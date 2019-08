Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.19

PATTAYA: Gegen eine Lehrerin an einer Schule in Pattaya wird ermittelt, weil sie mit einem Holzstab eine Siebenjährige auf den Kopf geschlagen und verletzt haben soll. Das Mädchen war beim Rechnen in der Klasse zu langsam.

Die Facebook-Nutzerin „J-juneny Nuchnanrt“ hat Bilder des verletzten Mädchens gepostet und Details zu dem Vorfall veröffentlicht. Röntgenaufnahmen des Kopfes zeigten innere Blutergüsse. Die Lehrerin müsse zur Verantwortung gezogen werden. Die „Bangkok Post“ wandte sich an die 26-jährige Mutter des siebenjährigen „Nong Jaja“, die die Pattaya 5-Schule in Banglamung besucht.

Die Mutter sagte, dass ihre Tochter am Donnerstag über akute Kopfschmerzen klagte. In der Nacht hatte ihre Tochter eine Schwellung im Gesicht, an den Augen und auf der rechten Wange. Die Frau brachte ihr Kind sofort zum Röntgen ins Krankenhaus Banglamung, wo die Ärzte innere Blutergüsse feststellten, die die Schwellung verursacht hatten. Nachdem die Mutter Medikamente von einem Arzt erhalten hatte, reichte sie eine Beschwerde bei der Polizei in Pattaya ein.

Laut Naruemol Inthapong, dem Direktor der Schule, soll ein Komitee den Vorfall untersuchen. Wenn die Lehrerin für schuldig befunden würde, würden Disziplinarmaßnahmen folgen. Die Lehrerein müsste dann die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen.