Leute kompakt

Kramp-Karrenbauer zieht im Karneval als Putzfrau vom Leder

ST. INGBERT (dpa) - Im närrischen Einsatz als Putzfrau Gretel hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ordentlich aufgeräumt.



Die Regierung in Berlin habe im vergangenen Jahr immer nur geredet und nichts geschafft: «Viel geschwätzt und nichts beschlossen», sagte sie mit Kittelschürze und Kehrbesen bei der Narrenschau des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine am Sonntagabend in St. Ingbert. Dabei würde die Regierung ja gerne arbeiten: «Aber die dürfen nicht, weil die Deutsche Umwelthilfe hat das verboten. Die haben gesagt, wenn Ihr jetzt anfangt zu schaffen in der Regierung, dann wirbelt das zu viel Staub auf.»

Säure-Opfer freut sich über «eine Tochter und einen liebevollen Mann»

HANNOVER (dpa) - Vanessa Münstermann, Opfer eines Säure-Anschlags aus Hannover, hat ihr Leben drei Jahre nach der Attacke eines Ex-Freundes nach eigenen Worten wieder im Griff. «Was wäre sonst aus mir geworden?



Ich wäre immer noch irgendeinem Schönheitsideal hinterhergehechelt», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «O.k., ich sehe jetzt beschissen aus. Aber ich habe eine Tochter und einen liebevollen Mann zu Hause.» Ihr Ex-Freund hatte der Kosmetikerin im Februar 2016 Säure ins Gesicht geschüttet, seitdem ist ihre linke Gesichtshälfte entstellt. Der Mann wurde im August 2016 zu einer zwölfjährigen Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung verurteilt.

Axel Schulz beklagt fehlende Typen im deutschen Boxsport

MONTE CARLO (dpa) - Ex-Schwergewichtsboxer Axel Schulz hofft auf neue Typen im Boxen, damit der Sport in Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt.



«Aber ich weiß nicht, wo wir sie herkommen sollen», sagte Schulz der Deutschen Presse-Agentur in Monte Carlo. «Du kannst ja keinen backen. Von heute auf morgen geht das nicht. Denn die haben gar nicht die Fernsehpräsenz, die wir damals hatten.» Jüngeren, aufstrebenden Boxern riet der 50-Jährige, nicht nur auf die sozialen Medien zu setzen. «Mit dem ganzen Facebook und Instagram sprichst du doch immer nur deine eigenen Leute an, die Hausfrau erreichst du damit nicht», sagte er.

Mailänder Fashion Week: Kommt Karl Lagerfeld?

MAILAND (dpa) - Die Modewelt blickt nach Mailand: Am Dienstagabend fällt in der norditalienischen Metropole der Startschuss zur Fashion Week «Milano Moda Donna».



Die ersten der rund 60 großen Shows stehen allerdings erst am Mittwoch auf dem Programm. Bis einschließlich Montag zeigen Italiens Topdesigner und Luxuslabels wie Prada, Gucci, Giorgio Armani und Versace ihre Damenkollektionen für die Saison Herbst/Winter 2019/20. Und auch diese Frage beschäftigt die Besucher der Mailänder Fashion Week: Kommt Karl Lagerfeld zu Fendi? Seine Abwesenheit bei der Haute Couture-Show von Chanel Ende Januar in Paris hatte zu Irritationen geführt

«Miss Germany» erstmals ohne Bikini - aber wieder mal mit Bosbach

RUST (dpa) - Für die Wahl zur «Miss Germany 2019» laufen sich nicht nur 16 Finalistinnen warm - auch der frühere CDU-Bundestagspolitiker Wolfgang Bosbach (66) wird zum fünften Mal als Juror mit dabei sein.



Neben ihm sitzen in der Jury Popsängerin Sarah Lombardi (26), Stylist Boris Entrup (40) und die britische Tänzerin Nikeata Thompson (38, «Germany's Next Topmodel») an. Die Siegerin erhält ein Auto für ein Jahr sowie Reisen. Die Teilnehmerinnen gehen erstmals ausschließlich im Abendkleid sowie in Freizeitmode auf den Laufsteg, sagte Organisator Max Klemmer. Vorstellungsrunden im Bikini oder in anderer Bademode werde es künftig nicht mehr geben.

Fußball-Star Ribéry freut sich über Geburt des fünften Kindes

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Star Franck Ribéry (35) hat sich über die Geburt seines fünften Kindes gefreut.



Der Offensivspieler des FC Bayern München fehlte deshalb am Montag beim Abflug seiner Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool. Name und Geschlecht des Kindes waren zunächst nicht öffentlich bekannt. Das Ehepaar Ribéry hatte bislang vier Kinder: Die Töchter Hiziya und Shakinez sowie die Söhne Saif und Mohammed. Franck Ribéry spielt seit 2007 für den FC Bayern, vier der fünf Kinder wurden in dieser Zeit geboren.

Stefan Raab tritt überraschend auf Opernbühne auf

BONN (dpa) - Stefan Raab (52) ist überraschend auf einer Opernbühne aufgetreten.



Der Moderator, der sich vor mehr als drei Jahren vom Fernsehbildschirm zurückgezogen hat, war am Samstag Überraschungsgast bei einem Konzert seines einstigen Schützlings Max Mutzke (37, «Can't Wait Until Tonight») in Bonn, wie sein Management erklärte. Der Auftritt war zuvor geheim gehalten worden. Bekannt war allein, dass Mutzke im Rahmen der Reihe «Quatsch keine Oper» - bei der Künstler auftreten, die normalerweise nicht auf Opernbühnen stehen - einen «Special Guest» begrüßen wollte. Als Raab dann plötzlich auf der Bühne erschien, habe es «extremen» Applaus beim Publikum gegeben, berichtete ein Sprecher.

Fotografen erneuern Vorwürfe gegen Grönemeyer

KÖLN (dpa) - Zwei Pressefotografen haben Herbert Grönemeyer am Montag vor Gericht erneut beschuldigt, sie 2014 auf dem Flughafen Köln/Bonn attackiert zu haben.



Die beiden Fotografen sind vor dem Landgericht Köln angeklagt, falsche Beschuldigungen gegen den Sänger erhoben zu haben. Sie bestritten dies zu Beginn des Strafprozesses und versicherten, ihre Vorwürfe seien zutreffend. In dem Fall geht es um ein Zusammentreffen zwischen den beiden Promi-Fotografen und Grönemeyer, der von seinem Sohn und seiner Lebengefährtin begleitet wurde. Einer der beiden Angeklagten berichtete, Grönemeyer habe ihn auf den Kopf geschlagen, am Hals gepackt und zu Boden gedrückt, so dass bei ihm Schwellungen und Rötungen zurückgeblieben seien. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die beiden Fotografen, diese Vorwürfe erfunden zu haben.

Iron Maiden-Sänger freut sich noch immer über Merkel-Moment

ZÜRICH (dpa) - Bruce Dickinson, Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, fliegt seine Crew in einer riesigen Boeing 747 selbst durch die Welt.



Über einen legendären Schnappschuss aus dem Jahr 2016 freut er sich bis heute: Damals stellte seine Boeing am Flughafen Zürich die zufällig dort auch parkenden und im Vergleich zur Boeing winzig aussehenden Regierungsmaschinen des damaligen französischen Präsidenten François Hollande und von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Schatten. «Das war brillant, wir haben uns gekrümmt vor Lachen», sagte Dickinson (60) der Schweizer Zeitung «Blick». «Wir Engländer haben es mal wieder allen gezeigt, dachten wir.»

Berichte: US-Schauspieler Darren Criss hat geheiratet

NEW ORLEANS (dpa) - Golden-Globe-Gewinner Darren Criss (32) hat Medienberichten zufolge seine langjährige Freundin Mia Swier (33) geheiratet.



Die Trauung fand am Wochenende in New Orleans statt, wie unter anderem das Online-Portal «People.com» am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Fotos zeigen das Paar ganz in Weiß in einem roten Oldtimer. Die beiden sind den Berichten zufolge seit acht Jahren zusammen, vor über einem Jahr machte Criss die Verlobung öffentlich. Er wurde durch die Musical-Serie «Glee» (2010-2015) bekannt. Zuletzt spielte er in der Mini-Serie «The Assassination of Gianni Versace» den Mörder des italienischen Modedesigners. Dafür bekam er im Januar einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller.

Gegen Rapper 50 Cent aufgestachelt? Ermittlungen gegen Polizisten

NEW YORK (dpa) - Weil er Kollegen gegen den Rapper 50 Cent aufgestachelt haben soll, hat die New Yorker Polizei interne Ermittlungen gegen einen Beamten eingeleitet.



Das sagte ein Sprecher am Sonntag (Ortszeit) dem «Hollywood Reporter». Der Polizist soll im vergangenen Sommer zu seinen Kollegen gesagt haben, sie sollten den Rapper erschießen, falls sie ihn sähen. Der Musiker («Get Rich Or Die Tryin'») wurde damals zu einer Boxveranstaltung erwartet, wie Medien berichteten. «Ich nehme diese Drohung sehr ernst», schrieb 50 Cent auf Instagram. «Das Traurige ist, dass der Mann noch immer Dienstmarke und Waffe trägt.» Der Polizist ließ dem Online-Portal «TMZ.com» ausrichten, die Berichte seien falsch.

Country-Sängerin Miranda Lambert hat heimlich geheiratet

NASHVILLE (dpa) - US-Country-Sängerin Miranda Lambert (35) hat ihrem Freund Brendan Mcloughlin heimlich das Jawort gegeben.



«Ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. Und wir haben geheiratet», schrieb die Musikerin am Wochenende auf Instagram. Dazu postete sie Bilder mit ihrem Mann, auf denen sie ein weißes Hochzeitskleid trägt. Ihr Sprecher sagte dem «People»-Magazin, die Hochzeit sei bereits vor einiger Zeit gewesen. Bislang war der New Yorker Polizist noch nicht öffentlich an der Seite der Sängerin aufgetreten.

Eros Ramazzotti feiert Tournee-Auftakt in München

MÜNCHEN (dpa) - Ein schmissiges Fest der Amore hat der italienische Popsänger Eros Ramazzotti am Sonntag in der Münchner Olympiahalle gefeiert.



Über zwei Stunden lang gab der Meister des romanischen Pops zum Auftakt seiner Welttournee Songs aus seinem aktuellen Album «Vita Ce N'è», sowie seine Klassiker wie «Cose della vita», «Più bella cosa» oder «Se bastasse una canzone» zum Besten. Begleitet von starken Background-Sängerinnen, die bei mehreren Duetten ihre ganze Stimmgewalt zeigen konnte, schlug der 55-Jährige gemeinsam mit seiner Pop-Rock-Band mal romantisch leise, mal feiernd laute Töne an.

ProSieben sucht «Das Ding des Jahres»

BERLIN (dpa) - Stefan Raabs «Ding des Jahres» startet am Dienstag (19. Februar/20.15 Uhr) in eine neue Runde.



In der Erfindershow auf ProSieben stellen kreative Tüftler ihre Ideen vor, die von vier prominenten Juroren unter die Lupe genommen und auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden. Neben Model Lena Gercke, Moderator Joko Winterscheidt und Hans-Jürgen Moog, Chefeinkäufer der Supermarktkette Rewe, sitzt diesmal auch Lea-Sophie Cramer in der Jury. Cramer ist Gründerin und Geschäftsführerin des Erotikversandhändlers Amorelie, der zu 98 Prozent im Besitz des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 ist. Während Raab (52) hinter den Kulissen bleibt, steht Janin Ullmann wieder als Moderatorin vor der Kamera.