Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

BANGKOK: Die Mannschaft des englischen Fußball-Erstligisten Leicester City ist am Mittwoch in Bangkok eingetroffen, um am Donnerstagabend an der Königlichen Beisetzungszeremonie von Vichai Srivaddhanaprabha, dem Gründer und ehemaligen Vorsitzenden der King Power International Group, im Wat Thepsirin teilzunehmen.

Das englische Premier League-Team wird von seinem neuen Manager Brendan Rodgers und Kapitän Wes Morgan angeführt. Sie werden am Samstag nach England zurückfliegen. Vichai und vier weitere Personen, darunter der Pilot, starben am 27. Oktober letzten Jahres nach einem Heimspiel gegen West Ham United vor dem King-Power-Stadion in Leicester bei einem Hubschrauberabsturz. Britische Luftfahrt-Ermittler fanden später heraus, dass der Unfall durch einen defekten Heckrotorsteuermechanismus verursacht wurde.

Vichai erwarb Leicester City vor neun Jahren und investierte in das Team. Im Jahr 2016 wurde Leicester City englischer Fußballmeister - das erste Mal in der 132-jährigen Geschichte des Vereins. Der verstorbene Duty-Free-Shop-Mogul unterstützte auch junge thailändische Fußballspieler, die in England im Rahmen des Fox-Hunt-Programms trainierten, weiter förderte er talentierte thailändische Spieler in Clubs in Übersee.