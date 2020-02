Leute kompakt

«Glück perfekt» - Model Barbara Meier ist schwanger

BERLIN (dpa) - Das Model Barbara Meier (33) und Ehemann Klemens Hallmann freuen sich auf ihr erstes Baby. «Wir dachten, letztes Jahr würde durch unsere traumhafte Hochzeit das schönste unseres Lebens sein. Nun ist klar - 2020 wird sogar noch schöner werden und unser Glück perfekt machen», sagte Meier am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewinnerin der zweiten Staffel von «Germany's Next Topmodel» und der österreichische Unternehmer hatten im vergangenen Jahr in Venedig geheiratet. Bereits am Freitag verriet Meier, die gebürtig aus Bayern kommt, die Schwangerschaft via Instagram mit den Worten «Mission Baby» und deutete an, dass das Kind im Sommer zur Welt kommen soll.

Frauke Ludowig hat als Azubi den Umgang mit Geld gelernt

RUST (dpa) - Die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56) profitiert nach eigener Aussage von ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau. «Ich habe damals als Lehrling in der Bank gelernt, richtig und sorgsam mit Geld umzugehen», sagte sie in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: «Seither weiß ich, wie man das Geld zusammenhält.» Als Redaktionsleiterin einer Fernsehsendung müsse sie gut haushalten, als gelernte Bankkauffrau falle ihr dies leicht. Ludowig ging nach ihrer Banklehre zum Radio und später zum Fernsehen. Dort leitet sie seit bald 26 Jahren die RTL-Sendung «Exklusiv». Dieser Job mache ihr großen Spaß, sagte die Moderatorin: «Der Weg zurück zur Bank wäre nichts für mich.» Im Europa-Park in Rust agierte Ludowig in der Nacht zum Sonntag als Jury-Mitglied bei der Wahl zur «Miss Germany». Sie übernahm erstmals diese Rolle.

Jessica Schwarz ist gerne in sozialen Netzwerken unterwegs

MICHELSTADT (dpa) - Schauspielerin Jessica Schwarz (42) ist privat gerne in den sozialen Netzwerken unterwegs. «Ich habe Spaß dabei», sagte sie am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur in Michelstadt in Hessen. «Es gibt aber auch Zeiten, in denen merke ich, dass es nicht gut funktioniert und dann halte ich mich auch raus.» In der Schauspielbranche werde Instagram & Co immer wichtiger. «Es ist inzwischen gar nicht mehr die Frage, ob man das machen will. Es ist tatsächlich inzwischen ein Tool, das ganz wichtig geworden ist», sagte Schwarz. Die in Berlin lebende Schauspielerin ist im südhessischen Michelstadt aufgewachsen und betreibt dort mit ihrer Schwester ein Hotel, ein Café und eine Brauerei.

Bläck Fööss: Karneval ist Fluch und Segen zugleich

KÖLN (dpa) - Für die Kölner Band Bläck Fööss ist Karneval Hochsaison - und hat zwei Seiten. «Der Karneval ist für uns Fluch und Segen zugleich», sagte Band-Urgestein Erry Stoklosa der Deutschen Presse-Agentur. Einerseits wolle ein Teil der Fans aus jedem Konzert eine Karnevalsparty machen - und zwar egal zu welcher Jahreszeit. «Andererseits bietet der Karneval uns natürlich die Chance, jedes Jahr einem großen Publikum neue Lieder zu präsentieren.» Die Bläck Fööss feiern 2020 ihr 50-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr sind in Köln unter anderem eine Ausstellung im Stadtmuseum, eine Feierstunde im Dom und drei Konzerte auf dem Roncalliplatz geplant.

TV-Darstellerin Dagmar Wöhrl kann nicht von der Politik lassen

RUST (dpa) - Die Fernsehdarstellerin und frühere CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl («Die Höhle der Löwen») hält nach 23 Jahren im Bundestag nichts von politischer Abstinenz. «Ich bin durch und durch ein politischer Mensch und nehme regen Anteil an dem, was in der Politik passiert», sagte die 65-Jährige im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. In der Zeitung lese sie immer zuerst den Politikteil, im Fernsehen schaue sie am liebsten politische Debatten: «Mandat und Verantwortung habe ich abgegeben, meine Leidenschaft ist geblieben.» Sie schaffe es nicht, Politik neutral zu verfolgen. Wöhrl war Bundestagsabgeordnete von 1994 bis 2017. Seit 2017 ist sie bei Vox in der Sendung «Die Höhle der Löwen» zu sehen.

Til Schweiger ist für Friedrich Merz: «Jemand, der Klartext redet»

BERLIN (dpa) - Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56, «Zweiohrküken», «Honig im Kopf») bricht eine Lanze für Friedrich Merz als neuer CDU-Vorsitzender. «Wenn einer das Erstarken der AfD in den Griff kriegen kann, dann er!», sagte Schweiger der «Bild am Sonntag». Merz sei «jemand, der Klartext redet». Die Mehrheit der CDU-Mitglieder finde ihn «klasse». «Eigentlich müsste die CDU sagen: Das ist unser Mann! Ich sehe aber, dass versucht wird, ihn zu verhindern.» Nach dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gelten neben Merz auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn als aussichtsreiche Kandidaten für die Nachfolge.

Robbie Williams im Vaterglück - Viertes Baby ist da

LONDON (dpa) - Der britische Sänger Robbie Williams (46) und seine Frau Ayda (40) haben zum vierten Mal Nachwuchs bekommen. Eine Leihmutter habe den kleinen Jungen zur Welt gebracht, sie seien aber die biologischen Eltern, teilte Ayda Field Williams auf Instagram mit. «Wir sind so dankbar, unseren gesunden Sohn sicher in unseren Armen zu halten.» Weiterer Nachwuchs ist offenbar nicht geplant: Sie seien nun offiziell als Familie komplett, schrieb die Schauspielerin. Sie veröffentlichte auf Instagram zudem am Valentinstag ein Bild mit den Füßen aller vier Kinder und schrieb darunter: «Seht euch den Unterschied an!» Das jüngste Kind heißt Beau Benedict Enthoven Williams. Das Paar hat bereits zwei Töchter - die kleine Colette («Coco») und ihre größere Schwester Theodora («Teddy») - sowie Sohn Charlton. Colette hatte dieselbe Leihmutter wie Baby Beau.

Herzogin Kate: Oma als Vorbild bei der Erziehung der Kinder

LONDON (dpa) - Die britische Herzogin Kate (38) nimmt ihre «fantastische Oma» als Vorbild bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder. Die Zeit mit ihrer Großmutter steche immer noch heraus, sagte die Herzogin von Cambridge in der Podcast-Serie «Happy Mum, Happy Baby» (Glückliche Mutter, glückliches Baby). Ihre Oma habe viel Zeit mit ihr verbracht und mit ihr und den beiden jüngeren Geschwistern gespielt, gebastelt, gemalt, gegärtnert und gekocht. Kate und Prinz William (37) haben drei Kinder: den sechsjährigen George, die vierjährige Charlotte und den kleinen Louis (1). Der Podcast der britischen Autorin und Bloggerin Giovanna Fletcher ist der erste, an dem Kate jemals teilgenommen hat.

Leonie Charlotte von Hase aus Kiel ist neue «Miss Germany»

RUST (dpa) - Die Online-Unternehmerin Leonie Charlotte von Hase aus Kiel ist die neue «Miss Germany». Die 35-Jährige setzte sich bei der Wahl am Samstagabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 15 Konkurrentinnen durch. «Ich will Deutschland mit Eleganz, Würde, Ausstrahlung und Power repräsentieren», sagte sie nach der Wahl. Von Hase war nach Angaben des Veranstalter die älteste Teilnehmerin des diesjährigen Wettbewerbs. Sie betreibt einen Internet-Shop für Vintage-Kleidung. Von Hase war im Dezember «Miss Schleswig-Holstein» geworden und hatte sich so für die deutschlandweite Wahl qualifiziert. Ihre Amtszeit als «Miss Germany» beträgt ein Jahr. Die 16 «Miss Germany»-Finalistinnen im Alter von 18 bis 35 Jahren.

Dennis Mojen über sein Training für Netflix-Film: «Es war hardcore»

BERLIN (dpa) - Schauspieler Dennis Mojen hat nach eigenen Angaben hart für seine Rolle als Boxer in dem neuen Netflix-Film «Isi & Ossi» trainiert. «Es war hardcore, aber es hat sich gelohnt», sagte er dem Portal «watson.de». «Mein Großvater war übrigens Boxer. Er war Feuer und Flamme, als er von meiner neuen Rolle gehört hat.» Der erste Netflix-Originalfilm aus Deutschland handelt von der Milliardärstochter Isi (gespielt von Lisa Vicari), die auf einem Schloss in Heidelberg lebt und lieber Köchin wäre. Nur wenige Kilometer entfernt lebt der aufgeweckte Ossi (Dennis Mojen), der in der Arbeiterstadt Mannheim an der Tankstelle seiner Mutter jobbt und kein Geld für eine Boxkarriere hat.

Sissi statt Leder-Look: Digitalministerin Bär bei Fastnacht

VEITSHÖCHHEIM (dpa) - Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU), bekannt für knallige Outfits, hat sich zur «Fastnacht in Franken» für einen klassischen Look entschieden: Mit ihrem Mann Oliver Bär kam sie als Kaiserpaar Sissi und Franz Joseph I. von Österreich. Die 41-Jährige trug ein opulentes weißes Ballkleid und ein Blumengesteck im offenen Haar. Bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises im vergangenen Jahr hatte die Ministerin mit einem Outfit für Aufsehen gesorgt, das von Journalisten als Latex-Kleid beschrieben wurde. Das mit mehreren Gürtelschnallen besetzte eng anliegende Ensemble bestand aus einem hellblau-rosa Rock und einer Art Korsage in pink. Über die Resonanz zeigte sich die Politikerin damals überrascht. «Es war genau zu dem Anlass passend. Ich war nicht beim Deutschen Juristentag oder beim Ärztekongress. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu jeder Veranstaltung passend kleide.» Es habe sich um ein Lederkleid gehandelt, sagte sie.

Walter-Borjans vermisst in Berlin sein Kölner «Veedel»

KÖLN (dpa) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans muss sich in Berlin noch einleben. Auf die Frage, was er in der Hauptstadt am meisten vermisse, sagte der 67-Jährige dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag): «Meinen Bäcker. Und mein Veedel in Köln, wo ich die Menschen kenne und man im Brauhaus fragt: Wie immer Speckpfannkuchen? Oder diesmal Himmel und Äd?» Walter-Borjans, der die SPD seit Anfang Dezember zusammen mit Saskia Esken führt, lebt in Köln. «Himmel und Erde», rheinisch «Himmel und Äd», ist ein traditionelles Gericht aus Kartoffelpüree und Äpfeln, das gern mit Blutwurst gegessen wird - und in Berlin eher selten zu finden ist. Das «Veedel», kölsch für Viertel, wird in Berlin «Kiez» genannt.

Harrison Ford will «Indiana Jones 5» ab Sommer drehen

LOS ANGELES (dpa) - Nach mehreren Verzögerungen soll der fünfte Teil der Abenteuersaga «Indiana Jones» nun ab Sommer gedreht werden. Das verriet Hauptdarsteller Harrison Ford in einem Interview mit der US-Moderatorin Ellen DeGeneres. Das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» verlinkte den Clip am Freitag. Er freue sich auf die Dreharbeiten, versicherte der 77-Jährige. Es mache «total viel Spaß», diese Filme zu drehen. Der noch titellose fünfte Teil ist seit längerem geplant. 2018 hatten das Walt Disney Studio und Lucasfilm einen Aufschub verkündet. Ursprünglich sollte «Indiana Jones 5» im Sommer 2020 starten, der Termin wurde auf Juli 2021 verschoben. Regisseur Steven Spielberg holt Ford erneut in der beliebten Rolle als Archäologie-Professors Henry Walton Jones vor die Kamera.

Jim Carrey: «Ich liebe meine Isolation»

BERLIN (dpa) - Star-Komiker Jim Carrey («Die Truman Show») zieht sich gerne auch mal zurück. «Ich liebe meine Isolation, gehe meine eigenen Wege», sagte der 58-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). Allerdings habe er auch einen Teil, der sich gerne anderen präsentieren wolle. Dies könne er mittlerweile auch stark durch Malerei: «Ich muss kreativ sein. So kann ich verarbeiten, was mir passiert. Zum Beispiel, wenn jemand mein Herz bricht.» Aktuell ist Carrey in dem Film «Sonic - The Hedgehog» in den deutschen Kinos zu sehen. Es ist eine Verfilmung des gleichnamigen Kult-Videospiels.

Philosophin Neiman sieht Umgang mit Nazizeit als Vorbild

BRÜSSEL (dpa) - Die US-Philosophin Susan Neiman sieht den deutschen Umgang mit der Nazi-Vergangenheit als Vorbild für die USA. In der amerikanischen Vergangenheit sei im Zuge der Sklaverei viel Böses geschehen, doch hätten die Amerikaner nie Lehren aus der Geschichte gezogen, sagte die Philosophin der belgischen Zeitung «De Morgen». Die 64-Jährige erinnerte sich in dem Interview daran, wie sie vor fast 40 Jahren nach Berlin zog: «In der Stadt kommt man nicht umhin zu bemerken, dass dieses Land sehr bewusst mit seiner Nazi-Vergangenheit umgeht.» Die Geschichte sei überall präsent. «Das rief bei mir die Frage auf: Warum sehe ich das nicht auch in Amerika?», sagte Neiman der Zeitung.

Niederlechner würde für EM-Teilnahme Hochzeit verschieben

AUGSBURG (dpa) - Florian Niederlechner möchte im Juni eigentlich seine Partnerin Melanie heiraten. Sohn Felix kam vor sechs Monaten zur Welt. Sollte dem Stürmer des FC Augsburg aber überraschend eine EM-Nominierung dazwischenkommen, würde der 29-Jährige auf Plan B setzen. «Dann muss ich die Hochzeit wahrscheinlich absagen», räumte Niederlechner am Samstagabend im «aktuellen Sportstudio» des ZDF ein. Mit seiner Lebensgefährtin sei die Ausweichmaßname bereits diskutiert worden. «Auf alle Fälle» könne man die Hochzeit ja nachholen.