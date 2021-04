Leichen von vier Feuerwehrleuten aus Trümmern geborgen

BANGKOK: Die Leichen der vier Feuerwehrleute, die am Samstag beim Einsturz eines Gebäudes getötet wurden, als sie ein Feuer löschten, wurden am Sonntag aus den Trümmern geborgen.

Die Feuerwehr eilte am Samstagmorgen zum Brandort an der Boromratchonnanee Road im Bezirk Thawi Watthana und brauchte etwa eine Stunde, um die Flammen in dem dreistöckigen Haus im Dorf Krisda Nakhon zu löschen. Während der Rettung der Bewohner stürzte das Gebäude ein und begrub vier Feuerwehrleute unter sich. Rettungskräfte schafften es, die vier Leichen nach einem nächtlichen Einsatz um 6.40 Uhr am Sonntag aus den Trümmern zu ziehen. Das fünfte Todesopfer war ein Büroangestellter.

Die Stadtverwaltung hat den Familien der Feuerwehrleute jeweils 100.000 Baht als Entschädigung zugesichert. Sie gelten als Helden, da sie sich freiwillig gemeldet hatten, um anderen Menschen zu helfen. Die Familien werden auch weitere Unterstützung von der Regierung und von anderen Behörden erhalten.