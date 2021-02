Von: Björn Jahner | 07.02.21



BANGKOK: Auch wenn in den Köpfen vieler Thailänder immer noch die bekannten Klischees über die „beschränkte Lernfähigkeit“ und „hohe Verschuldung“ von Lehrern herumspuken, herrscht in der Gesellschaft des Königreichs wieder mehr Vertrauen in die Fähigkeiten und in die Anpassungsfähigkeit von Lehrern.

So lautet das Ergebnis einer landesweiten Umfrage, die von den Meinungsforschern der Suan Dusit University durchgeführt und vor wenigen Wochen im „Thai Teacher Index 2020“ vorgestellt wurde.



Während in den letzten fünf Jahren das Vertrauen der thailändischen Bevölkerung in ihre Lehrkräfte kontinuierlich sank, erfuhren sie im vergangenen Jahr mit 7,35 von 10 Indexpunkten erstmals wieder eine bessere Bewertung. Die Ermittlung des Vertrauensindex erfolgte mit Fragen zu 30 Indikatoren, wobei Thailands Lehrkräfte am besten für ihre gute Persönlichkeit und Kleidung (7,7 von 10 Punkten) bewertet wurden, gefolgt von ihren guten zwischenmenschlichen Beziehungen, ihrer Anpassungsfähigkeit an lokale Gemeinschaften, ihrer hohen Moral und ihrer Einhaltung des Ethikkodex für Lehrkräfte.



Die schlechteste Bewertung (5,95 von 10 Punkten) erzielte der Indikator Schuldenfreiheit. Gemäß den Meinungsforschern zeigt die Umfrage auch, dass die thailändische Gesellschaft Anpassungsfähigkeit als die einzigartigste Eigenschaft ihrer Lehrer betrachtet (26,75 Prozent), gefolgt von ihrer Fähigkeit, moderne Technologien im Unterricht einzusetzen.



Dennoch sind 23,57 Prozent der Befragten der Meinung, dass thailändische Lehrer nur über begrenztes neues Wissen verfügen, während 18,6 Prozent davon überzeugt sind, dass thailändische Lehrer stark verschuldet sind. 73,78 Prozent forderten im Hinblick auf die anhaltende Covid-19-Pandemie, dass thailändische Lehrer ihre technologischen und Online-Fähigkeiten verbessern sollten.