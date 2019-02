Leute kompakt

Prinz Harry und schwangere Herzogin Meghan besuchen Marokko

RABAT (dpa) - Zur letzten geplanten Auslandsreise vor der Geburt ihres ersten Babys sind Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Marokko gereist.



Am Montag besuchte das britische Paar den königlich-marokkanischen Reitclub in Rabat, wie der Kensington-Palast mitteilte. Dabei informierten sich die Royals über den Einsatz von Pferden in der Therapie von Kindern. Die Reise widmet sich vor allem dem Besuch von Einrichtungen für benachteiligte Mädchen im ländlichen Marokko. In der Stadt Asni im Atlas-Gebirge bekam die 37-jährige Herzogin in einer Henna-Zeremonie die linke Hand bemalt. Es sei eine traditionelle marokkanische Zeremonie für schwangere Frauen, schrieb der Kensington-Palast auf Twitter. Meghan und Harry erwarten die Geburt ihres ersten Kindes voraussichtlich für April.

Niederländische Königsfamilie beginnt Skiurlaub in Österreich

LECH (dpa) - Die niederländische Königsfamilie ist bei bestem Wetter in ihren Winterurlaub im österreichischen Nobelskiort Lech am Arlberg gestartet.



König Willem-Alexander (51) und Königin Maxima (47) posierten am Montag mit ihren Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia (15), Prinzessin Alexia (13) und Prinzessin Ariane (11) vor zahlreichen Fotografen, ehe es auf die Pisten ging. Ebenfalls in die Kameras lächelte Prinzessin Beatrix, die Mutter des Königs. Die 81-Jährige hatte im April 2013 als Königin abgedankt. Die niederländische Königsfamilie kommt seit 1959 jährlich zum Skifahren nach Lech. Üblicherweise bleibt sie rund zwei Wochen in Österreich.

Oscar-Gewinnerin Lady Gaga preist Bradley Cooper

HOLLYWOOD (dpa) - Lady Gaga (32) hat mir ihrem Song «Shallow» aus dem Musikdrama «A Star Is Born» den ersten Oscar gewonnen, doch ihren Erfolg führt die Sängerin auf Bradley Cooper (44) zurück.



«Dieser Song wäre nicht das, was er ist, ohne den Film, ohne Bradley Cooper und ohne seine unglaubliche Stimme in dieser Aufnahme», sagte Gaga Backstage nach ihrem Oscar-Sieg vor Journalisten. Bei den Dreharbeiten zu «A Star is Born» hätten sie alle Stücke live gesungen. Cooper habe gleichzeitig Regie geführt, sagte Gaga anerkennend. Die Sängerin und Cooper waren beide auch als beste Hauptdarsteller nominiert gewesen. Zudem hätte Cooper für sein Regiedebüt auch den Preis für den besten Film und für das adaptierte Drehbuch gewinnen können, war aber in allen drei Sparten leer ausgegangen. Gaga und Cooper trugen den Song «Shallow» bei der Gala gemeinsam vor, ihr emotionales Duett war einer der Höhepunkte der diesjährigen Show.

«Der Sohn Ägyptens hat es geschafft» - Jubel um Rami Malek

KAIRO/LOS ANGELES (dpa) - Zahlreiche Ägypter haben in den sozialen Netzwerken den Oscar-Gewinn von Schauspieler Rami Malek gefeiert.



«Der Sohn Ägyptens hat es geschafft!» und «Er ist der Stolz der Araber und der Star von Hollywood. Glückwunsch, Rami», schrieben Nutzer am Montag auf Twitter. Malek (37) hatte für seine Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury in dem Film «Bohemian Rhapsody» den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. «Ich bin der Sohn ägyptischer Einwanderer», hatte er in seiner Dankesrede gesagt. «Ich bin ein Amerikaner erster Generation. Ein Teil meiner Geschichte wird in diesem Moment geschrieben.» Für seine Worte wurde Malek in den sozialen Netzwerken gefeiert. «Maleks Oscar-Gewinn bestätigt, dass die Söhne von Migranten eine Menge Talente besitzen und eine Quelle für Inspiration für diese Nation sind», schrieb auch der in Los Angeles lebende ägyptische Wissenschaftler Issam Hadschi.

Olivia Colman will ihren Oscar mit ins Bett nehmen

HOLLYWOOD (dpa) - Die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45) hat bereits einen Platz für ihren Goldjungen.



«Der kommt zu mir ins Bett, zwischen mich und meinen Mann. Der weiß nur noch nichts davon», witzelte die Britin hinter den Kulissen vor Journalisten. Kurz zuvor war sie für ihre Königinnen-Rolle in «The Favourite - Intrigen und Irrsinn» zur besten Hauptdarstellerin gekürt worden. Backstage wirkte sie immer noch völlig überrascht von ihrem Sieg. Ihre Dankesrede habe sie überhaupt nicht vorbereitet, gestand Colman. Mit ihrem Gestammel auf der Bühne hatte die Britin für Lacher und Applaus gesorgt.

Regisseur Spike Lee hält politische Oscar-Dankesrede

HOLLYWOOD (dpa) - Der Oscar-Preisträger Spike Lee hat seine Dankesrede genutzt, um ein politisches Statement zu setzen.



«Vor der ganzen Welt erweise ich unseren Vorfahren, die dieses Land aufgebaut haben, meine Ehre», sagte der US-Regisseur, der in der Nacht zu Montag in Hollywood für sein adaptiertes Drehbuch zur Polit-Satire «BlacKkKlansman» ausgezeichnet wurde. Vor 400 Jahren seien ihre Vorfahren aus Afrika geraubt und versklavt worden. Es sei wichtig, von den Vorfahren zu lernen, sagte er. «Dann erlangen wir unsere Menschlichkeit wieder.» Der Afro-Amerikaner Lee kritisierte indirekt außerdem die aktuelle Regierung in den USA. «Die Präsidentschaftswahlen von 2020 sind nicht mehr weit weg. Lasst uns aktiv werden und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen», sagte er. Das sei eine moralische Wahl zwischen Liebe und Hass. Unter stehendem Beifall beendete er seine Rede mit den Worten: «Lasst uns das Richtige tun!» als Anspielung an seinen Film von 1989 («Do The Right Thing»).

Mutige Skaterin: Video von Tony Hawks Tochter wird zum Internethit

ENCINITAS (dpa) - Fast eine Minute zögert das Mädchen, dann fährt es die Halfpipe hinab: Mit einem Twitter-Video von seiner Tochter ist Skateboard-Legende Tony Hawk ein Internethit gelungen.



Auf dem kurzen Filmchen, das innerhalb weniger Tage bei dem Kurznachrichtendienst mehr als 12,5 Millionen Mal aufgerufen wurde, ist der mehrfache Weltmeister Hawk mit einem Mädchen zu sehen. Das Kind steht am Rande einer Halfpipe auf einem Skateboard und setzt zögerlich an, hinabzufahren - und traut sich dann zunächst doch nicht. Am Ende rollt sie los - mit Helm und Knieschonern geschützt. Hawk, einer der bekanntesten Skateboarder der Welt, schreibt dazu: «Ich war vermutlich nervöser als sie.»

Regisseurin Soleen Yusef fühlt sich Ostfriesland eng verbunden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Regisseurin, Schauspielerin und Sängerin Soleen Yusef (32) fühlt sich der norddeutschen Provinz sehr verbunden.



«Ich habe eine ganz, ganz enge Verbundenheit zu Ostfriesland», sagte Yusef im Podcast «Am Tresen» der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Ostfriesland sei der erste Ort in Deutschland gewesen, in dem ihre Familie angekommen sei. In einem kleinen idyllischen Dorf dort habe sie Fahrradfahren gelernt. Yusef wurde 1987 im kurdischen Teil des Irak geboren und kam mit neun Jahren nach Deutschland. 2016 erhielt sie für ihren Spielfilm «Haus ohne Dach» den Nachwuchspreis «First Steps Awards», der die besten Abschlussfilme deutschsprachiger Filmschulen kürt. Sie führt neben Max Erlenwein Regie bei der in Deutschland gedrehten Netflix-Serie «Skylines» über die Hip-Hop- und Drogenszene in Frankfurt/Main.