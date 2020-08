Die Unglücksfähre Raja1. Foto: The Nation

KOH SAMUI: Taucher haben die Leichen der letzten beiden vermissten Personen des Fährunglücks von Samui geborgen.

Die Leichen des 47-jährigen Fahrers eines Müllwagens und eines 18-jährigen Besatzungsmitglieds wurden am Montag gefunden, eingeklemmt zwischen den Rädern eines zehnrädrigen Lastwagens. Die Autofähre Raja 4 kenterte am 1. August gegen 22 Uhr aufgrund hoher Wellen etwa zwei Seemeilen vor Koh Samui (DER FARANG berichtete). Das Schiff war auf dem Weg von der Insel Samui zum Don-Sak-Pier auf dem Festland. Von den 16 Personen an Bord konnten 11 gerettet werden. Beladen war die Fähre mit drei Müllwagen und einem Pick-up.