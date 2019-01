Leute kompakt

Berlinale-Direktor Kosslick setzt auf Ingwer

BERLIN (dpa) - Festivalchef Dieter Kosslick (70) setzt während der Berlinale auf kleine Hilfsmittel, um fit zu bleiben. «Das Allerwichtigste ist: Ich muss gesund bleiben.

Ich darf keine Erkältung bekommen», sagte Kosslick der Deutschen Presse-Agentur. «Da gibt es Rituale: Ich nehme afrikanische Immuntropfen und trinke Ingwer-Zitronen-Wasser jeden Morgen und grünen Tee.» Außerdem setze er auf ausreichend Schlaf und esse «ziemlich politisch korrekt», etwa Äpfel, Müsli, Feigen oder Mandeln. Kosslick führt dieses Jahr zum letzten Mal durch das Filmfest, das vom 7. bis 17. Februar läuft.

Als Alleinsegler um die Welt - 73-Jähriger gewinnt Regatta

LES SABLES D'OLONNE (dpa) - 211 Tage, 30.000 Seemeilen, allein und nonstop: Der 73-jährige Segler Jean-Luc Van Den Heede hat das legendäre Golden-Globe-Rennen gewonnen.

Nach sieben Monaten Weltumseglung traf der Franzose mit seiner Jacht am Dienstag im Hafen von Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste ein - dort hatte das Rennen im Juli 2018 begonnen. Damit hat der älteste Teilnehmer des spektakulären Rennens gewonnen. Kurz vor dem Ziel erlebte er im Golf von Biskaya noch einen heftigen Sturm. Die Regeln bei dem abenteuerlichen Rennen sind streng: Die Jachten müssen vor 1988 gebaut worden sein, moderne Kommunikationsausrüstung ist nicht erlaubt - stattdessen gibt es Karten, Satellitentelefon und Sextant.

Sarah Lombardi geht nach Sat.1-Show zu «Miss Germany»

RUST (dpa) - Die Popsängerin Sarah Lombardi (26) hat sich nach der Sat.1-Show «Dancing on Ice» für die Wahl der nächsten «Miss Germany» verpflichten lassen.

Sie werde als Mitglied der Jury die neue Schönheitskönigin wählen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Rust bei Freiburg mit. Lombardi, die Anfang des Jahres in der Fernsehshow von Sat.1 startete, engagiere sich erstmals für «Miss Germany». Neben ihr sitzen in der Jury den Angaben zufolge unter anderem der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und die britische Tänzerin Nikeata Thompson («Germany's Next Topmodel»). Die neue «Miss Germany» wird am 23. Februar im Europa-Park in Rust gewählt.

Katrin Sass: Wir haben auch einen gewissen Druck

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Katrin Sass empfindet Dreharbeiten als anstrengender im Vergleich zu früher.

«Wir sind am Meer, ich habe eine nette neue Kollegin, wir sind eine ganz entspannte Truppe», sagte sie über den Dreh zu den neuen Folgen der Usedom-Krimis im Ersten. «Wir haben aber auch einen gewissen Druck, 21 Drehtage sind zu wenig.» Beim Drehen mit Götz George für einen «Tatort» vor rund zwei Jahrzehnten seien es noch 27 Tage gewesen, sagte Sass (62), die im Usedom-Krimi die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow spielt. «Da hattest du Zeit, du konntest auf gewisse Dinge achten und sagen «Das machen wir lieber morgen». Das geht heute nicht mehr.»

Wirbel um Karl-Valentin-Orden für Musiker Andreas Gabalier

MÜNCHEN (dpa) - Die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens an den österreichischen Musiker Andreas Gabalier (34) an diesem Samstag in München stößt auf Widerspruch.

Gabaliers Kunst habe nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, «und zwar gar nichts», sagte die Direktorin des Münchner Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, am Dienstag. Sie distanziere sich von der gesellschaftspolitischen Haltung Gabaliers, die rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich sei. Zuerst hatten unter anderem «Spiegel Online» und der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Verliehen wird der Orden von der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla. Der Komiker Valentin (1882-1948) habe sich zeitlebens als Volkssänger betrachtet, und Gabalier sei ein «Volkssänger 2.0», begründete der Verein die Ehrung.

First Lady Elke Büdenbender: Jugendliche ernst nehmen

BERLIN (dpa) - Noch nie gab es so viele junge Menschen auf der Welt wie heute, sie leben besonders in Afrika und Asien: Die deutsche Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender (57) hat dazu gerufen, das «große Potenzial» der jungen Generation zu heben.

«Das Ziel ist, allen Mädchen und Jungen zwischen 10 und 24 Jahren bis 2030 die Chance auf Schule, Ausbildung und/oder Beruf zu geben», sagte die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Berlin. Sie sei immer wieder begeistert von der Energie und den fantastischen Ideen der Jugendlichen, die sie treffe. «Wir müssen unbedingt diese jungen Leute ernst nehmen», sagte Büdenbender auch mit Blick auf jugendliche Polit-Aktivisten wie die Schwedin Greta Thunberg.

Schauspielerin Sandra Hüller gehört zur Berlinale-Jury

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Sandra Hüller («Toni Erdmann») gehört in diesem Jahr zur Internationalen Jury der Berlinale.

Es habe endlich geklappt, sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick am Dienstag in Berlin. Das Gremium unter Leitung der Französin Juliette Binoche entscheidet über die Bären-Preise. In der Jury sitzen auch US-Filmkritiker Justin Chang, der chilenische Regisseur Sebastián Lelio, die britische Produzentin Trudie Styler und Rajendra Roy, Filmkurator des Museum of Modern Art in New York. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den drei großen Filmfestivals. Die Filmfestspiele werden am Donnerstag kommender Woche eröffnet (7. Februar).

Puhdys-Sänger hat sich schon einen Baum im Friedwald ausgeguckt

BERLIN (dpa) - Dieter «Quaster» Hertrampf (74), Sänger und Gitarrist der Puhdys («Alt wie ein Baum»), hat sich eine Eiche als Grabstelle ausgesucht.

«Ich habe gerade im Hangelsberger Forst Grünheide in einem sogenannten Friedwald, der legalen Alternative zum klassischen Friedhof, einen Baum festgelegt. Unter dieser Eiche möchte ich nach meinem Tod begraben werden», sagte der Musiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Frei nach dem Motto: «Alt wie ein Baum möchte ich werden - und unter einem sterben».» Seine Frau finde das «nicht so toll, sie möchte lieber normal begraben sein. Aber ich mag die Vorstellung, da zu liegen», sagte Hertrampf.

Regina Halmich findet Flirten in Social-Media-Zeiten schwierig

BERLIN (dpa) - Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich (42) ergreift beim Flirten auch mal die Initiative - bedauert aber, dass es schwieriger geworden sei.

Das sagte sie bei der Präsentation ihrer 3D-Figur im Miniaturland «Little BIG City Berlin» am Montag. «Bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich häufiger angesprochen werde. Aber wenn mir ein Mann wirklich gefällt, kann ich auch mal mit einem Lächeln und Blickkontakt die Initiative ergreifen», sagte Halmich. «Ich muss allerdings sagen, dass das in Zeiten von Facebook und Instagram eher schwierig geworden ist, da viele den ganzen Tag nur noch auf ihr Handy starren.» Ob sie vergeben oder Single ist, wollte die Wahlberlinerin nicht verraten.

John Travolta fühlt sich wohl mit seiner Glatze

BERLIN (dpa) - US-Schauspieler John Travolta (64) steht zu seiner Glatze. «Es fühlt sich gut an», sagte Travolta der US-Zeitschrift «People».

Der Look sei aus einer Laune heraus entstanden: «Es war eine Silvesteridee», zitierte das Blatt den Hollywood-Star am Montag (Ortszeit). Da die neue Frisur allen so gut gefallen habe, werde er sie eine Zeit lang behalten. «Wir werden sehen.» Travolta hatte eine Woche nach Silvester seine neue Frisur auf Instagram präsentiert - und von seinen Followern viel Zuspruch erhalten. Und das, obwohl er in seinen Filmen immer sein wallendes Haar zeigte.

Emma Stone: Altwerden ist besser als die Alternative

ZÜRICH (dpa) - Oscar-Preisträgerin Emma Stone (30, «La La Land») leistet sich mit ihren Einnahmen keinen wertvollen Schmuck als Luxus.

Sie verliere so etwas leicht, sagte sie der Schweizer Boulevardzeitung «Blick». Mit 22 habe sie mal eine teure Uhr erworben - «die war nach nur einer Woche verschwunden». Als Luxus empfinde sie aber das Haus, das sie sich vor kurzem gekauft habe. Sorge vor dem Älterwerden hat die US-Schauspielerin, die soeben wieder für einen Oscar nominiert wurde, kurz nach ihrem 30. Geburtstag nicht. «Man wird ruhiger, sieht die Dinge viel mehr im Kontext», sagte sie. «Und überhaupt - Altwerden ist besser als die Alternative.»

«Narcos»-Darsteller erscheint zum Prozess gegen «El Chapo»

NEW YORK (dpa) - Der Schauspieler, der in der TV-Serie «Narcos: Mexico» Joaquín «El Chapo» Guzmán spielt, hat den Drogenboss bei dessen Gerichtsprozess in New York nun auch live erlebt.

Der Mexikaner Alejandro Edda tauchte am Montag überraschend zum Prozess auf, wie US-Medien berichteten. Edda nickte Guzmán der «New York Post» zufolge zu, woraufhin der Angeklagte lächelte und winkte. «Er schien glücklich», sagte Guzmáns Anwalt William Purpura, der seinen Mandanten auf den besonderen Gast im Saal hingewiesen hatte. Mit Herzrasen und verschwitzten Händen habe er Guzmán in die Augen gesehen, sagte der 34 Jahre alte Edda der «New York Daily News». «Er guckte mich an und winkte mir», beschrieb der aus Mexiko angereiste Edda den «surrealen» Moment.

Schauspielerin Taraji P. Henson auf «Walk of Fame» geehrt

LOS ANGELES (dpa) - US-Schauspielerin Taraji P. Henson (48) hat am Montag ihre Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» enthüllt.

In jede Rolle würde sie eine Menge Liebe hineinstecken, sagte die Golden-Globe-Preisträgerin aus der TV-Serie «Empire» vor jubelnden Schaulustigen, Fans und Reportern auf dem Hollywood Boulevard. Sie kämpfe auch für mehr Rollen für Frauen über 40, so dass es nachfolgende Generationen einmal leichter haben würden, sagte Henson. Auf der Flaniermeile im Herzen von Hollywood wurde der schwarze Star mit dem 2655. Stern ausgezeichnet. «Hustle & Flow»-Produzent John Singleton und die Sängerin Mary J. Blige ergriffen als Gastredner das Wort. Henson sei eine «phänomenale» Frau, talentiert und enorm hilfsbereit, schwärmte Blige. Zu der Zeremonie brachte Henson unter anderem ihre 94-jährige Großmutter mit.

Österreich schickt Elektropop-Sängerin Paenda ins ESC-Rennen

WIEN (dpa) - Elektropop-Sängerin Paenda (31) wird Österreich beim 64. Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv vertreten.

Das teilte der ORF am Dienstag mit. Paenda, mit bürgerlichem Namen Gabriela Horn, werde im 2. Halbfinale am 16. Mai mit dem Song «Limits» antreten. Der Song sei eine «atmosphärisch aufgeladene Electronic-Pop-Ballade». Die Sängerin wurde von einem Team aus Musikexperten ausgewählt, eine Castingshow fand - wie schon in den beiden Vorjahren - nicht statt. Die aus der Steiermark stammende Musikerin mit abgeschlossenem Jazz- und Popgesangsstudium war zunächst mit einigen Bands unterwegs, bevor sie sich 2015 entschied, solo aufzutreten. Ihr zweites Album «Evolution II» soll im April erscheinen.

Jeff Bridges macht als «Dude» aus «The Big Lebowski» Bier-Werbung

LOS ANGELES (dpa) - Doch kein «The Big Lebowski 2», sondern nur ein Werbespot: vorige Woche hatte Oscar-Preisträger Jeff Bridges (69) Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung des Kultfilms angeheizt.

In einem kurzen Teaser zeigte sich der Schauspieler in seiner ikonischen «The Dude»-Rolle aus «The Big Lebowski» (1998) in typischer Strickjacke, mit Sonnenbrille und langer Mähne. Am Montag löste Bridges das Rätsel: auf Twitter postete er einen Werbespot für das bevorstehende Super-Bowl-Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL (am 3. Februar), in dem «The Dude» in einer Bar auf «Sex and the City»-Kollegin Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw verkleidet trifft. Statt mit ihren typischen Drinks (White Russian und Cosmopolitan) stoßen die Charaktere mit einem belgischen Markenbier an.

Angelina Jolie dreht Thriller «Those Who Wish Me Dead»

LOS ANGELES (dpa) - Hollywood-Star Angelina Jolie (43) will für einen Verfolgungs-Thriller vor die Kamera treten.

Die Schauspielerin und Regisseurin werde in «Those Who Wish Me Dead» unter der Regie von Taylor Sheridan («Wind River») mitspielen, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag. Die Buchvorlage von Michael Koryta dreht sich um einen 14-jährigen Jungen, der Augenzeuge eines brutalen Mordes wird. Unter falschem Namen kommt er zum eigenen Schutz in einem Wildnis-Programm unter, doch die Killer sind ihm auf den Fersen. Über Jolies Rolle wurde zunächst nichts bekannt. Die Dreharbeiten sollen im Mai anlaufen.

Margot Robbie gibt Kostprobe als schrille Harley-Quinn-Figur

LOS ANGELES (dpa) - Die australische Schauspielerin Margot Robbie (28, «I, Tonya») zeigt sich wieder in ihrer ikonischen Rolle als die Comic-Figur Harley Quinn.

«Vermisst ihr mich?», schrieb sie am Montag auf Instagram zu einem Foto von ihr in einem schrill-bunten Kostüm mit knallrotem Kussmund für den im Dreh befindlichen Film «Birds of Prey». Die Dreharbeiten zu dem DC-Comic-Abenteuer sind in diesem Monat unter der Regie von Cathy Yan angelaufen. Dazu posteten Branchenportale ein kurzes Video, in dem Robbie als Harley Quinn und andere Filmcharaktere vorkommen. Robbie war bereits als schrille Schurkin Quinn in «Suicide Squad» (2016) an der Seite von Jared Leto (als Joker) zu sehen.

Französischer Kletterer erklimmt Wolkenkratzer in Manila

MANILA (dpa) - Der als «Spiderman» bekanntgewordene Fassadenkletterer Alain Robert (56) ist nach einem Ausflug auf eines der höchsten Gebäude der philippinischen Hauptstadt Manila festgenommen worden.

Der Franzose wurde am Dienstag in dem 217 Meter hohen Wolkenkratzer namens GT International Tower von der Polizei bereits erwartet, als er sich wieder auf den Weg nach unten machen wollte. Zuvor hatte er sich an der Glasfassade von außen Stock für Stock nach oben gehangelt. Die Polizei wirft dem Freeclimber vor, ohne Erlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Robert, der wegen seiner Kletterei auch im Guinness-Buch der Rekorde steht, hat mit solchen Dingen Erfahrung: Er wurde in verschiedenen Städten der Welt bereits mehrfach verhaftet. Trotzdem lässt er sich von seinen Klettertouren nicht abbringen.