RIGA: Für die Tageszeitung «Diena» war es ein «Urknall»: Fünf Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion wurde in Lettland am 4. Mai 1995 ein im Volksmund als «Monster» bezeichnetes Gebäude der russischen Armee gesprengt. In 12 Sekunden fiel das nicht fertiggestellte 19-stöckige Haus in sich zusammen, das Teil der etwa 120 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Riga gelegenen Radarstation in Skrunda war.

«Ich erinnerte mich genau an den Moment, als der Radarturm explodierte, zusammenbrach und der Wind den Staub in Richtung Stadt blies, wo die Leute dies mit großer Begeisterung begrüßten. Sie hatten es lange verdient!», erinnerte sich Ints Folkmanis am Montag im lettischen Rundfunk. Noch einige Tage lang hätten «besondere Gefühle» geherrscht. «Es ist etwas Unumkehrbares passiert.»

Russland hatte im August 1994 seine Truppen aus Lettland abgezogen, mit der lettischen Regierung jedoch vereinbart, Teile des Raketen-Frühwarnsystems noch bis 1998 nutzen zu können. Der markante Radarturm befand sich noch im Bau, als Lettland im Herbst 1991 seine Souveränität wiedererlangte. Zuvor hatte das heutige EU- und Nato-Land am 4. Mai 1990 einen Beschluss zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion gefasst.

Folkmanis war damals als öffentlicher Beobachter und Vertreter der kommunalen Kommission, das über das Schicksal das 117 Meter hohen Gebäudes entschieden hatte, bei der Sprengung dabei. Bei der «Explosion für den Frieden» wurden 360 Kilogramm Sprengstoff eingesetzt. Die Kosten seien zum großen Teil von der US-Regierung getragen worden, sagte Folkmanis.

Für den westlichsten Frühwarnposten der sowjetischen Luftverteidigung war damals auch die nahe gelegene Geheimstadt Skrunda-1 aus dem Boden gestampft worden. Zeitweise lebten dort streng abgeschirmt bis zu 5000 Menschen - das einstige Sperrgebiet wurde zu einer Geisterstadt und ist heute ein Übungsgelände der lettischen Armee.

Von den Überresten des markanten Radarturms ist nichts mehr zu sehen - sie sind von Kiefern überwachsen. Andere Pflanzen dagegen haben es nach Angaben von Folkmanis schwer: «Das acht Meter dicke Fundament, über das hier Legenden kursieren, behindert noch immer den Feuchtigkeitsaustausch.»