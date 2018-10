Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.18

PHUKET: Am Strand Nai Thon im Norden der Ferieninsel wurde eine nicht identifizierte männliche Leiche angespült.

Zeugen gaben an, sie hätten beim Schwimmen den Körper im Meer treiben gesehen und Rettungsschwimmer alarmiert. Diese zogen die Leiche an den Strand. Laut der Polizei handelt es sich um einen Ausländer, bekleidet nur mit einer Badehose. Der Körper wies Verletzungen am Nacken auf, aus den Ohren war Blut ausgetreten. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hospital Thalang gebracht.