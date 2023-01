Von: Björn Jahner | 16.01.23

BANGKOK: Lehrer ist der beliebteste Traumberuf unter Kindern, während Ärzte und Krankenschwestern an zweiter Stelle stehen. Dies ergab eine Umfrage des Kulturministeriums anlässlich des Kindertages am Samstag (14. Januar 2023). Auch der Beruf des YouTubers wurde in die Liste aufgenommen.

Auf die Frage, was sie werden wollen, wenn sie groß sind, gaben 14,8 Prozent der Kinder an, dass sie Lehrer werden wollen, 12,2 Prozent wollten Ärzte und Krankenschwestern werden, 11,5 Prozent wollten Kaufleute werden, 11,2 Prozent wollten zur Armee oder zur Polizei gehen und 9,5 Prozent wollten YouTuber werden.

Kulturminister Itthiphol Kunpluem stellte am Samstag die Ergebnisse der Umfrage vor, für die 7.439 thailändische Kinder aller Altersgruppen befragt wurden.

Was den Kindertag betrifft, so ergab die Umfrage, dass 22,23 Prozent den Tag mit dem von der Regierung gewählten Motto in Verbindung bringen und 57,8 Prozent erwarten, dass der Tag die Kreativität der Kinder fördert.

Spiele waren mit 52,9 Prozent die beliebteste Aktivität für den diesjährigen Kindertag, während die Schule ein beliebter Ort für Kindertagsaktivitäten wurde (49,7 Prozent).