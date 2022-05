Von: Björn Jahner | 20.05.22

BANGKOK: Angesichts der hohen Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften plant das Arbeitsministerium die Legalisierung von Migranten ohne Papiere, die in Thailands Dienstleistungssektor beschäftigt sind.

Wenn der Plan genehmigt wird, werden einige illegale Arbeitskräfte aus den Nachbarländern Laos, Myanmar, Kambodscha und Vietnam die Möglichkeit erhalten, sich zu registrieren, um legal in Thailand arbeiten zu können.



Die Sonderregistrierung, von der man annimmt, dass sie etwa 50.000 bis 60.000 bereits im Land arbeitenden Menschen zugutekommt, wird zwei Wochen nach der Genehmigung eines entsprechenden Beschlusses des Ministeriumsausschusses für die Verwaltung von Wanderarbeitern durch das Kabinett in Kraft treten, erklärte Pairoj Chotikasathien, Generaldirektor des Beschäftigungsministeriums.



Khun Pairoj sprach nach einer Ausschusssitzung unter dem Vorsitz von Arbeitsminister Suchart Chomklin mit der Presse. Laut Pairoj zielt das Gremium auf illegale Arbeitskräfte in der Dienstleistungsbranche ab, einschließlich derer, die in Restaurants arbeiten. Es sei jedoch noch unklar, wann der Vorschlag dem Kabinett zur Bestätigung vorgelegt werde, so Khun Pairoj.



Poj Aramwattananont, stellvertretender Vorsitzender der thailändischen Handelskammer und Mitglied des Ausschusses, betonte, der Schritt werde Arbeitgebern zugutekommen, die ausländische Wanderarbeiter legal beschäftigen wollen.



„Wenn diese Arbeitnehmer registriert sind, können sie bis zum 13. Februar nächsten Jahres legal in Thailand arbeiten und ihre Arbeitserlaubnis dann jedes Jahr bis zum 13. Februar 2025 verlängern lassen“, erläuterte Khun Poj.



Um die Registrierung von Wanderarbeitern zu erleichtern, werden das Innenministerium und die Einwanderungsbehörde demnächst zusammenarbeiten, um die Visagebühren für diese Arbeiter von 2.000 Baht auf 500 Baht zu reduzieren, informierte er.



Zu den Berichten über die Jugendarbeitslosigkeit sagte Khun Pairoj, dass 85 Prozent der 795.500 Personen, die zwischen 2020 und dem letzten Jahr ihren Abschluss gemacht haben, jetzt im Sozialversicherungssystem des Königreichs registriert sind, was bedeutet, dass sie jetzt bei Firmen beschäftigt sind.



Inzwischen seien etwa 14 Prozent beim Staat angestellt, und der Rest sei entweder freiberuflich tätig oder arbeitslos, so Khun Pairoj.