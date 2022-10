Von: Björn Jahner | 14.10.22

KOH PHANGAN: Auf der weltberühmten Full-Moon-Party-Insel Phangan wurde eine Leiche gefunden, bei der es sich vermutlich um einen vermissten russischen Mann handelt.

Am Mittwoch (12. Oktober) entdeckte ein Myanmare menschliche Überreste in einem dichten Waldgebiet und rief die Polizei. Der Leichenfundort befand sich in der Nähe des Kee-Rad-Hügels, etwa einen Kilometer vom Koh Phangan Hospital entfernt.

Als die Polizei und das medizinische Personal am Fundort eintrafen, fanden sie die stark verwesten Überreste eines Mannes vor. An der Leiche wurden keine Anzeichen eines Kampfes oder einer körperlichen Auseinandersetzung gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mindestens einen Monat vor dem Auffinden seiner Leiche gestorben ist. Die Polizei ging auch davon aus, dass der Mann geisteskrank war und möglicherweise eine Psychose hatte, sich im Dschungel verirrte und schließlich an Dehydrierung starb.

Freunde des Vermissten meldeten sich später auf der Polizeistation von Koh Phangan. Berichten zufolge bestätigten sie, dass es sich bei dem Mann um den 30-jährigen russischen Freund handelte, nachdem eine erste Überprüfung der Beweise stattgefunden hatte.

Die Freunde des Verstorbenen hatten zuvor bei der Polizei Anzeige erstattet, dass der Mann aus dem Koh Phangan Hospital, in dem er wegen einer psychischen Erkrankung behandelt wurde, geflohen sei.

Zur vollständigen Identifizierung der Leiche des Mannes soll nun ein DNA-Test durchgeführt werden.