Von: Björn Jahner | 03.01.21

Am 16. Dezember besuchten 12 Mitglieder der „Classic Car Friends Pattaya“ das Werk der BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. in Rayong. Fotos: Jahner / BMW Thailand

PATTAYA: Bereits seit über fünf Jahren bieten die „Classic Car Friends Pattaya“ (CCFP) Liebhabern von Old- und Youngtimern ein Forum, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, zu fachsimpeln und sich gegenseitig bei der Ausübung ihres geliebten Hobbys zu unterstützen. Neben den einmal im Monat stattfindenden Clubtreffen und gemeinsamen Ausfahrten werden auch in unregelmäßigen Abständen Ausflüge angeboten, bei denen natürlich ebenfalls die Faszination Automobil im Mittelpunkt stehen.

Da die Clubmitglieder nach dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2020 mehrere Monate lang auf gemeinsame Aktivitäten verzichten mussten, war die Freude umso größer als mit einer Exkursion zur BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. am 16. Dezember wieder Schwung ins Clubleben gebracht wurde. Auf dem Programm stand eine Besichtigung der Produktionsstätte des bekannten Automobilherstellers in der Provinz Rayong in der Ostregion von Thailand, der als Teil der BMW Group Thailand eine Tochtergesellschaft der deutschen BMW AG ist.

Die klassischen Fahrzeuge der Clubmitglieder sorgten für neugierige Blicke bei den BMW-Beschäftigten.

Als Treffpunkt diente das We Story Cafe am Khao Mao Kaeo, wo nach einem kurzen Briefing durch CCDFP-Event-Koordinator Martin Koller um 9 Uhr die Abfahrt zum ca. 30 Minuten entfernt liegenden BMW-Werk im Industriegebiet Amata City erfolgte. Dort angekommen erfolgte eine kurze Einweisung in die zu beachtenden Vorschriften und Sicherheitsregeln während der Führung durch die Produktionsstätte, in der Motorräder und Autos unter einem Dach hergestellt werden. Dazu gehören strikte Kleidervorschriften, die feste, geschlossene Schuhe und langärmlige Oberteile vorsehen, sowie ein Film- und Fotoverbot in den Fertigungshallen. Die Einhaltung der Covid-19-Hygienevorschriften, wie Maskenpflicht, Temperaturkontrolle und Handdesinfektion, ist ohnehin selbstverständlich.

Führung durch alle Produktionsschritte

Vor der Führung erhielten die Teilnehmer Funkkopfhörer und eine Einweisung in die Sicherheitsregeln.

Nachdem alle Teilnehmer mit einem Funkkopfhörer ausgestattet wurden, bewegte sich die Gruppe im Gänsemarsch entlang einer gelben Bodenmarkierung durch die Produktionshalle, um zu verhindern, von vorbeiflitzenden Gabelstaplern oder Gespannen der Kommissionierer erfasst zu werden, die die Produktionslinie mit allen benötigten Teilen aus dem Lager versorgen. Der Rundgang begann in der Motorradfertigung. Über Funk erklärte die wortgewandte thailändische Gästeführerin den Teilnehmern in perfektem Englisch die einzelnen Produktionsschritte, von der Teilebeschaffung aus dem Lager und von den Zulieferern, über die Montage bis hin zur Qualitätskontrolle und Endabnahme, sowie die Versandvorbereitung für die Auslieferung an den Kunden.

Die sprachgewandte thailändische Gästeführerin erläuterte den Teilnehmern auf Englisch alle einzelnen Schritte der Motorrad- und Autofertigung des BMW-Werkes in Rayong.

Derzeit werden bei der BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. in Rayong neun Motorradmodelle der Reihen Adventure (R 1250 GS Adventure, R 1250 GS, F 900 XR, F 850 GS Adventure, F 850 GS, F 750 GS), Sport (S 1000 RR) und Roadster (S 1000 R, F 900 R) produziert, von denen 70 Prozent für den regionalen Export (China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Vietnam) und 30 Prozent für den heimischen Markt bestimmt sind.

Die Teilnehmer erfuhren Wissenswertes zum Thema Elektromobilität und über die Lebensdauer der Batterien.

Im Anschluss erfolgte ein Rundgang durch die Autofer­tigung, wo derzeit acht Premiummodelle zusammengebaut werden, darunter fünf Plug-in-Hybrid-Modelle (PHEV): 2er Gran Coupé (ICE), 3er Limousine (ICE & PHEV), 5er Limousine (ICE & PHEV), 7er Limousine Langversion (ICE & PHEV), X1 (ICE), X3 (ICE & PHEV), X5 (ICE für Export & PHEV für Binnenmarkt) und X6 (ICE für Export). Während 58 Prozent der Fahrzeuge in den regionalen Export (China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Vietnam) gehen, werden 42 Prozent im Binnenmarkt abgesetzt.

Mehr Menschen als Maschinen

Der gelungene Ausflug wurde mit einem gemeinsamen Mittagessen im The Bikers Cafe in Sattahip abgerundet.

Eines fällt den Reilnehmern beim Rundgang sofort auf: Sowohl in der Motorrad- als auch in der Automobilfertigung kommen unter Ausnahme von Hebekränen für schwere Komponententeile, beispielsweise beim Einsatz der Batterien für die PHEV-Modelle, keine Roboter zum Einsatz. Diese Besonderheit ist darin begründet, dass es sich beim Standort in Rayong um ein Montagewerk handelt, in dem die Fahrzeuge mit importierten Teilesätzen und mit Bauteilen aus der lokalen Zulieferindus­trie zusammengebaut werden, da die thailändischen Zollbestimmungen den Import von kompletten Autos erheblich verteuern. Der Produktion mit Indus­triebaukästen im Lego-Prinzip liegen jedoch nicht nur die lokalen Zollbestimmungen zugrunde, sondern viel mehr der globale Netzwerkgedanke der BMW Group, wie die Teilnehmer im Anschluss an die Führung während eines multimedialen Vortrages erfahren. So unterstützen und ergänzen sich die weltweiten BMW-Werke gegenseitig und streben nach der effizientesten Lösung für das gesamte Netzwerk.

Abgerundet wurde der Ausflug mit einem gemeinsamen Mittagessen im The Bikers Cafe Thailand in Sattahip, wo das Besitzerehepaar Achara und Martin Koller alle „Classic Car Friends“ spontan noch zu einer gemütlichen Kaffeerunde in die brandneue klimatisierte Lounge des Themencafés und -restaurants einlud.

Mehr zu den Classic Car Friends Pattaya erfahren Sie unter www.classic-car-friends-pattaya.com.