Von: Björn Jahner | 04.07.23

Ao Nang Beach. Archivbild: Tourism Authority of Thailand

KRABI: Am Montag (3. Juli 2023) wurde Ao Nang die Leiche eines 58-jährigen Australiers im Meer treibend gefunden.

Die Polizei wurde von einem Mitarbeiter des Nationalparks Hat Nopparat Thara Mu-Ko Phi Phi über den schockierenden Vorfall informiert wurde. Ein lokaler Fischer fand die Leiche zuerst.

Beamte der Polizei und der Krabi Marine Police untersuchten die männliche Leiche am Fundort. Nach Aussage der Einsatzkräfte wies der leblose Körper keine Wunden auf, und die Polizei geht davon aus, dass der Mann mindestens sechs Stunden vor seinem Auffinden gestorben war.

In einer Tasche, die der Verstorbene bei sich trug, wurden ein Reisepass und eine Key-Card eines Hotels gefunden. Die Leiche wurde später von der Polizei als ein 58-jähriger Australier identifiziert, dessen Name zurückgehalten wird, bis die Familie und die Botschaft kontaktiert wurden.

Der Mann hatte sich seit dem 28. Juni dieses Jahres in Krabi aufgehalten und sollte am Montag (3. Juli 2023) in sein Heimatland zurückkehren.

Die Umstände, die zu seinem Tod führten, werden noch offiziell untersucht.