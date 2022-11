Von: Björn Jahner | 18.11.22

Foto: The Nation

SURAT THANI: Die Leiche eines vermissten französischen Touristen wurde am Donnerstagnachmittag im Khao-Sok-Nationalpark in Surat Thani gefunden, fünf Tage nachdem er verschwunden war.

Gollino Cyrit Tizzlano, 34, wurde gegen 12.30 Uhr tot auf dem Berg Phanthurat gefunden. Die Behörden waren überzeugt, dass er von einer Klippe gestürzt war.

Seine Leiche wurde am Donnerstagnachmittag aus dem Wald geborgen. Die französische Botschaft werde über seinen Tod informiert, so die Polizei.

Zur Klärung der Todesursache wird eine Autopsie durchgeführt.

Die Suche konzentrierte sich auf ein Gebiet auf dem Berg, in dem die Handysignale des vermissten Touristen zuletzt empfangen wurden.

Ein Team von Bergrettern fand seine Leiche in der Nähe einer Klippe.

Vor seinem Verschwinden soll Tizzlano einem Einheimischen 2.000 Baht angeboten haben, damit er ihm bei der Suche nach seiner verlorenen Drohne hilft. Der Dorfbewohner lehnte das Angebot jedoch ab, da es bereits dunkel wurde.

Das Suchgebiet befindet sich in schwierigem Terrain, das durch hohe Kalksteinfelsen und rutschige Erhebungen aufgrund von Regen gekennzeichnet ist.

Tizzlano checkte am vergangenen Freitag im Khao Sok Holiday Resort ein. Am folgenden Tag wagte er sich allein mit seiner Drohne in den Wald, nachdem er das Angebot einer geführten Tour abgelehnt hatte.