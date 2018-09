Leiche eines Ausländers hing im Baum

Von: Björn Jahner | 29.09.18

CHIANG MAI: Grausiger Leichenfund im Bezirk Hang Dong. Ein Passant hat am Donnerstag die Leiche eines Ausländers gefunden, die mit einer Schlinge um den Hals an einem Baum hing.

Bei dem Toten soll es sich gemäß Ermittlungen der Polizei um einen Australier handeln, dessen Identität bereits geklärt werden konnte. Es wird vermutet, dass er sich selbst das Leben nahm. Nach Aussage eines Gerichtsmediziners, soll der Mann nur kurze Zeit vor seinem Auffinden gestorben sein. Die Beamten wurden morgens um 9.30 Uhr zum Leichenfundort in der Soi Bon Kai Doi Tham in Ban Doi Tham gerufen. Neben dem Baum war das Motorrad des Verstorbenen abgestellt, eine rote Honda CBR. Bereits in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei auf den Ausländer aufmerksam gemacht. So beschwerten sich um 2 Uhr genervte Anwohner bei den Ordnungshütern, dass der Mann mit seinem Motorrad umherfahren und Lärm verursachen würde.