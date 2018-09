PATTANI: Die Lehrervereinigung, die die Bezirke im tiefen Süden des Landes vertritt, hat am Mittwoch in Pattani mit einer Zeremonie den 182 Lehrkräfte gedacht, die seit dem Ausbruch der separatistischen Gewalt in der Region vor 13 Jahren getötet wurden.

An der Gedenkfeier in Pattanis Benjamarachuthit-Schule, die auch eine buddhistische Zeremonie zum Erwerb religiöser Verdienste beinhaltete, nahmen mehrere Regierungsvertreter teil. Boonsom Thongsriplai, Vorsitzender der Vereinigung, betonte in seiner Rede, dass der Tod von 182 Lehrern bei Rebellenangriffen in den drei südlichsten Provinzen den größte Personalverlust in der Bildungsgeschichte des Landes darstellt. Die Veranstaltung wurde abgehalten, um Solidarität innerhalb der Lehrerschaft zu schmieden und zu fördern. Gleichzeitig sollte sie als Weckruf verstanden werden, den Frieden in den drei Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat wiederherzustellen.