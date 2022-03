Von: Björn Jahner | 03.03.22

PATTAYA: An einem Strand auf der Pattaya vorgelagerten Insel Koh Larn wurde am Dienstag die Leiche eines bisher noch nicht identifizierten ausländischen Mannes entdeckt, dessen Alter auf Anfang bis Mitte 30 geschätzt wird. Nach Aussage der Polizei könnte es sich möglicherweise um einen russischen Staatsbürger handeln.

Die Polizei von Pattaya City wurde in den Morgenstunden über den Leichenfund am Tien Beach informiert, nachdem ein Anwohner den Toten entdeckt hatte. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie die Leiche eines ausländischen kaukasischen Mannes mit rasiertem Kopf am Strand vor. Der Mann trug zwei T-Shirts übereinander, von denen eines ein großes Symbol der russischen Marine trug, was die Polizei von Pattaya zu der Vermutung veranlasste, dass es sich bei dem Ausländer möglicherweise um einen russischen Staatsbürger handeln könnte. Der Mann war von der Taille abwärts nackt.

In der Nähe seines rechten Auges und seiner Augenbraue wurden Wunden und getrocknetes Blut gfestgestellt. Ein paar Meter von dem Toten entfernt lagen drei Paar Herrenunterwäsche und ein einzelner Schuh. Eine Brieftasche oder ein Ausweis wurden nicht gefunden. Die Wunden wurden von der Polizei als „interessant“ bezeichnet, aber die Beamten waren nicht in der Lage, sofort die Todesursache zu bestimmen oder zu bestätigen, ob dem Tod des Ausländers möglicherweise ein Kampf vorausging.

Der Polizeichef der Stadt Pattaya, Oberst Kunlachart Kunlachai, der persönlich die Ermittlungsbeamten zum Tatort begleitete, sagte gegenüber der Presse: „Es wurde eine Autopsie zur genauen Bestimmung der Todesursache angeordnet, während parallel die Ermittlungen zur Identifizierung des Mannes fortgesetzt werden. Wir schließen zum jetzigen Zeitpunkt nichts aus, müssen aber die Leiche weiter untersuchen und weitere Ermittlungen in der näheren Umgebung durchführen. Wir appellieren an alle Touristen, stets auf ihr Umfeld zu achten und nicht zu viel Alkohol zu trinken. Wir werden alle weiteren Details in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.“