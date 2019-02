Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

BANGKOK/CHENNAI: In Indien wurde ein Passagier der Thai Airways International (THAI) festgenommen, der auf dem Flug von Bangkok nach Chennai ein einen Monat altes Leopardenbaby im Handgepäck geschmuggelt hatte.

Das mehr als ein Kilogramm wiegende Leopardenbaby wurde in einem Plastikkorb entdeckt, nachdem der Passagier in Chennai angekommen war. Beamte waren misstrauisch geworden, als sie Geräusche aus der Tasche hörten. Sie hielten den Fluggast an und entdecktes das Tier. Es befand sich in einem Schockzustand, war augenscheinlich schwach und machte Trillergeräusche. Die Staatsangehörigkeit des 45 Jahre alten Passagiers blieb unklar, und der Fall wurde dem staatlichen Büro für Wildtierkriminalität übergeben. Ein Video, das von den Flughafenbehörden herausgegeben wurde, zeigt Beamte, die dem jungen Tier Milch aus einer Babyflasche geben. Beamte untersuchen, ob der Mann die Katze als Teil eines internationalen Schmuggelrings mit sich trug. Leoparden sind auf dem gesamten asiatischen Kontinent zu finden, aber ihre Zahl geht zurück, weil Lebensräume verloren gehen und wegen des illegalen Handels mit Fellen und Körperteilen.