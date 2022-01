Von: Björn Jahner | 16.01.22

BANGKOK: Am nationalen Lehrertag am Sonntag haben Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bangkok ein 7-Punkte-Manifest veröffentlicht.

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha wählte als diesjähriges Motto für den nationalen Tag der Lehrer: „Lehrer stärken, Kinder ausbilden, für die Zukunft lernen.“

Der Bangkok Teachers Club betonte hingegen, dass eine Verbesserung der Situation der Lehrkräfte und des Bildungswesens nur durch Reformen und nicht durch Slogans erreicht werden könnte.

In ihrem 7-Punkte-Manifest, das sie den Abgeordneten im Parlament überreichten, forderten sie:

1. Ein Bildungsbudget, das die Ausstattung der Klassenräume abdeckt, damit die Lehrer nicht selbst dafür aufkommen müssen.

2. Ein festes Gehalt für das Hilfspersonal in den Klassenzimmern, damit die Lehrer möglichst viel Zeit mit den Schülern verbringen können und nicht durch andere Aufgaben verhindert sind.

3. Eine Reduzierung unnötiger Aufgaben und Bewertungen für das Lehren und Lernen, damit sich die Lehrer voll und ganz dem Unterricht und der Umsetzung der lehrplanbezogenen Inhalte widmen können.

4. Stabile und klare Aufstiegsmöglichkeiten im Lehrerberuf, damit Lehrer bei ihrer Berufswahl nicht ins Hintertreffen geraten. Ausweitung der Kriterien für die Lehrerausbildung von der akademischen Leistung auf weitere Fähigkeiten.

5. Erhöhung der Zahl der Lehrer zur Behebung des Lehrkräftemangels.

6. Beendigung oder Reduzierung der unnötigen „On-the-Job“-Trainings für Berufsschullehrer nach dem Abschluss von Intensivkursen an Lehrerausbildungsinstituten.

7. Angemessener Wohnraum für Lehrer oder Erstattung der Miete zur Reduzierung der Lebenshaltungskosten.

Der nationale Lehrertag wird seit seiner Einführung im Jahr 1945 jedes Jahr am 16. Januar begangen.