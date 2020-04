Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.20

Foto: Facebook Marco Bucci Per Genova @buccipergenova

GENUA: Die Bauarbeiten für die neue Brücke in Genua gehen auf die Zielgerade. Am Montag wurde begonnen, das letzte Teil der Brückenstruktur in die Höhe zu heben.



Die gesamte Struktur soll damit am Dienstag fertig sein, wie die Sprecherin für den Wiederaufbau erklärte. Die Morandi-Autobahnbrücke war in der italienischen Stadt im August vor zwei Jahren eingestürzt, 43 Menschen starben. Nach dem Einsatz des letzten Deck-Teils müssen unter anderem noch die Fahrbahnen asphaltiert und Beleuchtung und Verkehrsleitsysteme angebracht werden. Ende Juni, Anfang Juli soll die Brücke wieder für den Verkehr öffnen. Die Bauarbeiten an dem Viadukt gingen trotz Corona-Krise weiter.

Wenn das letzte Teil eingesetzt ist, sollen die Sirenen der Baustelle heulen und den Schiffen der Hafenstadt signalisieren, dass Ost- und Westteil der Stadt wieder vereint sind. Die Schiffe sollen dann die neue Brücke ebenfalls mit Tuten «begrüßen».