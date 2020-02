Leute kompakt

Regisseur Guy Ritchie gibt nichts auf Kritiken

BERLIN (dpa) - Der britische Regisseur Guy Ritchie (51) beschäftigt sich eigenen Angaben zufolge nicht mit Kritik an seinen Filmen. «Man muss das einfach ignorieren. Ich lese überhaupt gar nichts in diesem Bereich», sagte Ritchie der Deutschen Presse-Agentur. In seiner Gangsterkomödie «The Gentlemen», die am kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft, reißen die Hauptdarsteller um Matthew McConaughey und Hugh Grant zum Teil derbe Witze über Asiaten und Juden. Dies kam nicht bei allen Kritikern gut an. «Sobald jemand eine Ideologie hat, kannst du ihm die nicht ausreden und jeden Witz erklären. Du kannst dich in deiner Arbeit nicht von einem politischen Zeitgeist beeinflussen lassen», sagte Ritchie weiter.

Symphonie statt Symbole: Dan Brown veröffentlicht erstmals Kinderbuch

KÖLN (dpa) - Von wegen immer nur Hochspannung um den Symbologen Robert Langdon: Bestseller-Autor Dan Brown («Sakrileg», «Illuminati») veröffentlicht im September sein erstes Kinderbuch. In «Eine wilde Symphonie» (Originaltitel: «Wild Symphony») geht es um die kleine Maus Maestro, die als Dirigentin ihre tierischen Musikfreunde versammelt, um gemeinsam ein Konzert auf die Beine zu stellen. Mit Hilfe einer Smartphone-App sollen Kinder beim Lesen gleichzeitig die passende Musik dazu anhören können, die ein kroatisches Orchester eingespielt hat. Auf Deutsch erscheint das Buch am 9. September nur wenige Tage nach der US-Originalausgabe im Kölner Boje Verlag.

Fernsehmoderator Jürgen Domian überwintert gerne in Lappland

MAINZ (dpa) - Der Fernsehmoderator Jürgen Domian verbringt im Winter gerne mehrere Wochen in einer einsamen Hütte in Lappland. «Ich mache dann nichts anderes als schlafen und wandern. Und schweigen. Für mich die beste Form der Kontemplation», sagte der 62-Jährige in einem Interview der Wochenendausgabe der VRM-Tageszeitungen. Dort werde ihm immer klar, «welchem Bombardement an Ablenkungen und Eindrücken wir in unserem Alltag ausgesetzt sind». Die ersten Tage in Lappland seien nicht einfach, danach entstehe jedoch «ein Gefühl, das größer ist als Glücklichsein». Domian moderiert im WDR die Sendung «Domian live».

Joaquin Phoenix trägt Kalb aus Schlachthof in die Freiheit

BERLIN (dpa) - Einen Tag nach den Oscars hat der US-Schauspieler und bekennende Tierschützer Joaquin Phoenix («Joker») erneut ein Schlachthaus besucht. Zusammen mit der Tierschutzorganisation Farm Sanctuary brachte er eine Kuh und ihr Kalb auf einen Bauernhof, wie die Tierschützer in einem Youtube-Video zeigten. Die Kuh und ihr Kalb wären nicht getötet worden, sagte der Betreiber des Schlachthauses. «Ich hätte nie gedacht, dass ich in einem Schlachthaus Freundschaft finden würde», sagte Phoenix über den Betreiber, mit dem er zuvor über Tierwohl diskutiert habe. Joaquin Phoenix ist Veganer und hat für seine Aktionen zuletzt viel Aufmerksamkeit erhalten.

Atze Schröder spendet 10.000 Bäume in Schleswig-Holstein

HAMBURG/KIEL (dpa) - Der Comedian Atze Schröder spendet 10.000 Bäume. Die Bäume gehen an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, wie die Metropolregion Hamburg als Vermittler am Freitag mitteilte. Auf rund 4,5 Hektar ehemals intensiv genutztem Grünland solle im «Neuen Urwald Neversdorf» nun ein eigener «Atze-Wald» entstehen. Gepflanzt werden die Bäume den Angaben zufolge wohl im September «und Atze Schröder wird dabei sein». Der Comedian habe bei seiner Show am Valentinstag in der Hamburger Barclaycard Arena jedem seiner 10.000 Fans einen Baum geschenkt.

Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton drehen Komödie

LOS ANGELES (dpa) - Das könnte lustig werden: 24 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Filmauftritt in der Komödie «Der Club der Teufelinnen» wollen Goldie Hawn, Bette Midler und Diane Keaton wieder zusammenarbeiten. Die 74-jährigen Kolleginnen übernehmen die Hauptrollen in der geplanten Comedy «Family Jewels», wie «Variety» am Donnerstag berichtete. Die Chemie zwischen den drei Stars sei «unübertroffen und unwiderstehlich», sagte der zuständige US-Produzent Bradley Fischer dem Filmportal. Die Dreharbeiten sollen demnach noch in diesem Jahr beginnen. «Family Jewels» dreht sich um drei Frauen, die alle einmal mit demselben Mann verheiratet waren.

Trump wettert gegen Oscar-Gewinner «Parasite»

BERLIN (dpa) - US-Präsident Donald Trump (73) hat sich über den oscarprämierten Film «Parasite» aus Südkorea lustig gemacht. «Wie schlecht waren die Academy Awards in diesem Jahr?», fragte Trump seine Anhänger am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado Springs. «Und der Gewinner ist ein Film aus Südkorea. Was zum Teufel war da denn los?», sagte er. Die USA hätten wegen des Handels genug Probleme mit dem Land - und jetzt eine Auszeichnung bei den Oscars? «War der gut? Ich weiß es nicht.» Auch an Schauspieler Brad Pitt ließ Trump kein gutes Haar und nannte ihn mehrfach einen Schlaumeier.

Musiker Bill Ramsey mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

HAMBURG (dpa) - Der in Hamburg lebende Musiker Bill Ramsey (88, «Pigalle») ist vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) überreichte die Ehrung am Freitag an den Künstler. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war nach Angaben des Hamburger Senats Ramseys langjähriges, herausragendes musikalisches Wirken. Dank des Sängers und seiner Songs wie «Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett» hätten Millionen Deutsche den Jazz lieben gelernt, hieß es weiter. In den 1960er Jahren wurde Ramsey durch deutschsprachige Schlager bekannt, sein eigentliches Genre sind seit jeher Jazz, Swing und Blues.

Ein Botschafter und sein Roller

BANGKOK (dpa) - Der deutsche Botschafter in Thailand fällt auf den Straßen von Bangkok auf. Georg Schmidt ist einer der ganz wenigen Menschen, die dort mit einem E-Tretroller unterwegs sind. Das hat praktische Gründe: Oft ist auf den Straßen der Hauptstadt Stau. Schmidt sieht den Roller zudem als einen «Denkanstoß», wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Umweltminister von Thailand sei auch schon begeistert damit gefahren. Die E-Tretroller werden mit Strom aus einer Solaranlage auf dem Botschaftsgelände versorgt. Das sei auch ein Signal: «Man kann auch anders Energie generieren.»

Letzte TV-Gala zur «Goldenen Kamera»: Lebenswerk-Preis geht an Otto

BERLIN (dpa) - Bei der letzten TV-Übertragung der «Goldenen Kamera» wird Otto Waalkes den Preis fürs Lebenswerk erhalten. Der 71 Jahre alte Komiker und Schauspieler («Otto - Der Außerfriesische») werde ihn am 21. März in Berlin entgegennehmen, teilte die Redaktion der «Goldenen Kamera» am Freitag mit: «Er ist nicht nur der mit Abstand bekannteste Ostfriese, nein, Otto Waalkes ist zweifelsohne einer der größten, deutschen Komiker und Entertainer.» Die Show zur Verleihung steigt auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Die Funke Mediengruppe hatte voriges Jahr gemeinsam mit dem ZDF beschlossen, die «Goldene Kamera» nicht mehr als klassische TV-Gala zu feiern.