Königlicher Besuch: Willem-Alexander und Máxima in Bremen

BREMEN (dpa) - Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima sind am Mittwoch zu einem eintägigen Besuch in Bremen eingetroffen.



Sie wurden von Regierungschef Carsten Sieling (SPD) am Flughafen der Hansestadt empfangen. Direkt im Anschluss informierten sie sich am Standort von Airbus und Ariane Group über die Raum- und Luftfahrtbranche in Bremen. Am Mittag tragen sich Willem-Alexander und Máxima im historischen Rathaus der Stadt ins Goldene Buch ein. Nach einem informellen Arbeitsessen wollte sich das Königspaar um 14.00 Uhr bei einem Gang über den Marktplatz zeigen. Die Majestäten schauen sich die Bremer Stadtmusikanten und ein weiteres Wahrzeichen der Hansestadt, den Roland, an. Nachmittags steht Bremerhaven auf dem Besuchsprogramm. Geplante Stationen waren dort unter anderem das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES und das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.

Moderatorin Birgit Schrowange: «Sex ist wie Fahrradfahren»

BERLIN (dpa) - Sex hat aus Sicht von TV-Moderatorin Birgit Schrowange auch im fortgeschrittenen Alter eine große Bedeutung.



In einem Interview der Illustrierten «Bunte» sagte die 60-Jährige: «Er ist sehr wichtig und sehr schön.» Sie verglich Sex mit Fahrradfahren: «Man verlernt es nicht.» In ihrem Alter komme es vor allem auf Liebe, Vertrauen und Zärtlichkeit an. «Man muss nicht mehr vom Schrank springen.» Birgit Schrowange ist mit Frank Spothelfer zusammen. Die beiden lernten sich auf einer Kreuzfahrt kennen. «Es war Liebe auf den ersten Blick», hatte die Moderatorin des RTL-Magazins «Extra» im Herbst der Schweizer Boulevardzeitung «Blick» gesagt. Schrowange hatte sich 2006 von Moderator Markus Lanz (49) getrennt - nach rund achtjähriger Beziehung.

Tochter von Schauspieler Luke Perry bedankt sich für Mitgefühl

BERLIN (dpa) - Nach dem Tod von «Beverly Hills, 90210»-Star Luke Perry hat sich dessen Tochter Sophie Perry (18) auf Instagram für die große Anteilnahme bedankt.



Unter ein Foto, auf dem sie und der Schauspieler zu sehen sind, schrieb sie am Dienstagabend: «In der letzten Woche ist bei mir so viel passiert. Alles ging so schnell.» Sie sei rechtzeitig aus Malawi zurückgekehrt, um bei ihrer Familie sein zu können. «Und in den 24 Stunden habe ich überwältigend viel Liebe und Unterstützung erhalten.» Gleichzeitig bat sie um Verständnis, nicht auf alle Nachrichten reagieren zu können. Sie sei nicht sicher, was in einer solchen Situation zu sagen oder zu tun sei. Luke Perry war am Montag im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, wie sein Sprecher bestätigte. Kollegen und Fans zeigten sich schockiert. «Ich bin geschockt. Untröstlich. Ich habe so viele Erinnerungen mit Luke, die mich zum Lachen bringen und die immer in mein Herz eingebrannt sind», sagte die Schauspielerin Shannen Doherty (47) dem Magazin «People».

R. Kelly verteidigt sich in erstem Interview seit Anklage

BERLIN (dpa) - In seinem ersten Fernsehinterview seit der Anklage wegen sexuellen Missbrauchs hat Sänger R. Kelly (52) seine Unschuld beteuert.



In einem am Dienstag (Ortszeit) vorab veröffentlichten Ausschnitt des Gesprächs für die Sendung «CBS This Morning» nannte der verärgert wirkende R. Kelly die Vorwürfe, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben, «nicht wahr». «Egal, ob sie alte Gerüchte, neue Gerüchte oder zukünftige Gerüchte sind.» Auf die Frage, ob er Mädchen gegen ihren Willen festgehalten habe, erklärte R. Kelly unter Tränen: «Das bin nicht ich! Ich kämpfe um mein verdammtes Leben!» R. Kelly war am 22. Februar wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt worden. Die Taten sollen sich über einen Zeitraum von zwölf Jahren erstreckt haben. Einige der mutmaßlichen Opfer sollen minderjährig gewesen sein. Vor Gericht plädierte R. Kelly auf nicht schuldig. Er verbrachte das Wochenende darauf im Gefängnis in Chicago. Wann ein Prozess beginnen könnte, ist unklar.

Künstler Tom Neuwirth schürt Gerüchte über Ende seiner Figur Conchita

WIEN (dpa) - Beerdigt der österreichische Künstler Tom Neuwirth (30) schon am Freitag seine Kunstfigur Conchita?



Auf dem Instagram-Account «conchitawurst» hat Neuwirth in den vergangenen Tagen sechs Beiträge gepostet, die auf eine große Ankündigung am Freitag hindeuten. Nach drei komplett schwarzen Bildern folgten zuletzt die Buchstaben T, O und M, die mit den Begriffen Truth (Wahrheit), Over (vorbei) und Magnitude (Größe, Stärke) versehen wurden. Österreichische Medien und viele Fans rechnen bereits mit einem Ende der Figur Conchita - und damit, dass Neuwirth künftig mit seinem bürgerlichen Namen auftreten wird. Auch die Veröffentlichung eines neuen Albums könnte hinter dem Rätsel stecken. Die Kommentare unter dem Instagram-Rätsel fallen jedenfalls vornehmlich positiv aus.

TV-Ermittler Hans-Jochen Wagner musste für den «Tatort» schwitzen

FREIBURG (dpa) - Der Schwarzwälder «Tatort»-Kommissar Hans-Jochen Wagner (50) erinnert sich an heiße Dreharbeiten für den neuen Fall.



Der Film «Für immer und dich» entstand in der Hitze des vergangenen Sommers in Freiburg, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. «Es war anfangs geplant, die Schweißflecken auf den Hemden künstlich aufzutragen. Das war aber nicht nötig.» Die hohen Temperaturen seien für alle Beteiligten anstrengend gewesen, sie passten aber. «Die Sommerhitze und das flirrende Licht geben dem Film ein ganz besonderes Flair.» Ausgestrahlt wird die neue Folge der ARD-Krimireihe am Sonntag (10. März), um 20.15 Uhr, im Ersten. Wagner ermittelt im «Tatort» an der Seite von Eva Löbau (46).

Charly Hübner: «Für mich kam die Wende zur richtigen Zeit»

BERLIN (dpa) - Für den Schauspieler Charly Hübner (46, «Polizeiruf 110») kam die Wende «zur richtigen Zeit».



Wie er dem ZEITmagazin laut Vorabmeldung vom Mittwoch sagte, war seine Kindheit in der DDR zwar idyllisch, mit 15 habe er aber die Enge gespürt. «Ich bekam mit, dass Menschen flüchteten oder ausgewiesen wurden und nicht frei reisen konnten.» Der Fall der Mauer und die Wende hätten ihm neue Möglichkeiten eröffnet - und das im passenden Augenblick: Kurz zuvor habe er sich wegen Herzproblemen von dem Wunsch verabschieden müssen, Profihandballer zu werden. Es sei ihm sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren. Nach der Wende hätten ihn dann Bekannte in die Theaterkantine mitgeschleppt. «Ich entdeckte eine Welt, in der ich über Sprache und Gedanken Wege in neue Räume finden konnte. Gleichzeitig konnte ich die für mich neue Welt des Westens entdecken. Das war traumhaft.»

Carolin Kebekus mit neuer «PussyTerror TV»-Staffel im Ersten

KÖLN (dpa) - Komikerin Carolin Kebekus kehrt mit acht neuen Folgen «PussyTerror TV» ins Erste zurück.



Die WDR-Show aus Köln werde vom 30. Mai an immer donnerstags (22.45 Uhr) zu sehen sein, teilte der Sender am Mittwoch mit. Mit dabei in der fünften Staffel seien bekannte Kebekus-Figuren wie Veronika Rodcke und «Rebecca & Larissa» sowie neue Clips mit Bärbel («Besser baschteln mit Bärbel»). Die Show startete 2015 im WDR Fernsehen und läuft seit 2016 im Ersten, die vorangegangene Staffel umfasste sechs Ausgaben. Sie freue sich, dass in diesem Jahr so viele Sendungen wie noch nie produziert würden, erklärte die 38-Jährige, die sechs Mal in Folge den Deutschen Comedypreis gewann. Als Gäste hätten bereits Sängerin Lena und Komiker Michael Kessler zugesagt.

Schauspielerin Nadja Uhl: Mit Trabi zum Punkkonzert

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Nadja Uhl (46) hat in der DDR als Teenie selbst Punkrockkonzerte besucht.



Sie entstamme einer «sehr spannenden» und «sich reibenden Jugendkultur», sagte Uhl am Rande von Dreharbeiten für einen neuen ZDF-Dreiteiler in Berlin. Ihre Mutter habe sie mit dem Trabi zu Konzerten gefahren, zum Beispiel zur Band «Die Skeptiker». Die neuen Filme mit dem Arbeitstitel «The Wall» sollen im Herbst ins Fernsehen kommen. Dann liegt der Mauerfall 30 Jahre zurück. Am Dienstagabend wurde in der Berliner Zionskirche die letzte noch fehlende Szene gedreht. Nachgestellt wurde der Überfall von Rechten auf ein Konzert 1987. Die Filme sollen die Geschichte von drei Schwestern von 1987 bis 1990 erzählen, von der jede ihren eigenen Weg einschlägt. Neben Uhl spielen auch Nicolette Krebitz («Bandits»), Barbara Auer («Transit»), Oliver Masucci («Werk ohne Autor»), Joachim Król («Tatort») und Angela Winkler («Suspiria») mit.

TV-Moderatorin Bettina Tietjen campt gerne

BERLIN (dpa) - Die Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen (59) mag Urlaub auf dem Campingplatz.



Ihr Mann Udo habe sie darauf gebracht, sagte die Talkerin («Tietjen und Bommes»/NDR) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). «Das ist eine ganz andere Welt. Camping ist ja längst nicht mehr so wie früher, wo nur Leute gecampt haben, die sich sonst keinen Urlaub leisten konnten.» Es gebe alles, vom kleinen Minizelt und ganz jungen Leuten bis zu sehr großen Wohnmobilen. «Ich mag einfach diese Art von Urlaub und könnte mir nicht vorstellen, in einem Fünf-Sterne-Hotel Urlaub zu machen, weil man da viel stärker beäugt wird. Man muss immer perfekt gekleidet sein, sich gut benehmen, immer gut aussehen und das hasse ich, wenn ich Urlaub habe.» Auf dem Campingplatz finde sie es ganz normal, mit einer Klorolle rumzulaufen. Auch mit den Zeltnachbarn komme sie gut aus.

Kabarettist Schafroth will kein Fastenprediger von oben herab sein

MÜNCHEN/AUGSBURG (dpa) - Der Kabarettist Maxi Schafroth (34) hat sich vor seiner Premiere auf dem Nockherberg in München am 12. März einen neuen Stil für seine Fastenpredigt vorgenommen.



«Ich werde in meiner Fastenpredigt nicht den richtenden Blick von oben haben, sondern den eines Menschen, der von der Politik betroffen ist und Stellung bezieht», sagte der Kabarettist der «Augsburger Allgemeinen». Das Schlimmste sei ein erhobener Zeigefinger. «Watschen um des Watschens willen ist nicht meins.» Der traditionelle Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg mit satirischer Bußpredigt vor Bayerns politischer Prominenz ist eine der beliebtesten Fernsehsendungen des Bayerischen Rundfunks (BR), die jedes Jahr Millionen einschalten. Diesmal ist mit dem Allgäuer Kabarettisten Schafroth nicht nur der Prediger neu, auch der Ministerpräsident ist ein neuer: Markus Söder (CSU).