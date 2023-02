PHANG-NGA: Am Montagnachmittag (13. Februar 2023) wurde im Bezirk Kapong in der südlichen Provinz Phang-nga ein Erdbeben der Stärke 3,7 gemeldet, aber es gab keine Berichte über Schäden oder Verletzte, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Thai PBS.

Nach Angaben der Erdbebenwarte des Meteorologischen Amtes ereignete sich das Beben, das durch die Bewegung der Khlong-Marui-Bruchkante verursacht wurde, um 14.43 Uhr in einer Tiefe von 4 km im Unterbezirk Tha Na.

Demnach konnten die Menschen in den Bezirken Kapong, Takua Pa und Mueang die Erschütterungen spüren.

Suwit Khosuwan, Experte für die Verwaltung von Bodenschätzen im Ministerium für Bodenschätze, erklärte gegenüber Thai PBS, dass die Khlong-Marui-Bruchkante die Bezirke Ban Ta Khun und Phanom in der Provinz Surat Thani sowie die Bezirke Thap Put und Mueang in Phang-nga durchquert und zwischen dem Bezirk Mueang in Phuket und dem Bezirk Ko Yao in Phang-nga über eine Gesamtstrecke von 148 km in die Andamanensee mündet.

Er teilte mit, dass eine Studie aus dem Jahr 2006 gezeigt habe, dass sich die Spalte bewegt und vor etwa 2.000 Jahren ein Erdbeben der Stärke 6,8 auf der Richterskala ausgelöst habe.

Am 16. April 2012 verschob sich dieselbe Spalte erneut, was zu einem Erdbeben der Stärke 4,3 im Unterbezirk Si Sunthorn von Phuket führte und Risse in etwa 10 Häusern im Dorf Ban Kham verursachte. Am 7. Mai 2015 wurde ein Beben der Stärke 4,5 in einer Tiefe von 11 km im südlichen Teil der Insel Yao Yai im Bezirk Ko Yao der Provinz Phang-nga gemeldet. Die Erschütterungen waren in den Provinzen Phuket, Phang-nga und Krabi zu spüren.