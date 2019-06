Lernende Roboter als Helfer in Not

Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.19

KARLSRUHE (dpa) - Roboter nehmen Menschen schon jetzt einiges ab - als lernende Systeme könnten sie demnächst auch Lebensretter sein. Technisch ist vieles bereits möglich. Die Frage ist, was der Mensch will.

Lernende Roboter könnten Menschen bei heiklen Rettungseinsätzen künftig eine wichtige Stütze sein. Forscher stellten am Donnerstag am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) den Einsatz von lernenden Systemen in Katastrophenfällen, beim Rückbau von Atomkraftwerken, bei der Wartung von Windrädern und bei Inspektionen unter Wasser vor. «Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist mit enormen Chancen für unsere Gesellschaft verbunden», sagte KIT-Präsident Holger Hanselka bei der Vorstellung eines Berichts, der die Potenziale solcher Systeme in «lebensfeindlichen Umgebungen» auslotet.

Mobile Roboter und andere technische Systeme werden schon heute in solchen Umgebungen eingesetzt: im Weltraum, in der Tiefsee oder in kontaminierten Gebieten. Die wenigsten können aber selbstständig auf neue Herausforderungen reagieren. Künftig, so heißt es in dem Bericht, sollen lernende Roboter komplexe Situationen «verstehen» können. Sie sollen sich an veränderte Situationen anpassen, ohne dafür neu programmiert werden zu müssen. Aus Sicht der Forscher könnten sie Menschen bereits in wenigen Jahren in Gefahrensituationen unterstützen und damit Risiken für Retter deutlich senken. Manche Rettungseinsätze in schwer zugänglichen Umgebungen würden dadurch kostengünstiger oder überhaupt erst möglich.

In Deutschland sind solche Roboter noch ein Nischenmarkt. Bevor sie weltweit zum Einsatz kommen, müssen neben technischen Fragen - etwa die Interaktion mit Menschen - auch andere Probleme geklärt werden: Was ist, wenn Maschinen entscheiden müssen, wen sie retten? Wer haftet, wenn sie Schäden verursachen, und wie lassen sie sich vor Missbrauch schützen?