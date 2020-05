Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.20 | Überblick

Ein Leser präsentiert seine Gedanken zur Verlängerung und überraschenden Aufhebung des Alkoholverkaufsverbotes:

Hallo FARANG-Mitarbeiter! Lange Zeit mussten wir auf Alkohol verzichten: Kein Bier, kein Wein. Da ich schon lange in Thailand lebe, hatte ich bereits damit gerechnet und meinen Eisschrank rechtzeitig mit Tiger Beer und Weinflaschen aufgefüllt. Denn derzeit gibt es in Pattaya ja nicht mehr viel, das Freude bereitet. Saunen und Pools sind geschlossen, Aktivitäten am Strand verboten, ebenfalls das Schwimmen im Meer. Eine Erfahrung, die einige Ausländer und Thais auf der Polizeistation Pattaya machten. Das einzige Vergnügen, das mir nur noch bleibt, ist, auf meinem kleinen Balkon zu sitzen. Zum Glück berichtet DER FARANG immer über die wichtigsten Neuigkeiten. Und so erfuhr ich, dass das Alkoholverkaufsverbot unbefristet verlängert wurde. Gedanklich stellte ich mich bereits auf eine lange Zeit mit Milch und Säften ein, als DER FARANG über die unglaubliche Neuigkeit informierte, dass die Verlängerung des ausgelaufenen Verkaufsverbotes für alkoholische Getränke überraschend zurückgezogen wurde. Ich konnte es kaum glauben und nicht nur bei mir war die Freude groß. Lieber FARANG, vielen, vielen Dank. Ich musste schon meinen Europaurlaub stornieren, doch wenigstens kann ich jetzt wieder ein Bierchen genießen.

Wolfgang Peter, Pattaya

