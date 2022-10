Von: Björn Jahner | 28.10.22

Foto: The Nation

PHUKET: Die Leiche der 53-jährigen russischen Staatsangehörigen Elena Rusradchenko wurde am Mittwoch (26. Oktober 2022) in der Bucht von Patong gefunden, etwa 40 Kilometer vom Strand Naithon im Bezirk Thalang auf Phuket entfernt, wo sie zuletzt am 20. Oktober gesehen worden war.

Rusradtschenkos Freunde sagten, sie sei um 10.00 Uhr morgens an den Strand gegangen, weil sie schwimmen wollte. Da sie seitdem nicht mehr auf Anrufe reagierte, wurde am Donnerstag letzter Woche (20. Oktober 2022) eine Suchaktion aufgenommen.

Ihre Leiche, die Berichten zufolge von örtlichen Fischern gefunden wurde, wurde zur Autopsie ins Krankenhaus von Thalang gebracht, wo die Todesursache geklärt werden soll, nachdem Rusradchenkos Freunde bestätigt hatten, dass es sich um die Vermisste handelte.

Die Behörden haben sich zwischenzeitlich mit der Familie der Verstorbenen in Verbindung gesetzt, die die Leiche für die Beerdigung abholen werden.

Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn, der sich in der vergangenen Woche dem Suchtrupp angeschlossen hatte, sprach der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus und dankte allen, die sich an der Suche beteiligt hatten.

Minister Phiphat sagte gegenüber der Presse, die Behörden hätten Touristen ständig vor dem Schwimmen im Meer bei Gewitter oder hohem Wellengang gewarnt, aber manchmal ignorierten die Touristen die Warnung.

„Einige glauben an ihre Schwimmfähigkeiten, da sie schon schwierigere Wellen bezwungen haben“, erklärte er. „Die Bedingungen jedes Meeres sind jedoch unterschiedlich und manchmal unvorhersehbar, was zu einem Verlust von Menschenleben führen kann, den sich niemand wünscht.“

Minister Phiphat betonte, dass der Vorfall für sein Ministerium eine Lektion sei, weshalb mehr Rettungsausrüstung und Personal an den Küstenattraktionen für die Sicherheit der Touristen bereitgestellt werden soll. Weitere Maßnahmen werden mit dem Premierminister besprochen, fügte er hinzu.