Schlager-Musikvideo

MÜNCHEN (dpa) - Knapp zwei Wochen nach seinem Karriereende als Skirennfahrer hat Felix Neureuther ein Musikvideo veröffentlicht.



Es zeigt den 35-Jährigen in traditioneller Tracht vor Alpenkulisse beim Trällern eines Schlagerlieds mit dem Titel «Weiterziehn». Neureuther selbst und der Radiosender Antenne Bayern verbreiteten das Video im Internet - und zwar ausgerechnet am 1. April, dem Tag der Scherze. Ob der Ex-Skirennfahrer in dem Video tatsächlich selbst singt und ob er wirklich eine Karriere als Schlagersänger anstrebt, ließ er zunächst offen. Ob der 35-Jährige damit seine Fans in den April schicken wollte? Auflösung womöglich am 2. April.

Greta Thunbergs Aprilscherz: Ich höre auf zu streiken

STOCKHOLM (dpa) - Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat ihre Anhänger auf Twitter in den April geschickt.



In der Nacht zu Montag schrieb die 16-jährige Schülerin: «Nachdem ich mit so vielen unserer Anführer gesprochen habe, habe ich nun verstanden, dass sie die Klimakrise im Griff haben. Sie verstehen die Dringlichkeit und sind bereit zu handeln. Deshalb habe ich jetzt entschieden, nicht weiter zu streiken und wieder zur Schule zu gehen. Ich werde freitags nicht länger streiken.» Später löste Thunberg den Scherz dann auf und schrieb: «Ich mache natürlich nur Spaß.»

Hella von Sinnen über Glaubwürdigkeit und Fernseh-Schmalz

MÜNCHEN (dpa) - Hella von Sinnen (60) legt bei ihren TV-Auftritten Wert auf Glaubwürdigkeit. «Bei mir liegt nicht solch eine moderate Schmalzschicht auf den Worten, dass man gleich denkt: Wer hat dir das denn geschrieben?», sagte die Co-Moderatorin der Sat.1-Show «Genial daneben - Das Quiz» der «Süddeutschen Zeitung» vom Montag.



Das komme auch bei Jugendlichen gut an. «Ich habe noch Street Credibility bei den Kids, die sich mit mir fotografieren wollen. Die halten mich für ehrlich und nicht für aufgesetzt.» Auch privat ist die Kölnerin medial sehr aktiv. «Ich habe zu Hause in jedem Raum einen Fernseher und der muss auch laufen.»

Vier Monate Gelb - Thais sollen zu Ehren des Königs Gelb tragen

BANGKOK (dpa) - Vier Monate lang Gelb, Tag für Tag: Zu Ehren ihres bislang noch ungekrönten Königs Maha Vajiralongkorn sollen die knapp 70 Millionen Thailänder bis Ende Juli gelbe Kleidung tragen.



Seit diesem Montag gilt ein entsprechender Appell der amtierenden Militärregierung. Der 66 Jahre alte Monarch, der bereits seit zweieinhalb Jahren im Amt ist, wird Anfang Mai offiziell gekrönt. Die Aufforderung gilt jedoch darüber hinaus, bis zu seinem nächsten Geburtstag am 28. Juli. Gelb ist in Thailand die Farbe der Monarchie.

Jetzt doch: Kanye West tritt beim Coachella-Festival auf

LOS ANGELES (dpa) - Rapper Kanye West (41) soll nun doch beim berühmten Coachella-Festival auftreten. Der Musiker werde am zweiten Wochenende des Festivals seinen «Sunday Service» aufführen, eine Art musikalischen Gottesdienst, gaben die Veranstalter am Sonntag (Ortszeit) bekannt.



Diesen veranstalten West und Ehefrau Kim Kardashian (38) seit Anfang des Jahres. Zuvor hatte der Rapper Medienberichten zufolge eine geplante Teilnahme abgesagt, da er sich mit den Machern nicht auf die Größe der Bühne habe einigen können. Das Musikfestival findet an zwei April-Wochenenden im kalifornischen Indio statt, rund 150 Künstler treten auf.

Michael Phelps wird zum dritten Mal Vater

NEW YORK (dpa) - Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (33) wird zum dritten Mal Vater. «#3 ist auf dem Weg.



Ich kann es nicht erwarten, die Reise zu sehen, die uns erwartet», schrieb der US-Schwimmer am Montag auf Instagram. Dazu postete er ein Foto von seinen Söhnen in einer Art Golf-Caddy, an dem eine aufblasbare Buchstabenkette mit dem Wort «Baby» hängt. Phelps ist seit drei Jahren mit dem Model Nicole Johnson (33) verheiratet, das 2010 zur «Miss Kalifornien» gewählt wurde. Ihre beiden Söhne Boomer Robert und Beckett Richard sind ein und zwei Jahre alt.

ZDF beendet Krimireihe «Der Kriminalist» mit Christian Berkel

MAINZ (dpa) - Das ZDF stellt nach 14 Jahren und 109 Filmen die Freitagskrimi-Reihe «Der Kriminalist» mit Christian Berkel Ende 2020 ein.



«Mein Ziel war es immer aufzuhören, wenn es am schönsten ist», sagte Berkel (61) laut einer Mitteilung des Senders vom Montag in Mainz. «Ich habe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ich möchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden.»

ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I, Frank Zervos, dankte Berkel «für sein Engagement und seine herausragende schauspielerische Leistung. Durch ihn hat die Reihe ein unverwechselbares Gesicht bekommen.»

«Fifty Shades»-Star Jamie Dornan ist zum dritten Mal Vater geworden

LONDON (dpa) - «Fifty Shades»-Hauptdarsteller Jamie Dornan (36) und seine Frau Amelia Warner (36) sind zum dritten Mal Eltern geworden.



Das geht aus einem Instagram-Eintrag der Schauspielerin hervor: «So stolz auf diese drei wunderbaren Mädchen. Es ist eine Ehre, ihre Mutter zu sein», schrieb die Britin am Sonntag, dem britischen Muttertag. Dazu postete sie ein Foto von drei Paar Schühchen, darunter ein winziges Paar weiße Babyschuhe. Das Ehepaar hat bereits zwei Töchter, Elva (3) und Dulcie (5). Er habe kurz nach den ersten beiden Geburten wieder für «Fifty Shades» vor der Kamera stehen müssen, diesmal wolle er einige Monate Pause machen.

Kostja Ullmann übers Wandern in Neuseeland

BERLIN (dpa) - Zum Abschalten ist Schauspieler Kostja Ullmann (34) in Neuseeland gewesen.



Es habe sich so ergeben, dass er einen Monat Zeit gehabt habe und da sei er mit dem Rucksack gereist, sagte Ullmann («Beat», «Bella Germania») in Berlin. Er sei jeden Tag gewandert, auch bei schlechtem Wetter. «Und das war ganz schön, weil ich dann einfach vier, fünf Stunden keiner Menschenseele begegnet bin», sagte Ullmann am Rande der Verleihung der Goldenen Kamera am Wochenende. «Und das tut auch manchmal ganz gut.» Man rege sich immer viel zu viel auf. Da mal wieder zur Ruhe zu kommen, sei wichtig.

Enie van de Meiklokjes: Ohne Zucker ist man nicht glücklich

BERLIN (dpa) - Moderatorin und TV-Bäckerin Enie van de Meiklokjes (44) hält am Zucker fest.



«Also ich kenne keinen, der ohne Zucker glücklich ist», sagte sie in Berlin, wo sie am Wochenende die Verleihung der Goldenen Kamera besuchte. «Man darf's nicht übertreiben.» Aber es sei wie bei allen Sachen: Ein normales Maß mache die Dinge fröhlich. Sie knoble auch gerne mal an veganen Rezepten rum, backe aber am liebsten mit Butter und Zucker. «Dann schmeckt's auch.» Beim Backen höre sie gerne Hörspiele.

Japans Regierung gibt Ära des künftigen Kaisers den Namen «Reiwa»

TOKIO (dpa) - Die Ära von Japans künftigem Kaiser Naruhito (59) wird den Namen «Reiwa» tragen.



Dies gab Regierungssprecher Yoshihide Suga am Montag bekannt. Die mit großer Spannung erwartete Verkündung der neuen Äradevise wurde live im nationalen Fernsehen übertragen. Der 85 Jahre alte Akihito, dessen Regentschaft den Namen Heisei («Frieden schaffen») trägt, dankt am 30. April aus gesundheitlichen Gründen ab. «Reiwa» besteht aus zwei Schriftzeichen. Ihre Zusammensetzung wird nur als Bezeichnung für die neue Kaiserära verwendet werden. «Reiwa» bedeute, dass Japan ein Land sein möge, wo die Menschen auf «schöne» Weise zusammenleben, erläuterte Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe.

Papstbesuch und Präsidentenwahlen: «heute journal» startet XL-Ausgabe

MAINZ (dpa) - Das ZDF hat die Länge seines «heute journals» am Sonntag verdoppelt.



«Die Zeiten sind danach, zu berichten gibt es mehr als genug», sagte die Moderatorin Marietta Slomka zur Premiere der neuen halbstündigen Ausgabe am Sonntagabend direkt im Anschluss an den Herzkino-Film. Themen des Nachrichtenmagazins waren etwa die Präsidentenwahlen in der Ukraine und in der Slowakei, die Beratungen über den Brexit, der Papstbesuch in Marokko und die Kommunalwahlen in der Türkei. Das ZDF hatte die Ausweitung der Sendezeit für die Sonntagsausgabe unter anderem mit dem wachsenden Interesse der Zuschauer an einordnenden Informationen begründet.

3D-Kaffeekunst - 18-Jährige kreiert Skulpturen aus Milchschaum

SINGAPUR (dpa) - Bis zu 20 Minuten arbeitet Daphne Tan jeden Tag an ihrem Cappuccino. So lange dauert es, bis sie den Milchschaum gefärbt und zentimeterhoch aufgetürmt hat.



Am Ende verschönern kleine schaumige Kunstwerke die Tasse der 18-Jährigen aus Singapur: Comicfiguren wie Snoopy oder Daisy Duck, bekannte Filmcharaktere oder Nachbildungen großer Kunstwerke wie van Goghs «Sternennacht». Anspruchsvoll seien sie alle, sagt Tan, aber die realistischen seien die schwierigsten. «3D Latte Art» wird der Trend auf Instagram genannt, 3D-Kunst aus Milchschaum. Mehr als 50.000 Follower bewundern Tans Kreationen dort auf ihrem Account «periperipeng».

Anwalt von NBA-Star Porzingis weist Vergewaltigungsvorwürfe zurück

NEW YORK (dpa) - Ein Anwalt des lettischen NBA-Stars Kristaps Porzingis hat schwere Vorwürfe einer Frau auf Vergewaltigung zurückgewiesen.



Er sagte dem Sportsender ESPN und der Nachrichtenagentur AP, man wisse von den Anschuldigungen, weise sie aber «unmissverständlich» zurück. Der Anwalt sprach von einem «Erpressungsversuch» der Frau, den man der Polizei im Dezember 2018 gemeldet habe. Porzingis ist ein Teamkollege des deutschen Basketball-Stars Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks.

Neue Ruhmeshalle des deutschen Fußballs wird eröffnet

DORTMUND (dpa) - Mit einer hochkarätig besetzten Gala wird am Montag (20.00 Uhr) die Hall of Fame des deutschen Fußballs in Dortmund eröffnet.



Im Deutschen Fußballmuseum wird dann eine Gründungself in die Ruhmeshalle aufgenommen. Zur Gala werden die künftigen Hall-of-Fame-Mitglieder Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Lothar Matthäus, Sepp Maier, Günter Netzer, Paul Breitner, Matthias Sammer und Andreas Brehme erwartet. Ebenfalls von einer Jury von deutschen Sportjournalisten in die Ruhmeshalle gewählt wurden Gerd Müller, Fritz Walter und Helmut Rahn sowie als Trainer Sepp Herberger.