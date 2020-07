Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Ungarn

BUDAPEST: Titelverteidiger Lewis Hamilton hat mit einem Sieg im dritten Formel-1-Saisonrennen die WM-Führung übernommen. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag in Ungarn den 86. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere ein. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel kam als Sechster ins Ziel. Zu dem Rennen schreiben internationale Medien:

GROSSBRITANNIEN:

«The Sun»: «Hamilton fährt auf seiner Lieblingsstrecke einen leichten Sieg ein - er befindet sich mit acht Siegen auf derselben Strecke nun in Augenhöhe mit Formel 1-Legende Michael Schumacher.»

«The Guardian»: «Hamilton und sein Mercedes-Team haben am Sonntag erneut geliefert, und diesmal mit einer so überwältigenden Überlegenheit, dass sich nach nur drei Rennen eine spürbare Kluft zwischen ihnen und ihren Rivalen auftut.»

ITALIEN:

«Corriere dello Sport»: «Hamilton, unerreichbar. Der britische Mercedes-Fahrer hat das Rennen dominiert. Er triumphierte auch dank einer hervorragenden Strategie. Er erreichte außerdem Michael Schumachers Rekord von acht Siegen auf derselben Strecke.»

«La Gazzetta dello Sport»: «Hamilton, kaiserlich. Der Engländer und Mercedes tobten sich auf dem Hungaroring aus, Ferrari abgeschlagen und überrundet. (...) Ferrari hat erneut enttäuscht. Das Wochenende versprach schwierig zu werden, aber ein überrundeter Cavallino ist immer schwer zu akzeptieren.»

SPANIEN:

«Marca»: «Mit einer perfekten Fahrerleistung, ohne jeglichen Riss, hat Hamilton seinen zweiten Sieg hintereinander eingefahren. Er ist unersättlich. In der schnellen Runde ließ er für die anderen nicht einmal die Krümel übrig.»

«As»: «Hamilton ist Schumacher auf den Fersen. Das war ein erdrückender Sieg des Briten von der Pole aus. Von den Schlachten auf der Strecke blieb er unberührt.»

ÖSTERREICH:

«Kronen Zeitung»: «Start-Ziel-Sieg! Hamilton demütigt die Konkurrenz»

«Kurier»: «Klarer Sieg: Hamilton raste in Ungarn zum Schumacher-Rekord»

SCHWEIZ:

«Blick»: «Alles wartet auf den Regen in Budapest. Doch er kommt nicht. So fährt Lewis Hamilton mutterseelenallein seinem 86. GP-Sieg entgegen.»

«Tages Anzeiger»: «Hamilton dominiert in Ungarn. Der Brite schafft am Hungaroring das Triple aus Pole, schnellster Runde und Sieg und übernimmt die Führung in der WM-Wertung.»