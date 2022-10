Von: Björn Jahner | 06.10.22

PATTAYA: Heute ist die letzte Chance: Rinderfilet-Carpaccio und Griechischer Salat – „all you can eat“ für 790 Baht inkl. 1 Glas Weißwein – nur im Restaurant Casa Pascal in Süd-Pattaya!

Das Angebot ist nur noch heute (6. Oktober 2022) erhältlich, weshalb Sie mit Ihrer Tischreservierung auf keinen Fall zögern sollten, Tel.: 061-643.9969. Weitere Informationen bei Casa Pascal.com.

Restaurant Casa Pascal, Second Road (schräg ggü. Royal Garden Plaza), Süd-Pattaya (Karte).