RIGA (dpa) - Lettische Zollbeamte haben im Hafen von Riga fast 25 000 Paar gefälschte Markenturnschuhe beschlagnahmt. Die in zwei Containern transportierte Ware stamme aus China und sei für zwei Empfänger in Russland bestimmt gewesen, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Demnach handelt es sich größtenteils um Plagiate von Modellen eines US-amerikanischen Sportartikelherstellers, der an der Identifizierung der Ware mitgearbeitet habe. Im Original haben die gefälschten Turnschuhe einen Wert von gut 2,9 Millionen Euro. Die Plagiate sollen zerstört werden. Zuvor hatten die lettische Behörden bereits im März gut 17 000 Paar gefälschte Turnschuhe sichergestellt.