Leute kompakt

«Klaas Helene-Umlauf» - breites Echo für Helene Fischer

BERLIN (dpa) - Helene Fischers Statement gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit stößt im Netz auf ein breites Echo.



In den sozialen Netzwerken bekam die Schlagersängerin viel Zuspruch von ihren Fans. «Danke für deine Stimme», hieß es etwa in einer der Reaktionen auf Facebook. Allerdings äußerten sich auch Kritiker. Der Vorwurf: Die Schlagersängerin sei «einem Teil ihrer Fans in den Rücken gefallen». Auch Prominente reagierten: Der Moderator Klaas Heufer-Umlauf änderte seinen Twitter-Namen als Hommage an die Sängerin kurzerhand zu «Klaas Helene-Umlauf». Im vergangenen Jahr hatte er die 34-Jährige noch für ihr Schweigen zur hitzigen Debatte um Flüchtlinge kritisiert: Prominente müssten Haltung zeigen.

Schlagerkönig Jack White wird mit 78 wieder Vater

BERLIN (dpa) - Schlagerkönig Jack White («Looking for freedom») wird mit 78 zum sechsten Mal Vater.



Zusammen mit seiner vierten Frau Rafaella erwartet der Berliner Musikproduzent das erste gemeinsame Kind, wie eine Sprecherin am Donnerstag bestätigte. «Die beiden freuen sich riesig. Es ist jetzt der vierte Monat und sie wissen, dass es ein Junge wird.» Der «Bild»-Zeitung hatte White zuvor gesagt, «Raffi» und er hätten nach der Hochzeit Ende 2015 zunächst überhaupt nicht an Kinder gedacht, vor etwa einem Jahr dann aber die Pille abgesetzt. «Unser Motto war seitdem: Nichts Künstliches. Aber wenn der liebe Gott es will, dann soll es so sein.»

Klaus Voormann will kein Beatle sein

HAMBURG (dpa) - Musiker und Grafiker Klaus Voormann (80) kann die Bezeichnung «fünfter Beatle» für seine Person nicht ernst nehmen.



Das verriet er bei der Vorstellung seiner Ausstellung «It started in Hamburg» am Donnerstag in der Hansestadt. «George Martin, Billy Preston, Stuart Sutcliffe, Pete Best - es gibt so viele fünfte Beatle, da finde ich das ein bisschen albern», sagte der Künstler, der erst im April mit dem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Voormann kennt die Fab Four seit den gemeinsamen Hamburg-Tagen Anfang der 1960er bestens. Er übernahm die Cover-Gestaltung ihres Albums «Revolver» (1966), gewann dafür als erster Deutscher den Grammy und verlor die Beatles auch in der Zeit nach ihrer Auflösung nicht aus den Augen. «Ich habe oft mit ihnen gespielt. Bei George Harrison habe ich lange Zeit gewohnt. John Lennon besuchte ich ständig in New York im Dakota-Building. Und mit Ringo Starr habe ich irrsinnig viel Zeit verbracht.»

Autor Ondaatje: Habe den «Englischen Patient» nie wieder gelesen

TORONTO (dpa) - Der kanadische Autor Michael Ondaatje hat seinen Welterfolg «Der englische Patient» seit der Arbeit daran vor mehr als einem Vierteljahrhundert abgehakt.



«Ich habe über das Buch seit seinem Erscheinen nicht mehr wirklich nachgedacht und ich habe es auch nie wieder gelesen», sagte Ondaatje der Deutschen Presse-Agentur. Das 1992 erschienene Werk wurde zum Weltbestseller, die Hollywood-Verfilmung gewann neun Oscars - und in diesem Jahr erhielt der Roman den goldenen Man Booker-Preis für das beste Buch der vergangenen 50 Jahre. «Das mit dem Preis erschien mir schon etwas merkwürdig, aber es fühlt sich natürlich auch gut an», sagte Ondaatje, der am Mittwoch (12. September) 75 Jahre alt wird.

Goldener Ehrenlöwe für David Cronenberg

VENEDIG (dpa) - Der kanadische Regisseur David Cronenberg ist beim Filmfestival Venedig mit einem Goldenen Ehrenlöwen ausgezeichnet worden.



Der 75-Jährige erhielt die Ehrung am Donnerstag für sein Lebenswerk. Cronenberg gilt als experimentierfreudiger und vielseitiger Filmemacher. Zu seinen bekanntesten Werken gehören der Science-Fiction-Horrorfilm «Die Fliege», «Naked Lunch» und der kontrovers diskutierte Film «Crash», der von Menschen handelt, die an Autounfällen sexuellen Gefallen finden. Cronenberg spreche Gewalt und sexuelle Grenzüberschreitungen an und verwische die Wahrnehmung zwischen Realität und Virtualität, erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera vorab. «Dies sind einige der wiederkehrenden Themen, die ihn zu einem der wagemutigsten und anregendsten Regisseure aller Zeiten gemacht haben.»

Schauspielerin Marie Bäumer lässt sich von Pferden helfen

HAMBURG (dpa) - Schauspielerin Marie Bäumer löst geistige Blockaden, indem Sie Hautkontakt mit Pferden aufnimmt. «Studien belegen, dass man über Berührungen des Pferdes Heilung erfahren kann», sagte die 49-Jährige der Zeitschrift «Gala».



Sie selbst habe diese Erfahrung gemacht, als sie sich mit freiem Oberkörper auf ein Pferd gelegt habe. «Ich war schon immer pferdeverrückt», ergänzte die gebürtige Düsseldorferin. Eigenen Worten zufolge hat sie schon im Alter von 10 Jahren Geld gespart, um sich ein Pony zu kaufen. Im Kino war Bäumer jüngst im Film «3 Tage in Quiberon» zu sehen. Für ihre Rolle erhielt sie in diesem Jahr beim Deutschen Filmpreis die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin.

Lena Gercke: «Sei stärker als deine stärkste Ausrede!»

MÜNCHEN (dpa) - Trotz regelmäßigen Trainings gibt sich Model Lena Gercke (30) unzufrieden mit ihrem Po. «Obwohl ich so viel Sport mache, werde ich wohl leider nie so einen Hintern wie viele Mädels in meinem Gym (dt. Fitnessstudio) haben», sagte sie dem Magazin «Joy».



Für die Siegerin der ersten Staffel der ProSieben-Castingshow «Germany's next Topmodel» ist Sport ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags - selbst in den Ferien mache sie keine Ausnahme. «Im Urlaub halte ich mich am liebsten mit Tennis fit», sagt sie. Wenn sie mal keine Lust hat, erinnert sie sich an ihr Motto: «Sei stärker als deine stärkste Ausrede!»

RTL-«Bachelorette» entscheidet sich für Fitnesstrainer Alex

STUTTGART (dpa) - RTL-«Bachelorette» Nadine Klein hat sich in der Flirtshow für Alexander «Alex» Hindersmann aus Gammelby (Schleswig-Holstein) entschieden.



Ihre letzte Rose gab die 32-Jährige am Mittwochabend im Privatfernsehen dem 29-Jährigen, der als Fitnesstrainer und Barkeeper arbeitet. Damit entschied sich die Wahl-Berlinerin gegen «Mr. Schwaben» Daniel Lott (27) aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau. Der Gewinner war auch der erste Kandidat, den sie in der Sendung geküsst hatte - die erste Nacht verbrachte sie hingegen mit Daniel Lott. Kurz vorm Finale war dann aber kein klarer Favorit mehr erkennbar.

Organistin Iveta Apkalna: Kinder und Beruf ergänzen sich gegenseitig

HAMBURG/BERLIN (dpa) - Iveta Apkalna (41), Titularorganistin der Elbphilharmonie und weltweit auf Tournee, möchte sich nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden.



«Ich könnte nicht so gut spielen, wenn ich nicht meine Familie hätte und andersherum», sagte die lettische Organistin, die mit ihrem deutschen Ehemann und den beiden Kindern in Berlin lebt, der Deutschen Presse-Agentur. «Das eine ergänzt das andere. Ich bin als Mutter viel fröhlicher und interessanter für meine Kinder, weil ich meinen Lieblingsberuf ausübe.» Wenn sie zwei, drei Tage unterwegs sei, lade sie ihre Batterien durch die Musik wieder auf. «Und wenn es mal nicht so gut läuft, muss ich mir nur ein Video von meinen Kindern ansehen und schon geht es mir wieder gut.»

Conchita: «Befremdlich, wenn mich jemand «Sie» nennt»

HAMBURG (dpa) - Conchita fühlt sich wieder mehr als Mann.



«Es hat sich irgendwann unangenehm angefühlt, als Frau gesehen zu werden - genau wie es sich vorher unangenehm angefühlt hat, als «Er» angesprochen zu werden», sagte der Travestiekünstler und Sänger Thomas Neuwirth (29), der hinter der Kunstfigur Conchita (früher Conchita Wurst) steckt, laut «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Jetzt finde ich es befremdlich, wenn mich jemand «Sie» nennt.» Vor rund drei Jahren habe er angefangen, deutlich mehr Sport zu treiben, sagte der ESC-Sieger von 2014. «Daraufhin hat diese Gesamtveränderung ihren Lauf genommen.» Optisch fällt Conchita nun vor allem durch eine kürzere Perücke und weniger Make-up auf. Bereits im Februar hatte Neuwirth angedeutet, dass er sich auch eine Karriere als Mann vorstellen könne.

Ex-Kunstberater Achenbach ist jetzt Künstler: «Ich bin wieder da»

DÜSSELDORF (dpa) - Ex-Kunstberater Helge Achenbach (66) mischt wenige Monate nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder im Kunstbetrieb mit - als Künstler.



In einer Galerie in Düsseldorfs Szeneviertel Flingern werden an diesem Wochenende am Rande des renommierten Galeriewochenendes «DC Open» Landschaftsabstraktionen von Deutschlands einst bekanntestem Kunstberater angeboten. «Ich empfinde mich nicht als großen Künstler», sagte Achenbach am Donnerstag. Er habe keine Akademie besucht und mit der Malerei erst vor vier Jahren im Gefängnis angefangen. Das Malen habe ihm «Hoffnung und Kraft gegeben.» Seine erste Ausstellung sei für ihn auch ein kleiner Beitrag zu seiner Resozialisierung, sagte Achenbach. «Ich bin wieder da.»

Geldstrafe für Lehrerin wegen Dschungelcamp-Reise bestätigt

CELLE (dpa) - Im Strafverfahren gegen die Mutter von Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk (21) hat das Oberlandesgericht Celle in Niedersachsen die vom Landgericht Lüneburg verhängte Geldstrafe bestätigt.



Das Gericht habe die Revision als unbegründet verworfen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Rechtsfehler seien nicht festzustellen gewesen. Das Urteil aus erster Instanz ist damit rechtskräftig. Die Lehrerin soll sich laut Anklage eine Krankschreibung erschlichen haben, um ihre Tochter im Januar 2016 zu den Dreharbeiten in Australien begleiten zu können. Zuvor hatte die 49 Jahre alte Beamtin einen Antrag auf Sonderurlaub gestellt, der aber abgelehnt wurde. Das Gericht in Lüneburg hatte die Pädagogin im März zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen das Urteil legte die Frau Revision ein. Sie sei wirklich erkrankt gewesen, erklärte sie wiederholt.

Comedian Sacha Baron Cohen erneut wegen Fernsehsendung verklagt

MONTGOMERY (dpa) - Weil er in einer Fernseh-Comedy-Show als pädophil dargestellt wurde, verklagt der ehemalige US-Senatskandidat Roy Moore den Komiker und Gastgeber der Sendung, Sacha Baron Cohen.



Wegen Verleumdung, mutwilligen Zufügens von Leid und Betrugs fordert Moore mehr als 95 Millionen Dollar (etwa 81,7 Millionen Euro) Schadenersatz von Cohen, dem Fernsehsender Showtime und dem Netzwerk CBS, wie die «New York Times» am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf ein Dokument des Bundesbezirksgerichts Columbia berichtete. Moore war Ende Juli als Gast in Baron Cohens Sendung «Who is America?» aufgetreten. Cohen («Borat») war als israelischer Antiterror-Experte «Erran Morad» aufgetreten und hatte Moore interviewt. «Morad» hatte ein Gerät dabei, das wie ein Metalldetektor aussah, aber als israelische Erfindung vorgestellt wurde, welche Pädophile entlarven würde. Als das Gerät signalisierte, dass Moore pädophil sei, beendete dieser das Interview und verließ die Sendung.

Sängerin Janet Jackson: «Mein Lachen ist gar nicht mal so schlecht»

NEW YORK (dpa) - US-Popsängerin Janet Jackson (52, «Control») hat nach eigenen Worten lange mit ihrem Aussehen gehadert.



Die Schwester des 2009 verstorbenen «King of Pop» Michael Jackson sagte der aktuellen Ausgabe des Magazins «InStyle», sie hätte früher beim Blick in den Spiegel am liebsten geweint. «Ich mochte es nicht, dass ich nicht attraktiv war.» Nach und nach habe sie aber gute Dinge an ihrem Äußeren entdeckt. «Letztendlich stellte ich fest, dass mein Lachen gar nicht mal so schlecht ist. Ich dachte, ich sehe wie der Joker aus, weil es so breit war», sagte die Musikerin in Anspielung auf die «Batman»-Figur.

Ehren-Oscars für Lalo Schifrin und Cicely Tyson

LOS ANGELES (dpa) - Die US-Schauspielerin Cicely Tyson (93, «The Help») und der in Argentinien geborene Filmkomponist Lalo Schifrin (86) werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.



Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch in Los Angeles mitteilte, wird auch der Presseagent und langjährige Sprecher von Steven Spielberg, Marvin Levy, mit diesem Preis geehrt. Das legendäre Produzenten-Duo Kathleen Kennedy und Frank Marshall erhält den «Irving G. Thalberg Memorial Award». Das Ehepaar produzierte Filme wie «Die Farbe Lila», «München» und «Der seltsame Fall des Benjamin Button». Die feierliche Gala findet am 18. November in Hollywood statt.

Russische ESC-Sängerin Samoilowa will nach Europa auswandern

MOSKAU (dpa) - Die russische ESC-Teilnehmerin Julia Samoilowa will ihrer Heimat den Rücken kehren. «Ich bin bereit, Russland zu verlassen und nach Europa zu emigrieren», teilte die 29-Jährige am Donnerstag in einem kurzen Video am Flughafen in Moskau mit.



Ihr Reiseziel oder Gründe nannte Samoilowa nicht. Die Entscheidung habe keinen politischen Hintergrund, erklärte ihr Agent im russischen Fernsehen. Seit ihrer Kindheit sitzt die Sängerin wegen einer schweren Muskelerkrankung im Rollstuhl. Deshalb wurde spekuliert, dass sich Samoilowa im Ausland bessere Behandlungsmöglichkeiten erhoffe.

Liverpool-Trainer Klopp freut sich auf Match gegen Vermieter Rodgers

GLASGOW (dpa) - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat mit einer witzigen Videobotschaft an Celtic-Coach Brendan Rodgers die Fußballfans zum Schmunzeln gebracht.



Der schottische Meister Celtic Glasgow empfängt den Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool am Samstag zu einem Benefizmatch. «Das wird sicher ein Spaß», sagte Klopp gut gelaunt in dem Video, das Celtic bei Twitter veröffentlichte, «besonders, weil ich auf meinen Vermieter treffe.» Seit Klopp vor knapp drei Jahren Rodgers als Trainer in Anfield abgelöst hat, wohnt er nämlich zur Miete in dessen Haus im Örtchen Formby bei Liverpool. Persönlich begegnet sind sich der deutsche Trainer und sein nordirischer Vermieter aber offenbar noch nie. Vor dem Aufeinandertreffen mit Rodgers kündigte Klopp an, er habe einiges mit ihm zu besprechen. «Brendan, ich hoffe, du bist gut in Form und wir können an dem Tag ein paar Dinge regeln», scherzte er, «die Probleme mit dem Abfluss, die Elektrizität, der Pool und all so ein Zeug.»