Leihmütter-Netzwerk ausgehoben

BANGKOK: Sechs thailändische Frauen, die als illegale Leihmütter bezahlt wurden, und ein Chinese wurden am Donnerstagmorgen bei Polizeirazzien in einem Haus in Bangkok festgenommen.

Mehr als 200 Polizisten und Beamte anderer Behörden waren kurz vor Tagesanbruch an Operationen beteiligt, die auf zehn Räumlichkeiten in Bangkok und anderen Provinzen abzielten. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt neun Personen, ein chinesisches Ehepaar und sieben Thais, in Bangkok und den Provinzen Pathum Thani und Sukhothai aufgrund von Haftbefehlen festgenommen. In dem Haus an der Nakniwas Road im Bangkoker Stadtteil Lat Phrao stießen Polizisten auf sechs thailändische Frauen, einen 30 Monate alten Jungen und einen chinesischen Mann. Die meisten Frauen waren Leihmütter.

Laut Generalmajor Worawat Watnakornbancha, Chef der Abteilung zur Bekämpfung des Menschenhandels, verfolgte die Polizei ein kommerzielles Leihmutterschaftsnetzwerk. Seine Agenten wandten sich seit 2012 an thailändische Frauen und boten ihnen gegen Bezahlung von 400.000 bis 600.000 Baht an, Leihmütter zu sein. Bei Zwillingen gab es mehr Geld.

Die angeheuerten Frauen erhielten in einem Nachbarland den Spendersamen und kehrten dann nach Thailand zurück. Zur Geburt wurden sie nach China geflogen. Mindestens 100 Frauen im ganzen Land waren von der Bande als Ersatzmütter eingestellt worden. Die Ermittler hatten acht Frauen in Pathum Thani verhört und festgestellt, dass 15 Babys, die mit Reproduktionstechnologien geboren wurden, in Hausdokumenten registriert waren. Die Untersuchung ergab weiter, dass mindestens 50 Babys, die von Leihmüttern geboren wurden, außer Landes gebracht worden waren.