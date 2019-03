Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Aus dem Fluss Chao Phraya wurde am Montagmorgen nahe der Krungthon-Brücke im Bezirk Bang Phlat die Leiche eines Thais geborgen.

Der Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren trug eine schwarze Motorradjacke, schwarze Hose, Handschuhe und braune Lederschuhe sowie einen Schutzhelm. Am Körper gab es keine sichtbaren Wunden und es wurden keine Ausweise gefunden. Die Polizei vermutet, dass der Mann in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und vom Motorrad in den Fluss stürzte. Die Leiche wurde zur Autopsie freigegeben, um die Todesursache festzustellen. Beamte versuchen, die Identität zu klären.