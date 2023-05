Von: Björn Jahner | 06.05.23

PATTAYA: Am Samstagmorgen (6. Mai 2023) wurde am südlichen Ende der Pattaya Walking Street am Hafen Bali Hai eine mysteriöse Leiche gefunden, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message auf Facebook.

Ein Ausländer entdeckte die Leiche gegen 10.00 Uhr und verständigte die Polizei, die mit Sanitätern der Sawang Boriboon Rescue Foundation zum Fundort ausrückte. Bei der Leiche handelte es sich nach Aussage der Ermittler vermutlich um einen etwa 50-jährigen einheimischen Obdachlosen.

Aus dem Mund des Verstorbenen floss nach Aussage der Ermittler Blut, jedoch wurden keine äußerlichen Verletzungen festgestellt. Laut den Beamten stank der Leichnam sehr und es wird angenommen, dass der Mann bereits seit etwa vier Stunden verstorben war, bevor er gefunden wurde. Eine körperliche Durchsuchung ergab, dass der Verstorbene ein Medikamentenpäckchen bei sich führte.

Die Leiche wird an das gerichtsmedizinische Institut geschickt, damit die genaue Todesursache geklärt werden kann. Die Identität des Mannes ist bisher unbekannt.