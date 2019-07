Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

PHUKET: Fischer haben am Sonntag in einem an die Provinz Krabi angrenzenden Gebiet offenbar die Leiche des zweiten seit dem letzten Mittwoch vermissten philippinischen Touristen gefunden.

Laut Gouverneur Supot Rodruang Na Nongkhai wurde die Leiche zum Anleger Chalong Bay Boat Pier und anschließend zur Obduktion und Identifizierung ins Vajira Phuket Hospital gebracht. Die Beschreibung entspricht den Aussagen des Vaters, insbesondere die Tätowierung. Am Mittwoch letzter Woche wurden am Freedom Beach vier philippinische Touristen vermisst. Sie waren mit einer Gruppe von 13 philippinischen Männern schwimmen gegangen. Zwei von ihnen wurden später gefunden, während ein 29-Jähriger und ein 40 Jahre alter Filipino vermisst blieben. Die Leiche des einen wurde am Freitag in der Noah Bay gefunden.