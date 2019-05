Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

Einen Leser bringt ein Verkehrsschild zum Schmunzeln:

Guten Tag, am Ortsausgang in Pranburi habe ich dieses Verkehrsschild fotografiert. Es befindet sich in Fahrtrichtung Hua Hin – und eben nicht Hua Nih. Da war wohl ein Analphabet am Werk!

Markus Boos

