Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.19

BANGKOK: Expats mit hohem Verdienst, die ein vierjähriges Arbeitsvisum besitzen, können bald andere Jobs außerhalb ihrer Berufsfelder annehmen, ohne dass sie eine neue Arbeitserlaubnis benötigen.

Das Regierungskabinett billigte am Dienstag einen Vorschlag, wonach Ausländer, die ein gültiges Smart Visa besitzen und monatlich mehr als 200.000 Baht in der Industrie verdienen, andere Jobs ohne Genehmigung des Arbeitsministeriums ausfüllen können, sagte Regierungssprecher Generalleutnant Werachon Sukondhapatipak. Das vierjährige Smart Visum wurde im Februar 2018 eingeführt und Frauen und Männern angeboten, die in Bereichen wie Medizintourismus, Biotech und Robotik tätig sisnd. Kinder über 18 Jahre und Ehepartner können für mindestens ein Jahr ohne Genehmigung arbeiten. Laut dem Board of Investment haben in den ersten acht Monaten 28 der 37 Antragsteller das Visum erhalten.