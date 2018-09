Leute kompakt

TV-Star Christiane Hörbiger will weniger drehen

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Christiane Hörbiger will in Zukunft weniger drehen.



«Ich hatte mich eigentlich schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass ich zu arbeiten aufhöre, wenn mein 80. Geburtstag vorbei ist», sagte der TV-Star, der diesen Ehrentag am 13. Oktober feiert, der Deutschen Presse-Agentur. «Was ich aber auf alle Fälle noch machen würde, wäre etwas, wobei mein Sohn Regie führt, oder wenn mein Lieblingsproduzent Markus Trebitsch mich anruft.» Daher ist Hörbiger am 8. Oktober um 20.15 Uhr im von ihrem Sohn Sascha Bigler (50) inszenierten ZDF-Krimi «Die Muse des Mörders» zu sehen sowie am 12. Oktober in der von Trebitsch produzierten ARD-Komödie «Einmal Sohn, immer Sohn».

Richard Gere wird mit 69 Jahren noch einmal Vater

NEW YORK (dpa) - Der Hollywood-Star Richard Gere wird mit 69 Jahren noch einmal Vater. «Erhalten gerade den Segen für unseren Schatz, der bald kommt», schrieb Geres Frau Alejandra am Sonntag auf Instagram.



Dazu postete sie ein Foto, das den Dalai Lama zeigt, wie er seine Hand auf ihren Bauch legt. Gere, der als Freund des geistlichen Oberhauptes der Tibeter gilt und sich zum Buddhismus bekennt, steht dabei an ihrer Seite. Der Schauspieler, unter anderem aus dem Film «Pretty Woman» bekannt, heiratete Alejandra Silva im Frühjahr dieses Jahres. Medien spekulierten seit Wochen, dass die 35-jährige spanische Geschäftsfrau und Aktivistin schwanger sei.

Paul McCartney nach 36 Jahren wieder Nummer eins in den USA

BERLIN (dpa) - Paul McCartney hat als Solokünstler nach 36 Jahren wieder ein Nummer-eins-Album in den US-Charts.



Die Platte «Egypt Station» landete mit 153.000 verkauften Exemplaren direkt an der Spitze der Billboard-Charts. Zuletzt hatte der britische Superstar und Ex-Beatle das Ranking im Juni 1982 mit «Tug of War» angeführt. «Egypt Station» ist aber sein erstes Album, das direkt an der Spitze einsteigt. Noch nie zuvor habe ein lebender Künstler nach einem so langen Zeitraum - exakt 36 Jahre, drei Monate und zehn Tage - wieder den Spitzenplatz der Charts erobert, hieß es. Ohne die Beatles ist es für McCartney die achte Nummer-eins-Platzierung in den US-Charts, die Erfolge mit den Wings eingerechnet, die er nach Auflösung der Beatles (1970) gegründet hatte.

Präparator: Moshammer gut erhalten

MÜNCHEN (dpa) - Der medizinische Präparator Alfred Riepertinger hat den 2005 ermordeten Modezaren Rudolph Moshammer einbalsamiert - und glaubt, dass «Mosi» in seinem Mausoleum am Münchner Ostfriedhof noch gut erhalten ist.



«Ganz bestimmt. Genauso wie seine Mama Else», sagte Riepertinger dem «Münchner Merkur» und der «tz» (Montag). Über die Jahre und Jahrzehnte gebe es natürlich Veränderungen. «Eines Tages werden die beiden gut erhaltene Mumien sein. Ihre Gesichtszüge bleiben aber bestehen.» Riepertinger hat laut Bericht mehrere Prominente einbalsamiert, darunter Franz Josef Strauß und Roy Black. Er hat ein Buch mit dem Titel «Mumien» geschrieben.

Heufer-Umlauf findet Twitter-Diskussionen mit Pöblern sinnlos

BERLIN (dpa) - ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (34) hält Diskussionen mit Pöblern und Beleidigern bei Twitter für überflüssig.



«Die werden alle hart weggeblockt», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Ich will mich nicht mit jemandem auseinandersetzen, der die Ansicht über grundsätzliche Menschenrechte nicht mit mir teilt.» Heufer-Umlauf hat 1,8 Millionen Follower bei Twitter. Auf Hass und Beleidigungen reagiere er rigoros, indem er Follower blocke. Wird ein Twitter-Account blockiert, bekommen die beteiligten Nutzer die Tweets des jeweils anderen nicht mehr angezeigt. «Ich habe Besseres zu tun, als mich mit solchen Amöben herumzuschlagen», sagte Heufer-Umlauf.

Steinmeier hat kein Problem mit Zeitumstellung

HELSINKI (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (62) hat mit der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt nach eigenen Worten keine Probleme.



«Ich hatte keine Schwierigkeiten mit der Umstellung, ich habe das eher als angenehm empfunden», sagte Steinmeier am Montag auf die Frage einer Journalistin im finnischen Helsinki. Ohnehin habe er die Zeitumstellung meist verschlafen. Er äußere sich allerdings nur als Privatmann zu dem Vorstoß der EU-Kommission. Politisch sei er für diese Frage nicht zuständig. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte zuvor nach einer Online-Befragung in Europa das Ende der Zeitumstellung gefordert.

Fußball schauen im TV? - Für Mario Gomez nicht mehr nachvollziehbar

FREIBURG (dpa) - Fußball im Fernsehen ist für Mario Gomez ein Ärgernis geworden. «Ich komm' nicht mehr mit, was man bestellen muss, um ein Spiel zu sehen», sagte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem 3:3 beim SC Freiburg mit Blick auf die verschiedenen TV-Pakete.



Er kritisierte, dass es nicht nur ein Paket gebe, um alle Bundesligaspiele und alle Champions-League-Spiele zu sehen. «Das ist ein Trend, der mir überhaupt nicht gefällt», sagte Gomez nach seinen beiden ersten Saisontoren. Er selbst habe keinerlei Abos. Um alle Spiele ihrer Mannschaft in der Bundesliga und dem Europapokal live im TV sehen zu können, brauchen Fußball-Fans in dieser Saison kostenpflichtige Zugänge zu Sky, Eurosport und DAZN.

Neureuther: Smartphone-Entwicklung bei Kindern «absolut erschreckend»

MÜNCHEN (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther (34) kritisiert den Umgang vieler Kinder und Erwachsener mit Handys.



Wenn er bei vielen Kindern sehe, «in welche Richtung die Zukunft geht mit den ganzen Smartphones und wie wenig Bewegung tatsächlich noch stattfindet, ist das absolut erschreckend», sagte der Familienvater am Montag in München, wo er sein neues Kinderbuch vorstellte. «Ich werde mich mit Händen und Füßen und allem, was ich habe, dagegen wehren, dass dieser Trend so weiter läuft.» Der Sportler, der eine knapp ein Jahr alte Tochter hat, engagiert sich seit Jahren dafür, dass Kinder mehr Sport treiben.

Elfjährige ist beste Skateboarderin Deutschlands

DÜSSELDORF (dpa) - Die elfjährige Lilly Stoephasius aus Berlin ist neue Deutsche Skateboard-Meisterin. Sie gewann den Titel am Sonntag in der Disziplin Park, wie die Stadt Düsseldorf mitteilte.



In dem Wettbewerb gibt es keine Altersklassen. Lilly siegte auch gegen deutlich ältere Konkurrentinnen. Bei den Männern gewann Tyler Edtmayer (Lenggries) vor Lennart Janssen (Düsseldorf). In der Disziplin Street sicherten sich Jost Arens aus Warendorf und Lea Schairer aus Hamburg die Deutschen Meistertitel. Nach Angaben der Veranstalter kamen 3500 Zuschauer zum Wettkampf. 150 Skater waren an den Start gegangen.

Sonja Kirchberger hält auf Mallorca Hühner und Schafe

BERLIN (dpa) - Schauspielerin Sonja Kirchberger (53) liebt das Landleben auf Mallorca. «Ich habe hier das Hippie-Leben, von dem ich immer geträumt habe», sagte sie der «Bild»-Zeitung.



Auf ihrem Hof nordöstlich von Palma baue sie Oliven an, halte Hunde, Hühner und Schafe. «Denen ist es vollkommen egal, wie ich aussehe.» Mit 53 Jahren sei es ihr auch nicht mehr so wichtig, «was die anderen über mich denken, sondern nur noch, dass ich mich mag». Die Österreicherin schaffte 1988 den Durchbruch mit dem Erotik-Thriller «Die Venusfalle». Kirchberger ist ab Donnerstag in Til Schweigers Film «Klassentreffen 1.0» im Kino zu sehen.

Linux-Erfinder nimmt Auszeit wegen seiner Wutausbrüche



SAN FRANCISCO (dpa) - Linus Torvalds, der für seinen schroffen Umgangston berüchtigte Erfinder des freien Betriebssystems Linux, nimmt eine Auszeit, um an sich und seinem Charakter zu arbeiten.



Er sehe ein, dass seine leichtfertigen Attacken in E-Mails unprofessionell gewesen seien, «besonders wenn ich es habe persönlich werden lassen», schrieb Torvalds (48) in den Notizen zur aktuellen Linux-Version. Er entschuldige sich bei allen, die er mit seinem Verhalten verletzt und möglicherweise auch von der Arbeit an Linux abgeschreckt habe.