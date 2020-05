Von: Björn Jahner | 11.05.20

PATTAYA: Langjährige Residenten und Stammgäste im Seebad, die die Bemühungen der Behörden in den vergangenen 10 Jahren mitverfolgt haben, um für Ordnung auf Pattayas Beach Road zu sorgen und den Verkehrsfluss zu beschleunigen, die mit der Verbreiterung der Strandstraße auf drei Fahrspuren ihren Höhepunkt erreichten, werden sich gewiss ein Schmunzeln nicht verkneifen können, wenn sie dort heutzutage einen Spaziergang unternehmen.

Stellten jahrelang die zu Hunderten am Straßenrand zur Vermietung angebotenen Motorräder und rücksichtslose Falschparker die am dringendsten zu lösenden Probleme dar, gegen die wohl jede neubesetzte Stadtverwaltung probierte vorzugehen und kläglich daran scheiterte, scheint man sich jetzt mit der für Pattaya so typischen Verkehrsanarchie zu arrangieren: So ist auf Höhe der Polizeistation an der Soi 9 und dem Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach derzeit nur noch die Mittelspur befahrbar, da sowohl die linke als auch die rechte Fahrspur zu Parkplätzen umgewandelt wurden.

Pattayas Autofahrer scheinen auch hier wieder den praktischen Nutzen den Verkehrsvorschriften vorzuziehen: Wenn die Straßen sowieso leer sind, warum sollte man sie dann nicht zum Parken nutzen? Pattayas Polizei scheint ihre Meinung zu teilen und macht es ihnen gleich. Unter den vielen quer zum Verkehr abgestellten Autos auf der rechten Fahrspur bemerkt das achtsame Auge auch den einen oder anderen Streifenwagen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!