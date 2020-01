Kultrocker Ozzy Osbourne spricht über Kampf gegen Parkinson-Krankheit

LOS ANGELES (dpa) - Der britische Kultrocker Ozzy Osbourne ist nach eigenen Angaben an Parkinson erkrankt. Das gab der 71-Jährige gemeinsam mit seiner Frau und Managerin Sharon in einem Interview der US-Fernsehsendung «Good Morning America» bekannt. «Ich kann Geheimnisse schlecht für mich behalten», sagte der frühere Black Sabbath-Sänger mit sichtbarer Anstrengung. «Ich kann nicht mehr damit herumlaufen, weil mir die Ausreden ausgehen.» Bereits zweimal hatte Osbourne seine Abschiedstournee wegen gesundheitlicher Probleme verschoben und als Grund dafür die Folgen eines Unfalls angegeben. «Es ist eine Form der Parkinson-Krankheit», stellte Sharon Osbourne nun klar. «Es ist in keiner Weise ein Todesurteil», betonte sie in der Sendung vom Dienstag, «aber es beeinträchtigt die Nerven. Man hat einen guten Tag, noch einen guten Tag und dann einen richtig schlechten Tag.»

Niederländischer König muss Schlips opfern

WEERT (dpa) - Ein Besuch in einem Obdachlosenzentrum hat dem niederländischen König Willem-Alexander (52) seinen Schlips gekostet. Beim Empfang des Königs schnitt die Leiterin des Projektes in Weert dem König am Dienstag kurzerhand die Krawatte ab. Allerdings hatte sie vorher um Erlaubnis gefragt, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Die Projektleiterin Jozé Moonen hatte das Zentrum im Süden des Landes selbst vor einigen Jahren mit dem Durchschneiden eines Schlipses eröffnet. Und da am Dienstag ihr letzter Arbeitstag war, wollte sie mit dieser Geste auch Abschied nehmen. Der König sei zunächst nicht sehr erbaut gewesen, sagte der Kommunalpolitiker Paul Sterk, Zeuge der Szene. Aber dann habe er doch zugestimmt. Anschließend bekam er von der Projektleiterin eine andere Krawatte. «Nicht ganz mein Geschmack», sagte der Monarch lachend.

Zverev kündigt Spenden für Opfer der Buschbrände an

MELBOURNE (dpa) - Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat nach seinem Zweitrunden-Einzug bei den Australian Open Spenden für die Betroffenen der australischen Buschbrände angekündigt. Für jeden Sieg beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison werde er 10.000 Dollar spenden, sagte der 22-jährige Hamburger am Dienstag in Melbourne und erklärte weiter: «Ich weiß, ich bin nicht der große Favorit für dieses Event. Aber wenn ich gewinne, werde ich jeden einzelnen Cent spenden.» Das Preisgeld für den Finalerfolg beträgt 4,12 Millionen australische Dollar (rund 2,5 Millionen Euro).

Laschet gratuliert Schauspieler Günter Lamprecht zum 90. Geburtstag

DÜSSELDORF (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat dem Schauspieler Günter Lamprecht zum 90. Geburtstag am Dienstag gratuliert. Der Ministerpräsident würdigte auf Twitter Lamprechts Rolle als Franz Biberkopf in der Verfilmung des Romans «Berlin Alexanderplatz». Diese sei «unvergesslich wie seine Rollen in zahlreichen Filmen, Theaterstücken und Fernsehserien», schrieb Laschet über den Schauspieler. Der in Berlin geborene Künstler lebt in Bornheim bei Bonn. Er erhielt 2001 den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Fußball-Weltmeister Griezmann gründet E-Sport-Team

BARCELONA (dpa) - Der französische Star-Fußballer Antoine Griezmann (28) baut mit seinem Bruder Théo offenbar eine E-Sport-Organisation auf. Der Weltmeister teilte am Montagabend auf Twitter ein Video, das «Grizi Esport» kurz vorstellt. Théo Griezmann agiert seiner Twitter-Biografie zufolge als Head Manager. Der jüngere Bruder des Fußballers ist selbst aktiver Spieler von Rainbow Six und streamt seine Spiele über die Plattform Twitch. Antoine Griezmann zeigte seine Vorliebe für Fortnite im Jahr 2018, als er einen Tanz aus dem Spiel als Torjubel vorführte.

Prinz Harry wieder bei Meghan in Kanada

LONDON (dpa) - Prinz Harry (35) ist britischen Medien zufolge wieder nach Kanada zu seiner kleinen Familie geflogen. Er landete mit einer British-Airways-Maschine auf dem Flughafen von Vancouver, wie unter anderem die Zeitung «Daily Mail» am Dienstag berichtete. Anschließend flog er mit einer kleineren Maschine nach Vancouver Island, wo sich Herzogin Meghan (38) und der acht Monate alte Archie aufhalten. Die «Sun» und andere Blätter veröffentlichten Fotos und Videos, die zeigen, wie Meghan lachend mit Archie und ihren beiden Hunden auf Vancouver Island spazieren geht. Auch Harry - in Jeans und mit Mütze - lächelte bei seiner Ankunft in Kanada. Harry und Meghan hatten angekündigt, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und abwechselnd in Kanada und Großbritannien zu leben.

Schlager-Pop-Sängerin Vanessa Mai gibt Musik trotz TV-Rolle nicht auf

BACKNANG (dpa) - Schlager-Pop-Sängerin Vanessa Mai (27) will der Musik trotz ihrer ersten großen Rolle als Schauspielerin treu bleiben. Sie könne sich nicht vorstellen, eines Tages ganz ins Schauspielfach zu wechseln, sagte die Musikerin aus Backnang bei Stuttgart der dpa. Die Rolle sei aber auch mehr als nur ein netter Ausflug gewesen. «Für mich ist das Schauspiel eine Bereicherung meines Ausdrucksvermögens geworden», sagt Mai. Sie habe die Dreharbeiten als wunderbare Erfahrung empfunden. «Aber mein künstlerischer Mittelpunkt ist und bleibt die Musik.» Einen Tag nach der Veröffentlichung des neuen Albums «Für Immer» spielt Mai im abendfüllenden ARD-Streifen «Nur mit Dir zusammen» (25. Januar/20.15 Uhr) eine junge Frau, die ihren Durchbruch als Sängerin schaffen will.

Uwe Ochsenknecht hat Partnerschaftstipp parat

AUGSBURG (dpa) - Uwe Ochsenknecht (64) rät Paaren zu einem einfachen Trick, um festzustellen, ob es zu viel Routine und Gewöhnung in der Beziehung gibt. «Ich muss mir die einfache Frage stellen: Hätte ich meinen Partner, wie ich ihn jetzt behandele, auch so am Tag des Kennenlernens behandelt? Viele müssten das vermutlich verneinen», sagte der Schauspieler der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstag). «Es gibt so viele interessante Dinge, die man gemeinsam machen kann, da reicht ein Leben gar nicht aus. Wichtig ist auch, den Respekt vor dem anderen nicht zu verlieren. Man darf sich nicht aneinander gewöhnen.»

«Hart aber fair»-Moderator Frank Plasberg fällt wegen Krankheit aus

KÖLN/BERLIN (dpa) - Der Moderator der Politik-TV-Talkshow «Hart aber fair», Frank Plasberg, fällt aus Krankheitsgründen vorübergehend aus. Die Sendung, die montags im Ersten um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird, soll ab 27. Januar vertretungsweise für einige Ausgaben von Moderatorin Susan Link präsentiert werden, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Sie ist unter anderem als Moderatorin aus dem «ARD-Morgenmagazin» bekannt. Wie lange sie den 62-Jährigen vertreten wird, ist nach Senderangaben noch unklar. Zu den Umständen hieß es in der Mitteilung: «Moderator Frank Plasberg leidet an einem temporären Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans. Das Ohr war durch ein lange zurückliegendes Knalltrauma vorgeschädigt. Die Ärzte haben ihm deshalb Ruhe verordnet.»

«Schade»: Dschungelcamp-Aus für Schauspielerin Sonja Kirchberger

KÖLN/MURWILLUMBAH (dpa) - Da waren es nur noch acht: Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) ist am frühen Dienstagmorgen überraschend aus der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» geflogen. Die für viele wohl bekannteste Dschungelcamp-Teilnehmerin bekam die wenigsten Zuschaueranrufe und musste nach Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (66), «Deutschland sucht den Superstar»-Sängerin Toni Trips (22) und «Bachelor in Paradise»-Kandidat Marco Cerullo (31) das Camp verlassen. «Schade, schade, schade, schade», meinte Kirchberger («Die Venusfalle») zu ihrem Rauswurf. «Ich wäre gerne noch geblieben.» Der ohnehin nah am Wasser gebaute Reality-Star Elena Miras (27) brach nach der Verkündung in Tränen aus.

Neil Tennant mag fast alles an Berlin - bis auf «diese Hipster»

BERLIN (dpa) - Neil Tennant (65), Sänger des seit rund 35 Jahren erfolgreichen britischen Pop-Duos Pet Shop Boys, hat ein inniges Verhältnis zur deutschen Hauptstadt. «Vor zehn Jahren haben wir ein Apartment in Berlin gekauft. Und wir haben da Songs geschrieben. Wir mögen Berlin also sehr, das ist ein sehr produktiver Ort für uns», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Das neue, in Berlin produzierte Album «Hotspot» sei «wie ein Liebesbrief an die Stadt». Mit der oft kritisierten Ruppigkeit der Berliner hat Tennant kein großes Problem: «Ich komme aus Newcastle, da bin ich an sowas gewöhnt. Was ich an Berlin nicht mag, sind diese Hipster - die denken, sie seien cool und hip, nur weil sie in Berlin leben und einen Bart tragen.»

Norwegische Prinzessin feiert 16. Geburtstag

OSLO (dpa) - Geburtstag im norwegischen Königshaus: Prinzessin Ingrid Alexandra, die Tochter des Kronprinzenpaares Haakon und Mette-Marit, ist am Dienstag 16 Jahre alt geworden. Die Jugendliche ist die Zweite in der Thronfolge und wird nach dem Tod ihres zurzeit 82-jährigen Großvaters Harald V. und ihres heute 46 Jahre alten Vaters einmal norwegische Königin werden. Wie Ingrid Alexandra ihren Geburtstag verbringt, wollte das Königshaus nicht mitteilen. Die 16-Jährige ist vielseitig interessiert: Sie engagiert sich für die Umwelt, betreibt Kickboxen, surft und hat einen eigenen Skulpturenpark im Osloer Schlosspark, in dem Werke von Schülern ausgestellt sind.

«Gigantische Verdienste» - Rosa von Praunheim in Saarbrücken geehrt

SAARBRÜCKEN (dpa) - Mit berührenden Worten hat die Regisseurin Julia von Heinz beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken ihren Mentor Rosa von Praunheim gewürdigt. Dem 77-jährigen Autor und Filmemacher wurde zum Auftakt des Festivals am Montagabend der Ehrenpreis für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film verliehen. Zugleich feierte von Praunheims Spielfilm «Darkroom - Tödliche Tropfen» in Saarbrücken Premiere. «Deine Verdienste als Künstler, Aktivist, Ikone der Schwulenbewegung, Provokateur, Professor und Held des Independent-Weltkinos sind gigantisch», sagte die 43-Jährige, die sich selbst als eines der «Praunheim-Kinder» bezeichnete. Rosa von Praunheim sei eine Kraftquelle und ein Jungbrunnen der deutschen Filmszene.

Für von Praunheim würde Karrenbauer auch eine Currywurst spielen

SAARBRÜCKEN (dpa) - Die Schauspielerin Katy Karrenbauer (57) ist Fan von Regisseur Rosa von Praunheim und hat ohne Zögern zugesagt, in dessen neuesten Film «Darkroom - Tödliche Tropfen» mitzuspielen. «Ich liebe Rosa von Praunheim», sagte sie am Montagabend beim Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken. «Ich würde auch 'ne Currywurst spielen.» Der Film, der das Festival am Montagabend eröffnete, basiert auf einem wahren Kriminalfall aus dem Jahr 2012 und erzählt die Geschichte eines aus Saarbrücken stammenden jungen Mannes, der in der Berliner Schwulenszene ein mörderisches Doppelleben führt.

Dwayne Johnson dankt Fans für Anteilnahme: «Herz voller Dankbarkeit»

BERLIN (dpa) - Schauspieler Dwayne Johnson («Fast & Furious») bedankt sich bei seinen Fans für Anteilnahme am Tod seines Vaters. «Mein Herz ist voller Dankbarkeit», sagt der 47-Jährige in einem Video auf Instagram. Johnsons Vater, Ex-Profi-Wrestler Rocky Johnson, war in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren gestorben. Dwayne Johnson, als «The Rock» berühmt, bedauert in dem Video, dass er sich von seinem Vater nicht habe verabschieden können: «Ich würde alles dafür geben, ihm eine dicke, fette Umarmung und einen dicken, fetten Kuss geben zu können.» Zur Todesursache seines Vaters sagt Johnson, dass sein Vater einen Herzinfarkt infolge einer Venenthrombose erlitten habe.

Russell Crowe hat bei Feuer Glück gehabt

SYDNEY (dpa) - Hollywoodstar Russell Crowe (55) gehört zu den vielen Menschen in Australien, die sich über den lange ersehnten Regen in den Brandgebieten freuen können. Bei Twitter veröffentlichte Crowe am Montag zwei Bilder, die nach seinen Angaben sein Anwesen auf dem Land zeigen: einmal mit verkohlten Spuren des Feuers vor zehn Wochen, dann nach dem Regen vom Wochenende, der das Grün sprießen lässt. Im November hatte der in Neuseeland geborene Schauspieler den Schaden so beschrieben: «Ein paar Gebäude verloren, aber im Großen und Ganzen bisher noch viel Glück gehabt». Die Pferde hätten das Feuer auch überstanden.

David Lynch verhört sprechenden Affen auf Netflix

BERLIN (dpa) - US-Filmregisseur David Lynch («Twin Peaks») verhört auf der Streaming-Plattform Netflix in einem Kurzfilm einen sprechenden Affen. «Weißt du etwas über Vögel, Jack?», lautet die erste Frage, die der 74 Jahre alte Regisseur dem Tier in dem Schwarz-Weiß-Film «What Did Jack Do?» stellt. Lynch selbst spielt einen Kommissar. Das Kapuzineräffchen namens Jack Cruz wird des Mordes verdächtigt. «Sie fanden Federn», sagt Lynch in dem Film. «Blödsinn», erwidert der Affe. Der 17 Minuten lange Kurzfilm erschien am 74. Geburtstag des Filmemachers, der für surreale Werke bekannt ist.

Joaquin Phoenix fährt nach Award-Verleihung zum Schlachthaus

BERLIN (dpa) - Statt ausgiebig seine Auszeichnung zu feiern ist US-Schauspieler Joaquin Phoenix nach einer Award-Show zu einem Schlachthaus gefahren. Dort schenke der 45-Jährige immer wieder Schweinen auf ihrem letzten Weg Zuwendung, berichteten mehrere Medien. Phoenix erhielt am Sonntagabend bei den Screen Actors Guild Awards (SAG) einen Preis als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Filmdrama «Joker». Auf der Aftershow-Party zeigte er sich nur kurz. Dann schloss er sich mehreren Dutzend Demonstranten bei einer so genannten «Schweine-Wache» an und spritzte durch Öffnungen im Lastwagen Wasser auf Schweineschnauzen. «Es ist meine Pflicht», sagte der Phoenix dem Promiportal «TMZ».

Pariser Chanel-Show präsentiert eine neue Schlichtheit

PARIS (dpa) - Unter der Kuppel des Pariser Grand Palais waren einfache Wäscheleinen aufgespannt, auf denen weiße Leinentischtücher hingen. In der Mitte ein Gemüsegarten mit Weinstöcken, Tomaten, Kohl und Kräutern sowie ein Brunnen. Das Setting der Haute Couture Show von Chanel am Dienstag sollte an den Klostergarten der Abtei Aubazine erinnern, in deren Waisenheim Coco Chanel (1883-1971) ihre Jugend verbrachte. Fast ein Jahr nach dem Tod von Karl Lagerfeld kehrt seine Nachfolgerin Virginie Viard (58) zu den Ursprüngen des Modeimperiums zurück und propagiert eine neue Schlichtheit. Trotz einiger, für die Haute Couture typischen, aufwendig bestickten Kleider wirkte die Kollektion sehr zurückgenommen. Es gab weder Taschen, noch Schmuck, noch Accessoires. Mit ihren dicken weißen Socken in den schwarzen Samtloafers, den hochgeschlossenen Claudine-Krägen und Röcken bis über die Knie erinnerten die Models tatsächlich ein bisschen an züchtige Klosterschülerinnen.

Autorin mischt Bangkoks queere Szene auf

BANGKOK (dpa) - Lesbische Clubs und Bars sind in den Großstädten der Welt eher selten - und lange nicht so verbreitet wie die Treffs der schwulen Szene. Auch die thailändische Schriftstellerin Kilin (35) hat diese Erfahrung gemacht. Als sie eine Bar für Lesben in Bangkok googelte, fand sie nur eine Adresse für kerlige Frauen, in der Szene «Butches» genannt. Heute betreibt sie zusammen mit einem Team «The Kloset», ein Café für Lesben und besonders für Fans einer dazu passenden japanischen Literaturform. «Wir finden, dieser Ort ist ein Nest», sagt Kilin. Der Name kommt von der englischen Redewendung fürs Coming-out («to come out of the closet»; auf Deutsch: aus dem Schrank kommen).

«My KuhTube» als bestes digitales Team bei Agrar-Award ausgezeichnet

BERLIN/HANNOVER (dpa) - Für ihre wöchentlichen Videos aus dem Kuhstall sind die Macher von «My KuhTube» bei den Agrarheute Digital Future Awards in Berlin als bestes digitales Team ausgezeichnet worden. Im Hintergrund der Filmbauern stehe die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen, teilte der Deutsche Landwirtschaftsverlag am Dienstag mit. Er vergab den neuen Preis am Montagabend zum ersten Mal in drei Kategorien. Hinter «My KuhTube» steckten Milcherzeuger aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Julia Nissen aus Bargum (Schleswig-Holstein), die als Deichdeern bloggt, konnte sich als beste «Influencerin» durchsetzen. In der Kategorie «Youngster», in der Menschen zwischen 16 und 25 Jahren ausgezeichnet wurden, machte Skadi Petermann aus Brandenburg mit ihrem Instagram-Account «skadysfarmlife» das Rennen.