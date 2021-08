BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstagmorgen bekannt, dass binnen 24 Stunden 273 neue Covid-19-Todesfälle und 18.702 Neuinfektionen verzeichnet wurden – im Vergleich zum Vortag (Do., 26. August: 229 Tote, 18.501 Neuinfektionen) ein leichter Antsieg.

Von den 18.702 Neuinfektionen wurden 342 in Gefängnissen verzeichnet. Von den aktuell 185.200 Patienten befinden sich 22.528 im Krankenhaus, 78.574 im Hospitel und 80.012 in Heimisolation. 5.154 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-20) und 1.082 an Beatmungsgeräten (-8).

