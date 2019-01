Matthias Sammer: «Möchte nichts Operatives mehr irgendwo tun»

DÜSSELDORF (dpa) - Der frühere Meistertrainer und DFB-Sportdirektor Matthias Sammer hat eine Rückkehr als Funktionär in den Fußball erneut ausgeschlossen.



«Ich habe meine Kämpfe alle ausgefochten, bin zufrieden und möchte nichts Operatives mehr irgendwo tun», sagte der 51-Jährige am Donnerstag beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf. Sammer, der 1996 mit der Nationalmannschaft Europameister war, hatte 2002 Borussia Dortmund als Trainer zum Meistertitel geführt. Später war er Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund und Sportvorstand beim FC Bayern. Nach einer Auszeit wegen einer Erkrankung ist er inzwischen TV-Experte bei Eurosport und Berater beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer BVB.

Neue «Soko Leipzig»-Ermittlerin Amy Mußul trainierte mit Waffe

LEIPZIG (dpa) - Die Schauspielerin Amy Mußul (27) hat für ihre Rolle als neue Kommissarin in der ZDF-Krimiserie «Soko Leipzig» ein Schießtraining absolviert.



«Als ich wusste, dass ich dafür drehen werde, habe ich mir zeigen lassen, wie man sich mit der Waffe verhält, damit es gut und authentisch aussieht», sagte Mußul der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem habe sie eine Nachbarin, die Polizistin ist. Mit ihr habe sie zur Vorbereitung viel gesprochen. Mußul wird in der «Soko Leipzig» als Kriminalkommissarin Kim Nowak ermitteln. Die erste Folge mit ihr wird an diesem Freitag (1. Februar) ausgestrahlt.

Horst Lichters Ehefrau darf Trödel-Veto einlegen

ESSEN (dpa) - Trödel-König und Fernsehkoch Horst Lichter (57) muss erst seine Ehefrau fragen, wenn er selbst ein altes Schätzchen kaufen will.



In den Anfangsjahren seiner ZDF-Show «Bares für Rares» hätte er am liebsten alles gekauft, sagte er der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). «Ich habe aber einen Deal mit meiner Frau gemacht. Ich muss ihr jetzt von allem, was ich gerne haben möchte, vorher Bilder schicken und sagen, was der Händler haben möchte. Und dann gibt sie das Okay oder sagt Nein.»

Katarina Witt kann auf «Autoreifen-Lippen» verzichten

BERLIN (dpa) - Die Eislauf-Ikone Katarina Witt (53) appelliert an Mädchen, sich in Sachen Schönheit nicht unter Druck setzen zu lassen.



«Wenn ich Teenager sehe, die eine Stunde vorm Spiegel verbringen, denke ich mir: Mein Gott, Mädel, nutze doch die Zeit für Sport oder lies ein Buch, statt mit äußerlichen Oberflächlichkeiten zu viel Zeit zu vergeuden!», sagte Witt der «Gala». Wenn sie Bilder beim Sport poste, sei sie ungeschminkt. «Und die Reaktionen sind immer positiv.» Auf die Frage nach Schönheits-OPs antwortete Witt der Illustrierten zufolge lachend: «Ich würde nun langsam sagen: Sag niemals nie!» Die moderne Medizin mit ihren minimalinvasiven Möglichkeiten sei sicher eine lohnende Alternative. «Aber auf die Autoreifen-Lippen kann ich dankend verzichten.»

Musikproduzent Mousse T. wäre gerne Kinderarzt

HANNOVER (dpa) - Der Musikproduzent und Discjockey Mousse T. (52, «Sex Bomb») könnte sich vorstellen, Kinderarzt zu sein.



Auf die Frage, was er machen würde, wenn er die Möglichkeit hätte, einmal einen Tag etwas völlig anderes zu tun, antwortete er in einem Interview mit Barbara Schöneberger für barbararadio.de: «Dann wäre ich gerne Kinderarzt.» Eine Karriere als Mediziner habe er sich immer schon vorstellen können. «Das war meine Denke, bevor ich Musiker geworden bin: Als Mediziner machst du ja richtig was», sagte der Sohn eines Gynäkologen.

Patrick Dollmann kommt als Tierarzt zu «Sturm der Liebe»

MÜNCHEN (dpa) - Patrick Dollmann übernimmt eine Rolle in der ARD-Soap «Sturm der Liebe». Der 36-jährige Schauspieler ist voraussichtlich ab 20. März als Tierarzt Henry Achleitner in der seit 2005 laufenden Telenovela zu sehen, wie das Erste am Donnerstag mitteilte.



Aber der eigensinnige Tiermediziner guckt nicht nur auf den Koppeln der Umgebung nach dem Rechten, er will auch Bürgermeister in Bichlheim werden. Und dann verliebt er sich auch in Denise Saalfeld (Helen Barke). Dollmann war in den vergangenen Jahren vor allem am Theater zu sehen.

Rowohlt-Verleger Illies: «Glaube an die Kraft des Buches»

HAMBURG (dpa) - Der neue Rowohlt-Verleger Florian Illies (47, «Generation Golf») blickt mit Zuversicht auf die Branche.



«Ich trage in mir, dass ich an die Kraft des Buches glaube», sagte er in einem Interview des «Börsenblatts». Die Branche habe den Auftrag, den Menschen wieder zu vermitteln, welches Glück es bedeute, ein Buch lesen zu können. «Das Buch als Teil des Lebens - das ist die Botschaft, die von uns allen, die wir leidenschaftlich lesen, noch viel mehr nach außen getragen werden muss», sagte der Rowohlt-Chef, der die Nachfolge von Barbara Laugwitz antritt. Deren plötzliche Ablösung hatte im Herbst heftige Turbulenzen ausgelöst.

Barbra Streisand antwortet auf Fanbrief - nach 47 Jahren

LOS ANGELES (dpa) - Die Hollywood-Legende Barbra Streisand (76) hat per Twitter auf einen 47 Jahre alten Fanbrief geantwortet. Absender war Richard E. Grant (61), der in diesem Jahr für seine Rolle im Drama «Can You Ever Forgive Me?» für einen Nebenrollen-Oscar nominiert ist.



Der in Südafrika geborene Schauspieler machte den Brief in dieser Woche öffentlich, den er mit 14 Jahren an Streisand geschrieben hatte. Darin bot er ihr einen Erholungsurlaub im Haus seiner Eltern an. Grant schrieb in seinem Tweet, er sei schon sein Leben lang Fan von Streisand und postete ein Selfie vor ihrem Haus. Die Antwort der 76-Jährigen ließ nicht lange auf sich warten: «Was für ein wunderbarer Brief, den Sie mir mit 14 geschrieben haben. Und schauen Sie sich jetzt an», twitterte Streisand und lobte seine Darstellung in «Can You Ever Forgive Me?». In der Biografie der Schriftstellerin Lee Israel, die Briefe von verstorbenen Prominenten fälschte, spielt Grant an der Seite von Melissa McCarthy.

John Legend lernt Schwimmen - Frau postet Video

LOS ANGELES (dpa) - Das Model Chrissy Teigen (33) hat ein Video gepostet, das seinen Mann John Legend (40) beim Schwimmunterricht zeigt.



Der US-Sänger («All of Me») schwimmt dabei in einem Pool von Beckenrand zu Beckenrand, beaufsichtigt von einer Schwimmlehrerin. «So stolz», schrieb Teigen am Donnerstag auf Instagram zu dem Video. Legend hatte wenige Tage zuvor getwittert, er könne nicht wirklich schwimmen. «Heute habe ich meinen ersten Schwimmunterricht genommen, seitdem ich fünf war.» Daraufhin hatte unter anderem die US-Olympia-Gewinnerin Simone Manuel (22) angeboten, ihm das Schwimmen beizubringen.

Konzert von R. Kelly in Sindelfingen scheitert an Protest

SINDELFINGEN/LUDWIGSBURG (dpa) - Zehntausende Menschen haben mit ihrer Unterschrift ein geplantes Konzert des Musikers R. Kelly (52) in Sindelfingen bei Stuttgart verhindert.



Die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger hätten Stadt und Betreiber schon vor der Online-Petition beschäftigt, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Glaspalastvereins Sindelfingen, Uwe Dieterich, am Donnerstag. «Dann ist das Thema durch die Decke geschossen.» Und man habe sich am Wochenende für eine Absage entschieden. Mehr als 38.000 Menschen haben mittlerweile unterschrieben, um ein Konzert in Baden-Württemberg (12. April) und in Hamburg (14. April) zu verhindern.

Malaysias neuer König Abdullah legt Amtseid ab

KUALA LUMPUR (dpa) - Malaysias neuer König Tengku Abdullah hat am Donnerstag offiziell das Amt übernommen.



Der 59-jährige, bislang Sultan des Bundesstaats Pahang, legte im Nationalpalast der Hauptstadt Kuala Lumpur den Eid auf die Verfassung ab. Der bisherige König Muhammad V. (49) war zu Jahresbeginn überraschend zurückgetreten - vermutlich wegen der Hochzeit mit einem russischen Model, einer ehemaligen «Miss Moskau». Offiziell bestätigt wurde die Vermählung jedoch nie. Abdullah wird das 32-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien nun fünf Jahre lang als König regieren. 2024 ist dann ein anderer Sultan an der Reihe. So ist das in Malaysia - einem Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung - alle fünf Jahre üblich.

«Hasty Pudding»-Preise für Milo Ventimiglia und Bryce Dallas Howard

LOS ANGELES/CAMBRIDGE (dpa) - US-Schauspieler Milo Ventimiglia (41) wird als «Mann des Jahres» mit dem «Hasty Pudding»-Preis ausgezeichnet.



Dies gab die Theatergruppe der Universität Harvard, die den Preis nach alter Tradition im ironischen Rahmen verleiht, am Mittwoch bekannt. Im vorigen Jahr war Paul Rudd («Ant-Man») als 52. Preisträger gefeiert worden. Ventimiglia («Creed II») soll den goldglänzenden Puddingtopf am 8. Februar in Empfang nehmen. Zuvor hatten die Organisatoren bereits die Nominierung von US-Schauspielerin Bryce Dallas Howard (37; «Jurassic World: Das gefallene Königreich») als «Frau des Jahres» verkündet. Die Tochter von Regisseur Ron Howard («Apollo 13») sollte als 68. Preisträgerin am Donnerstag (31. Januar) mit einer Parade durch die Straßen von Cambridge (US-Staat Massachusetts) gefeiert werden.

Polizei zeigt Fotos zu Attacke auf «Empire»-Star

CHICAGO (dpa) - Nach der Prügelattacke auf den «Empire»-Schauspieler Jussie Smollett (36) hat die Polizei in Chicago am Donnerstag Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht.



Die Beamten suchen damit nach zwei Männern, die als «Personen von besonderem Interesse» bezeichnet werden. Sie seien zum Tatzeitpunkt in der Nähe gesichtet worden. Die Bilder zeigen allerdings nicht die Gesichter, sondern lediglich zwei Gestalten in schwarzen Kapuzenpullis. Der offen schwule, afro-amerikanische Schauspieler war in der Nacht auf Dienstag auf offener Straße angegriffen und nach eigenen Angaben rassistisch und homophob beleidigt worden. Er wird in einem Krankenhaus behandelt.

Baerbock und Habeck als Politiker des Jahres ausgezeichnet

BERLIN (dpa) - Das Grünen-Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck hat die Auszeichnung «Politiker des Jahres» des Magazins «Politik & Kommunikation» erhalten.



Als «Aufsteigerin des Jahres» wurde am Mittwochabend in Berlin Familienministerin Franziska Giffey (SPD) ausgezeichnet. Die frühere Bundestags-Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt (CSU) bekam einen Preis für ihr Lebenswerk. Die Jury begründete laut Mitteilung ihre Entscheidung für Baerbock und Habeck damit, dass die Grünen unter ihrer Führung auf dem Weg zur Volkspartei seien. Das zeigten auch die Wahlen in Hessen und Bayern.

Rechtsmediziner: Obduktion von Toten bleibt unverzichtbar

MÜNCHEN (dpa) - Die Obduktion von Toten am Seziertisch bleibt dem Münchner Rechtsmediziner Wolfgang Eisenmenger zufolge auch in Zeiten bildgebender Verfahren unverzichtbar.



«Man kann damit sehr viele Fragen klären, aber nicht alle», sagte der frühere Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München, der am kommenden Montag 75 Jahre alt wird. Verfahren wie Magnetresonanztomographie und Röntgen, aber auch virtuelle Darstellungen stießen bei einer ganzen Reihe von Fragestellungen an ihre Grenzen. «Wenn jemand Nadeln der giftigen Eibe verschluckt hat, sieht man sie im Magen. Bei Pilzen gibt es bestimmte Schädigungsmuster, beim Knollenblätterpilz zerfällt zum Beispiel die Leber in einer bestimmten Art und Weise», sagte Eisenmenger. Auch ein plötzlicher Herztod nach einer Herzmuskelentzündung könne erst bei einer Obduktion diagnostiziert werden. Deshalb müssten Medizinstudenten weiter auch an Leichen lernen, ist er überzeugt.

Neuer «Batman»-Streifen soll im Sommer 2021 anlaufen

LOS ANGELES (dpa) - Der nächste «Batman»-Film unter der Regie von Matt Reeves (52, «Planet der Affen») soll im Juni 2021 in die Kinos kommen.



Dies gab das Studio Warner Bros. nach US-Medienberichten am Mittwoch bekannt. Warner Bros. hatte Reeves bereits 2017 als nächsten «Batman»- Regisseur benannt. Damals war noch Ben Affleck (46) als Hauptdarsteller an Bord, der den Superhelden mit dem legendären Fledermaus-Symbol auf der Brust unter anderem in «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) und in «Justice League» (2017) verkörperte. Doch Reeves sei nun auf der Suche nach einem neuen, jüngeren «Dark Knight»-Darsteller, wie das Kinoportal «Deadline.com» am Mittwoch berichtete. Affleck verlinkte den Bericht auf Twitter und schrieb dazu, dass er sich auf «The Batman» in 2021 und auf die neue Vision von Reeves freue.