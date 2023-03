SAMUT PRAKAN: Das thailändische Nachrichtenportal 77kaoded wurden von mehreren Eltern kontaktiert, die berichteten, dass ihre Jungen von einem männlichen Lehrer in einer Schule in Bang Bo in der Provinz Samut Prakan in der Zentralebene des Landes angegriffen wurden.

Nach dem jüngsten Vorfall am Montag (20. März 2023) gingen die Reporter der Sache nach.

Ein 11-jähriger Junge in der fünften Klasse der thailändischen Grundschule sagte, dass er sich nicht mehr hinsetzen konnte, nachdem er 13-mal mit einem Rohrstock auf das Gesäß geschlagen worden war.

Er zeigte den Reportern seine schrecklichen blauen Flecken.

Er erzählte, dass er von einem Lehrer namens „Boss“ angegriffen wurde, der seine Gruppe gebeten hatte, Müll und Laub zusammenzufegen.

Nachdem sie die Besen weggeräumt hatten, alberten sie herum, woraufhin der Lehrer wütend wurde und sagte, sie müssten mit dem Stock geschlagen werden.

Er sagte, sie sollten gehen und den Stock holen. Er sagte, dass ihre Strafe die Anzahl der Sekunden sein würde, die sie brauchten, um den Stock zu holen.

Er hatte bis 18 gezählt, als sie zurückkamen, beschloss aber, nur 13 Schläge zu verteilen.

Ein Junge namens „B“ erzählte seinen Eltern, dass auch er 13-mal von Lehrer Boss geschlagen wurde, der ihnen immer weh tat.

Ein dritter Junge wurde ebenfalls bestraft.

Der Schuldirektor teilte der Presse mit, dass er für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung steht und forderte die Presse auf, keine große Sache daraus zu machen.

Reporter trafen daraufhin den beschuldigten Lehrer, der ihnen die Waffe zeigte, die er benutzt hatte – ein 80 cm langes Stück Holz, das mit rosa Klebeband umwickelt war.

Er gab alles zu und sagte, die Jungen seien stur gewesen. Als er ihnen sagte, sie sollten den Stock holen, sprangen sie nicht an, wie er es verlangte, und er begann zu zählen.

Die Eltern sind verständlicherweise wütend und die örtliche Schulbehörde hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Die Prügelstrafe in Schulen wurde unter der Regierung von Yingluck Shinawatra verboten. In vielen Schulen gehört sie jedoch auch heute noch zum Alltag.