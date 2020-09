Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.20

PATTAYA: Die Touristenattraktion Legend Siam will am Freitag, 2. Oktober, nach monatelanger Schließung mit einem neuen Konzept unter dem Motto „Full Fun in 1 Day“ wiedereröffnen.

Der Vergnügungspark Legend Siam mit Shows und kulturellen Attraktionen befindet sich an der Sukhumvit Road in Na Jomtien. Er schloss Anfang März vorübergehend, da wegen des Coronavirus-Ausbruchs keine Touristen mehr kamen. Für den 2. Oktober ist zur Wiedereröffnung eine große Zeremonie geplant. Das neue Konzept mit viel Spaß an einem Tag richtet sich an Inlandstouristen.